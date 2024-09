L’Ontario signale le premier cas de rage humaine depuis 1967

La semaine dernière, l’Ontario a signalé son premier cas de rage humaine depuis 1967. L’incident s’est produit à Gowganda, une communauté rurale au sud de Timmins, en Ontario, dans le district de Timiskaming. On pense que la maladie a été causée par une exposition à une chauve-souris infectée.

L’individu est actuellement hospitalisé. L’unité de santé du comté de Brant, qui a signalé le cas, n’a pas répondu aux questions sur les circonstances de l’incident, mais a déclaré dans un communiqué déclaration que tous les membres de la famille et les contacts proches de la personne sont évalués et se voient proposer une prophylaxie post-exposition, un vaccin conçu pour empêcher la propagation de la rage au système nerveux. L’identité de la personne n’est pas dévoilée pour des raisons de confidentialité.

« Nos pensées les plus sincères vont à cette personne et à ses proches pendant cette période incroyablement difficile. La rage, bien que rare, est un virus grave chez les humains. Si vous avez un contact direct avec un animal connu pour être porteur de la rage, vous devez consulter immédiatement un médecin », a déclaré Rebecca Comley, médecin hygiéniste du Bureau de santé du comté de Brant, dans un communiqué.

Depuis que le gouvernement fédéral a commencé Suivi de la rage chez l’homme En 1924, le pays a signalé un nombre extrêmement faible de cas, soit seulement 26 au cours des 100 dernières années. Le Québec en a enregistré le plus grand nombre avec 12, suivi de l’Ontario avec sept. Le dernier cas connu au Canada s’est produit en Colombie-Britannique en 2019, causé par une exposition à une chauve-souris enragée.

Les cas d’animaux restent également faibles. Jusqu’à présent cette année, le Canada a signalé 42 cas de rage chez les animaux testés.

Si le Canada a réussi à maintenir le nombre de cas de rage à un niveau bas, tant chez les humains que chez les animaux, c’est grâce à des programmes de contrôle. Ces programmes comprennent des vaccinations massives dans les zones où le taux de rage est élevé, une surveillance régulière de la faune sauvage et des tests sur les animaux exposés aux humains.

Ce n’est cependant pas le cas à l’échelle mondiale. Organisation Mondiale de la Santé On estime que la rage tue environ 59 000 personnes par an, dont 95 % en Afrique et en Asie, et la moitié chez les enfants de moins de 15 ans. Et le nombre de cas semble augmenter.

Selon un papier Selon une étude publiée en 2023 par le Centre national de biotechnologie, le nombre de cas de rage dans le monde a augmenté depuis la pandémie de Covid-19. Les principaux facteurs semblent être l’accès limité et la surpopulation des établissements de santé après la pandémie et les interactions entre humains et chiens. Selon l’étude, de nombreux chiens adoptés ont été abandonnés pendant la pandémie et en raison des pénuries alimentaires, ces chiens errants sont devenus agressifs.

Le nombre de cas au Canada reste stable. Les chauves-souris sont généralement celles qui ont le plus grand nombre de cas de rage signalés au pays, avec 36 jusqu’à présent cette année, contre trois pour les mouffettes. Cela s’explique par le fait que plusieurs gouvernements provinciaux ont introduit programmes d’appâtagequi permet de vacciner les animaux sauvages contre la rage par voie orale. Ces appâts ont cependant tendance à attirer les ratons laveurs, les renards et les mouffettes, mais pas les chauves-souris.

Si vous êtes mordu par un animal sauvage, le service de santé du comté de Brant vous conseille de laver immédiatement la plaie avec de l’eau et du savon et de consulter un médecin. La rage est une infection virale qui peut se transmettre entre mammifères par la salive, le plus souvent par des morsures ou des égratignures. Le virus se propage par les nerfs périphériques jusqu’au système nerveux, provoquant une inflammation du cerveau et éventuellement la mort, s’il n’est pas traité.

Pour éviter de contracter la rage, l’unité de santé suggère de maintenir à jour les vaccins contre la rage des animaux domestiques et du bétail, d’éviter les animaux inconnus, de garder les animaux domestiques et les enfants loin des animaux sauvages, de nourrir vos animaux domestiques à l’intérieur, car la nourriture à l’extérieur peut attirer d’autres animaux, et de ne pas laisser vos animaux domestiques errer librement.

Si vous soupçonnez qu’un animal en Ontario est enragé, vous pouvez le signaler à la ligne d’assistance téléphonique contre la rage du ministère des Richesses naturelles et des Forêts au 1-888-574-6656.

