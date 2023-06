L’Ontario signale 3 fois plus d’incendies de forêt en 2023

La majeure partie de l’Ontario reste sous le coup d’une interdiction provinciale de faire des feux, avec trois fois plus d’incendies de forêt signalés en 2023 par rapport à la même période l’an dernier.

Selon le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, il y avait 54 feux de forêt actifs en Ontario en début de soirée samedi, dont quatre nouveaux incendies.

Depuis le début de la saison des incendies, les données provinciales montrent que les équipages ont combattu au moins 269 incendies, soit plus du triple de ceux observés au cours de la même période en 2022, au cours desquels 82 incendies ont été signalés.

Une carte provinciale montre que la majorité de la province se trouve dans une zone de restriction des incendies (RFZ) en raison des incendies de forêt. Les feux à ciel ouvert et le brûlage d’herbe ou de débris sont temporairement interdits dans ces zones.

La plupart des régions au nord de l’autoroute 7 se trouvent dans une RFZ, une grande partie du nord de l’Ontario étant étiquetée comme présentant un risque élevé ou extrême d’incendies de forêt.

À ce titre, de nombreux parcs provinciaux ont interdit les feux de camp et on dit aux résidents de ne pas utiliser de foyers ou de barbecues au charbon de bois.

Le sud de l’Ontario ne fait pas partie d’une RFZ, mais certaines municipalités peuvent choisir de mettre en place leurs propres interdictions de feu par mesure de précaution.

Cette carte montre les zones de restriction des incendies de l’Ontario au 18 juin.

Dans le rapport de samedi du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), les responsables affirment que les interdictions ont fait une différence, mais les incendies continuent de se propager.

« Les nouveaux départs ont ralenti au cours des derniers jours, en raison d’un sursis dû à la foudre fraîche et à la mise en place de la zone d’incendie restreinte », indique le rapport.

« Les incendies existants continuent de favoriser la croissance. Attendez-vous à ce que le comportement des incendies dans l’est de la province s’intensifie avec le début d’une nouvelle tendance à l’assèchement.

Selon le CIFFC, environ 85 909 hectares ont brûlé en Ontario en 2023 comparativement aux 2 337 hectares des mêmes mois en 2022.

Parmi les incendies notés par le CIFFC d’avril à juin, qui comprennent 275 incendies, environ 102 ont été causés par des humains tandis que 173 autres ont été causés naturellement.

Plus tôt ce mois-ci, le premier ministre Doug Ford a exhorté les résidents à ne pas allumer de feux de camp afin d’empêcher que de nouveaux incendies ne se déclarent.

« Je demande à tous les Ontariens: s’il vous plaît, n’allumez aucun feu de camp », a déclaré Ford. « Nous sommes là-bas, tous les pompiers sont là-bas, devrais-je dire, luttant contre ces incendies de forêt … nous déploierons toutes les ressources possibles pour nous assurer d’éteindre ces incendies. »

Cependant, les experts disent que c’est plus qu’une simple responsabilité humaine et que le changement climatique joue un rôle important dans la propagation des incendies.

Tanzina Mohsin, professeure adjointe au Département des sciences physiques et environnementales de l’Université de Toronto, a déclaré à CTV News Toronto plus tôt ce mois-ci que la hausse des températures est un « facteur clé » dans l’augmentation des incendies.

« Cela assèche essentiellement nos forêts et les fait brûler davantage », a-t-elle déclaré.

« Nous créons une atmosphère assoiffée et cela extrait l’eau de nos plantes et cela rend notre végétation plus sèche que la normale, et puis vous voyez que ces incendies de forêt se propagent plus rapidement. »

Les données provinciales indiquent que la moyenne décennale des incendies de forêt pour cette période est de 195.