L’Ontario songe à bannir certaines pistes cyclables

Le gouvernement de Doug Ford envisage d’interdire toute nouvelle piste cyclable qui nécessite la suppression d’une voie de circulation automobile, selon les documents provinciaux obtenus par CBC.

Le ministre des Transports Prabmeet Sarkaria n’a pas voulu infirmer ni confirmer la nouvelle, lorsque la question lui a été posée en marge d’un point de presse vendredi.

La congestion atteint un niveau record, il y a eu une croissance fulgurante de la population dans nos villes et il est de plus en plus difficile de se déplacer a-t-il souligné.

Toronto est l’une des villes les plus congestionnées en Amérique du Nord.

Nous évaluons une multitude de propositions, lorsqu’il s’agit de gérer la congestion. Une citation de Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l’Ontario

Les gens doivent avoir le choix, c’est mon rôle en tant que ministre des Transports, qu’ils veuillent se déplacer à vélo, en transport en commun ou en auto at-il dit.

Selon des sources de CBC, la province tient compte de l’idée de légiférer pour bloquer l’aménagement de pistes cyclables si elles sont construites au détriment des voitures. On ne sait pas cependant si le Cabinet s’est penché sur une telle proposition de projet de loi.

Opposition de la mairesse de Toronto

La piste cyclable de l’artère Bloor-Danforth à Toronto, qui a mené à l’élimination des voies de circulation, est l’un des récents projets à susciter le mécontentement des automobilistes.

La mairesse Olivia Chow pense, au contraire, que la perte de pistes cyclables entraînerait encore plus de congestion.

Tout serait bloqué à l’intersection de Bloor et Universitépar exemple, si tous les cyclistes étaient en voiture, ou même ne serait-ce que 60 % d’entre eux. Une citation de Olivia Chow, mairesse de Toronto

Elle ajoute qu’elle n’a pas eu de discussion avec la province sur le sujet jusqu’à maintenant.

La mairesse Chow se dit prête à collaborer avec le gouvernement Ford pour améliorer les pistes cyclables à l’avenir.

Dangereux pour les cyclistes ?

Tim Gray, directeur général du groupe Défense de l’environnementqualifie l’idée de restreindre les pistes cyclables de très régressif .

Tout retour à l’époque à laquelle notre seule option de transport était l’automobile serait une énorme, énorme erreur. […] Il y aura des morts. Une citation de Tim Gray, directeur général, Défense de l’environnement

Matti Siemiatycki, professeur de géographie et d’urbanisme à l’Université de Toronto, souligne que six cyclistes ont été tués cette année dans la Ville Reine.

C’est une mesure extrême qui aura très peu d’impact, si elle en a un, sur la circulation, mais qui pourrait avoir un grand impact sur la sécurité des cyclistes. Une citation de Matti Siemiatycki, professeur, Université de Toronto

Le gouvernement Ford a multiplié les mesures en faveur des automobilistes au cours des dernières années, que ce soit la réduction de la taxe sur l’essence ou l’élimination des frais de vignette de circulation. Pour M. Ford, affirme le professeur Siemiatycki, la reine, c’est l’automobile .

De son côté, Giles Gherson, président de la Chambre de commerce du Grand Toronto (Chambre de commerce de la région de Toronto), pensez qu’il devrait peut-être éviter de construire des pistes cyclables le long des grandes artères pour le moment.

La réduction du nombre de voies de circulation a créé beaucoup de congestion automobile. Une citation de Giles Gherson, PDG, Chambre de commerce de la région de Toronto

Il note que des voies peuvent être fermées également en raison de travaux routiers ou de la construction d’immeubles.

Pour lui, il devrait examiner la possibilité d’aménager les pistes cyclables le long d’artères secondaires plutôt que principales, au moins jusqu’à ce que les nouvelles lignes de transport en commun, actuellement en construction, soient en service.

Avec les informations de CBC News