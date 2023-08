L’Ontario réduit ses marges sur le pot, alors que les entreprises de cannabis luttent pour rester à flot

Les détaillants et les producteurs de cannabis espèrent qu’une décision prochaine du distributeur de cannabis de l’Ontario visant à réduire ses majorations de prix aidera une industrie qui peine encore à concurrencer le marché illicite.

Ontario Cannabis Store, l’organisme de la Couronne qui détient le monopole de la distribution légale dans la province, est en changeant sa structure tarifaire à partir de septembre. Les changements réduiront la plupart des majorations de gros imposées par OCS sur les produits à base de cannabis qu’il vend aux détaillants, ce qui réduira sa marge bénéficiaire.

Ce qu’il reste à voir, c’est l’impact que la réduction aura sur les prix que les consommateurs paient pour le pot ou sur les résultats des entreprises de cannabis.

Selon George Smitherman, président et chef de la direction du Conseil du cannabis du Canada, le groupe industriel qui représente les producteurs autorisés, la réduction des marges bénéficiaires des grossistes est un bon premier pas pour OCS.

« Il ne fait aucun doute que la réduction des marges bénéficiaires de l’Ontario Cannabis Store est bénéfique pour l’industrie du cannabis », a déclaré Smitherman dans une interview. « Nous serons impatients de célébrer les prochaines étapes. »

Il y a eu récemment une augmentation du nombre de producteurs de cannabis agréés au Canada qui ont licencié du personnel et demandé la protection contre leurs créanciers. (Catherine Paradis/Radio Canada)

Le secteur du cannabis au Canada a eu peu de raisons de se réjouir récemment. Il traverse une année sombre de difficultés financières, en particulier parmi les producteurs.

Aleafia Health Inc., une société cotée à la Bourse de Toronto avec trois installations de production de cannabis en Ontario, annoncé mardi, il est passé sous la protection de la faillite.

Fire & Flower, une chaîne de magasins de détail comptant 90 emplacements dans cinq provinces, déposé pour la protection contre la faillite en juin.

Producteur de la Colombie-Britannique Tantalus Labs déposé pour insolvabilité le mois dernier et a licencié la quasi-totalité de son personnel.

Canopy Growth, l’un des plus grands producteurs au Canada, a annoncé 800 mises à pied et la fermeture de son siège social de Smiths Falls, en Ontario en février, après avoir accumulé 2,6 milliards de dollars de pertes en moins d’un an.

L’environnement commercial des producteurs de cannabis est assez difficile et beaucoup ont du mal à être rentables, explique Smitherman.

« Le scénario pour beaucoup d’entreprises est qu’elles ne peuvent tout simplement pas trouver assez, après les frais, les taxes et les majorations, pour être en mesure de payer leurs factures et de justifier ce qui représentait de très nombreux milliards de dollars d’investissement en capital », dit Smithman.

Il dit que la majoration OCS représente « une proportion très importante du coût final que le consommateur paie » pour le pot.

David Lobo est président et chef de la direction d’Ontario Cannabis Store, l’agence qui contrôle la distribution légale dans la province. Il dit que les réductions d’OCS dans ses marges de gros s’élèveront à environ 60 millions de dollars par an. (Tina MacKenzie/CBC)

Actuellement, la majoration de gros OCS ajoute en moyenne 31 % à ce qu’on appelle le coût au débarquement du cannabis. C’est le prix que les producteurs autorisés facturent à l’OCS, qui comprend la taxe d’accise fédérale-provinciale de 1 $ le gramme.

OCS déménage nouveaux taux de majoration de 25 % sur la plupart des produits à base de cannabis et de 23 % sur les fleurs séchées.

L’agence a revu ses politiques de tarification au cours de l’année écoulée et estime que le moment est venu d’apporter ces changements, a déclaré David Lobo, président et chef de la direction d’OCS.

« Avec cette approche de tarification, nous serons beaucoup plus en ligne avec un certain nombre d’autres juridictions », a déclaré Lobo dans une interview. « Nous avons été en mesure, avec la taille de notre marché, de vraiment proposer un produit compétitif aux consommateurs et je pense que cela va continuer à être le cas. »

SCO estimations les changements permettront à l’industrie d’économiser 60 millions de dollars l’an prochain.

Pour mettre ce montant en contexte : OCS a vendu pour 1,1 milliard de dollars de cannabis en gros et a réalisé un bénéfice de 184 millions de dollars en 2021-22. L’agence n’a pas encore publié son rapport financier pour l’exercice 2022-23.

Le prix que les consommateurs ontariens paient pour le cannabis dans les points de vente au détail agréés comprend une taxe d’accise fédérale-provinciale de 1 $/gramme, une majoration de gros OCS de 31 %, plus la TVH de 13 %. (Jonathan Castell/CBC)

Qu’arrive-t-il aux prix des pots ?

Les gens du secteur du cannabis disent qu’ils ne savent pas encore comment la réduction des majorations affectera le prix que les clients paient pour le pot en Ontario après leur entrée en vigueur le 11 septembre.

« Nous verrons une fois qu’il sera déployé où les dollars couleront », a déclaré Lobo. « Il peut y avoir une marge supplémentaire que les producteurs choisissent de conserver, il y aura probablement une marge qui reviendra aux détaillants et il y en aura probablement une qui reviendra finalement aux consommateurs. »

Un porte-parole d’un important détaillant de cannabis a déclaré qu’il doutait que les changements réduisent considérablement les prix payés par les consommateurs.

« Je ne pense pas qu’ils verront une différence dans les prix de détail », a déclaré Cameron Brown, agent des communications pour The Hunny Pot, qui compte 20 emplacements dans le sud de l’Ontario. « Je pense que la plupart des produits que les consommateurs achètent aujourd’hui dans les rayons resteront assez proches du même prix. »

Brown dit qu’il pense que la plupart des économies iront aux producteurs agréés et que les détaillants en verront peu.

Le pot légal est devenu moins cher en Ontario.

Les prix ont généralement baissé depuis 2019, en grande partie à cause d’une surabondance de l’offre ainsi que de l’explosion des magasins de détail, qui sont maintenant au nombre de quelque 1 500 à travers la province, explique Michael Armstrong, professeur agrégé à l’Université Brock qui surveille le secteur.

Il y a maintenant plus de 1 500 magasins de pots agréés en Ontario, un nombre qui, selon les détaillants, sature le marché. (Alistair Steele/CBC)

« Il y a beaucoup de concurrence qui a réduit les marges des producteurs et des détaillants de l’industrie du cannabis au Canada en général, et en Ontario en particulier », a déclaré Armstrong dans une interview.

Malgré ces marges réduites, Armstrong pense que les producteurs et les détaillants pourraient encore répercuter une partie de leurs économies grâce à la baisse des marges OCS sur les consommateurs sous la forme de prix plus bas dans le but de se tailler plus de parts de marché aux revendeurs illicites.

Près de cinq ans après la légalisation, les estimations d’OCS et du Cannabis Council of Canada suggèrent que le marché illicite représente toujours plus de 40 % des ventes en Ontario.

« Nous ne pouvons pas vendre des onces pour 50 dollars juste pour concurrencer le marché illicite », a déclaré Brown. Il a déclaré qu’il espérait qu’OCS continuerait à réduire ses marges bénéficiaires afin que les prix de détail puissent encore baisser.

En même temps qu’il réduit ses marges de gros, OCS augmentera la marge qu’il met sur les produits qu’il vend directement aux consommateurs à partir de son propre site Web. OCS dit que cela donnera aux détaillants du secteur privé une meilleure chance de concurrencer l’agence provinciale sur les prix.