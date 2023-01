L’Ontario publie un plan pour investir dans les soins de santé privés

L’Ontario a publié un nouveau plan en trois étapes qui verra certains centres de chirurgie et de diagnostic communautaires à but lucratif assumer plus de responsabilités, y compris des chirurgies supplémentaires et d’autres procédures médicales.

S’adressant aux journalistes lundi matin, la ministre de la Santé, Sylvia Jones, a déclaré que cela contribuerait à réduire les temps d’attente et à éliminer les arriérés chirurgicaux.

« Nous devons être audacieux, innovants et créatifs », a-t-elle déclaré, ajoutant que toutes ces procédures seront couvertes pour les patients par le Régime d’assurance-maladie de l’Ontario (OHIP). “Nous devons nous appuyer sur l’esprit de collaboration affiché dans le secteur des soins de santé.”

Le gouvernement a déclaré que les listes d’attente chirurgicales devraient revenir aux niveaux d’avant la pandémie d’ici mars 2023 dans le cadre de ce plan.

La première étape consisterait à investir dans de « nouveaux partenariats avec des centres communautaires de chirurgie et de diagnostic » afin de réduire la liste d’attente pour les chirurgies de la cataracte, garantissant que 14 000 chirurgies supplémentaires seront effectuées chaque année.

Le gouvernement investira également plus de 18 millions de dollars dans les centres existants pour couvrir d’autres soins procéduraux tels que les IRM et les tomodensitogrammes, les chirurgies ophtalmiques, les chirurgies gynécologiques mini-invasives et les chirurgies plastiques.

L’annonce, qui a été faite conjointement par Jones et le premier ministre Doug Ford, intervient alors que les experts en soins de santé mettent en garde contre les possibilités de pénuries de personnel exacerbées dans les hôpitaux.

Les experts se sont demandé pourquoi le gouvernement Ford investirait davantage dans des centres indépendants au lieu de fournir un soutien au secteur public.

La semaine dernière, le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario a déclaré que toute expansion des centres chirurgicaux privés créerait des défis pour les hôpitaux.

“Il y a plusieurs mois, nous avons été consultés et avons partagé notre opinion selon laquelle les centres chirurgicaux autonomes doivent être connectés au système hospitalier pour assurer la continuité des soins et la sécurité des patients”, a déclaré la registraire et PDG, la Dre Nancy Whitmore, dans un communiqué.

« Nous avons également partagé que ce n’était pas la solution à la crise des soins de santé et qu’elle imposerait davantage nos pénuries de ressources humaines en santé et augmenterait encore les temps d’attente pour des soins hospitaliers plus urgents.

Le Dr Michael Warner, médecin à l’hôpital Michael Garron de Toronto, a déclaré qu’à moins que le gouvernement ne prévoie de former un nouveau groupe de personnel, il est « difficile de savoir comment ce plan ne réduira pas les niveaux de dotation dans les hôpitaux publics ».

“Où les gens vont venir sans cannibaliser le personnel des hôpitaux publics”, a-t-il demandé sur Twitter avant l’annonce.



C’est une nouvelle de dernière minute. Plus à venir.