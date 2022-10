L’Ontario s’apprête à réduire les charges des promoteurs pour stimuler la construction de nouvelles maisons

La réduction des charges des promoteurs, l’autorisation de plus d’unités sur un terrain résidentiel et la poursuite des programmes de location avec option d’achat font partie d’une foule de mesures que l’Ontario a annoncées mardi pour lutter contre la crise du logement.

Le gouvernement progressiste-conservateur a promis de construire 1,5 million de maisons en 10 ans et a présenté une nouvelle législation visant à stimuler et à accélérer le développement.

La province a identifié 29 municipalités dans lesquelles la majeure partie des nouveaux logements devront être construits afin d’atteindre cet objectif à l’échelle de la province, et les obligera à développer des “engagements” sur la manière dont ils atteindront les objectifs qui leur sont assignés, bien qu’il n’y ait jusqu’à présent aucun conséquences en cas d’échec.

Toronto aura besoin de 285 000 nouvelles maisons, Ottawa aura besoin de 151 000, Mississauga aura besoin de 120 000 et Brampton aura besoin de 113 000, selon la province. L’Ontario a précédemment accordé aux dirigeants de Toronto et d’Ottawa des pouvoirs dits de maires puissants pour annuler le conseil lorsque les votes entrent en conflit avec la construction de logements.

La liste des municipalités ayant les plus grands besoins en matière de logement pourrait indiquer d’autres villes auxquelles Ford pourrait accorder de puissants pouvoirs de maire à l’avenir.

Ford et son ministre du Logement ont présenté le projet de loi lors d’un événement de la chambre de commerce de la région de Toronto plus tôt mardi.

“Notre gouvernement n’ignorera jamais les nombreuses familles ontariennes qui veulent appeler chez elles”, a déclaré Ford dans son discours.

“Le rêve de tout le monde est d’avoir une petite clôture blanche. Vous savez, quand ils mettent la clé dans la porte, ils savent qu’ils y accumulent des capitaux propres, ils peuvent faire les petits ajustements à leur maison et en augmenter la valeur. C’est notre objectif. Nous ne laisserons pas l’idéologie et la politique nous empêcher de faire ce qui est juste pour tous les Ontariens.

La législation autoriserait jusqu’à trois unités résidentielles – telles que des appartements en sous-sol et des maisons de jardin – sur un terrain sans nécessiter de modifications aux règlements. Ces nouvelles unités seraient également exonérées des redevances d’aménagement.

La province propose également de geler, de réduire et d’exempter les frais associés à la construction de nouvelles maisons afin de stimuler la construction. Les logements abordables, les logements sans but lucratif et les unités de zonage d’inclusion – c’est-à-dire les logements abordables dans les nouveaux développements – ainsi que certaines unités «accessibles» seraient exemptés de diverses charges.

Les constructeurs locatifs verraient également les frais d’aménagement réduits, avec des remises plus importantes sur les unités familiales.

Les représentants du gouvernement lors d’une séance d’information technique n’ont pas pu dire quel impact financier cela aurait sur les municipalités.

Le nouveau plan de logement comprend également l’introduction d’une plus grande densité de logements à proximité des stations de transport en commun et l’utilisation de terrains gouvernementaux excédentaires, de maisons modulaires et de programmes de location-achat.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a déclaré que les politiques représentent les changements de logement les plus audacieux que le gouvernement ait apportés à ce jour.

Clark a également annoncé lundi soir que la province augmentait la taxe sur la spéculation des non-résidents sur les maisons achetées par des ressortissants étrangers de 20% à 25%, à compter de mardi.