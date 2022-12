L’Ontario présente ses excuses aux mineurs et aux familles pour les dommages causés par la poudre McIntyre

Le ministre du Travail de l’Ontario, Monte McNaughton, a présenté mercredi après-midi des excuses tant attendues aux travailleurs de la mine qui ont été exposés à la poudre McIntyre pendant plus de trois décennies et à leurs familles.

De 1943 à 1979, les mineurs du nord de l’Ontario ont été forcés de respirer la poussière noire d’aluminium broyé avant de commencer leur quart de travail.

Leurs employeurs leur ont dit que la poudre les protégerait de la silicose, une maladie pulmonaire, mais beaucoup d’entre eux ont développé des troubles neurologiques et des problèmes pulmonaires des années plus tard.

En 2020, des chercheurs ont recommandé à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT) de reconnaître que les mineurs forcés d’inhaler la poudre McIntyre couraient un risque plus élevé de développer la maladie de Parkinson.

Au début de 2022, la province a apporté des modifications pour permettre aux familles et aux mineurs qui ont développé la maladie de Parkinson liée à l’inhalation de poudre McIntyre de déposer des réclamations et d’être indemnisés pour une maladie professionnelle.

“La tragédie n’aurait pas dû arriver”

“Bien que nous sachions que des excuses ne ramèneront pas vos proches, cela ne soulagera pas la douleur et la tristesse que tant d’entre vous ont subies. Cette tragédie n’aurait pas dû vous arriver”, a déclaré McNaughton à l’Assemblée législative, avec un groupe d’environ 30 personnes, dont d’anciens mineurs exposés à la poudre McIntyre et leurs familles, présentes.

“Cela n’aurait pas dû arriver à vos proches. Et à chacun d’entre vous, au nom de la population de l’Ontario, nous sommes vraiment désolés.”

Le député de Sudbury Jamie West, qui a défendu les personnes touchées par McIntyre Powder et leurs familles, a déclaré : « Nous sommes ici pour vous dire que nous sommes désolés.

“L’utilisation de la poudre McIntyre a été sanctionnée par le gouvernement de l’Ontario. Ce n’était pas juste pour les 25 000 mineurs ontariens. Ce n’était pas juste pour leurs amis, pour leurs familles.”

West a déclaré que ce serait un jour important dans l’histoire minière de l’Ontario.

Janice Martell a lancé le McIntyre Powder Project pour prouver qu’il y avait un lien potentiel entre l’inhalation de la poudre et les maladies neurologiques. Son plaidoyer a contribué à mener aux excuses du gouvernement de l’Ontario mercredi. (Yvon Thériault/Radio-Canada)

Défense des familles

Janice Martell a lancé le McIntyre Powder Project pour prouver qu’il y avait un lien potentiel entre l’inhalation de la poudre et les maladies neurologiques. Son père, Jim Hobbs, a inhalé la poudre alors qu’il travaillait comme mineur et est décédé en 2017 de la maladie de Parkinson.

Martell a collecté les dossiers médicaux de plus de 27 000 anciens mineurs pour le registre du McIntyre Powder Project.

Avant les excuses, d’anciens mineurs qui ont inhalé la poudre au travail, ainsi que leurs familles et leurs partisans, se sont réunis au United Steelworkers Hall à Sudbury pour monter à bord d’un autobus en direction de Toronto afin qu’ils puissent y assister en personne.

Peter Gary Zarichney était l’un d’entre eux.

Peter Gary Zarichney a été exposé à la poudre McIntyre lorsqu’il travaillait dans les mines Rio Algom à Elliot Lake, en Ontario. (Kate Rutherford/CBC)

Il se souvenait de son temps à travailler sous terre à Elliot Lake au début des années 1970 pour Rio Algom, et comment l’air serait noirci avec McIntyre Powder.

“Nous arrivions au début du quart de travail, et nous allions retirer nos vêtements de ville, puis nous revenions au sec [room] où nos vêtements seraient suspendus », a-t-il déclaré à CBC News.

“Et dès que nous sommes entrés là-bas, ils ont éteint les cartouches de poussière McIntyre et vous ne pouviez pas voir dans la pièce à moins d’environ deux pieds.”

Zarichney a dit que lui et ses amis essaieraient de se faufiler avant de saupoudrer la pièce avec de la poudre McIntyre, mais ils se faisaient toujours prendre.

Il a dit qu’il souffrait maintenant de démence précoce et de problèmes pulmonaires. Son père a également travaillé dans les mines pendant plus de 30 ans.

“Il avait un poumon noir, et il souffrait de démence, et en plus il avait un cancer”, a déclaré Zarichney.

Sa fille, Rosemarie Zarichney, a déclaré qu’elle se souvenait qu’un jour, quand elle était enfant, son père avait dit à sa mère qu’elle ne pouvait plus laver ses vêtements de travail à la maison.

“Alors je savais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas là-dedans”, a-t-elle déclaré.

“Pourquoi mon père ne voudrait-il pas tout d’un coup de ses vêtements, ses vêtements de mineur, dans la maison avec nous ou dans la buanderie avec les nôtres ?”

Rosemarie a déclaré qu’elle n’avait compris que beaucoup plus tard pourquoi son père avait pris cette position.

“On leur a dit de faire des choses qui n’allaient pas et c’était pour qu’ils puissent nous soutenir”, a-t-elle déclaré.

“Ils auraient dû savoir ces choses. Il aurait dû y avoir des études, il aurait dû y avoir une entente avant qu’ils ne leur fassent faire ceci, ce genre de choses, juste pour gagner leur vie, rentrer chez eux et subvenir aux besoins de leurs familles. Et beaucoup de ils vivent avec les séquelles.”

Ken Brezenski a été brièvement exposé à McIntyre Powder lorsqu’il travaillait comme apprenti. Son père, sur la photo, a été exposé pendant 27 ans. (Kate Rutherford/CBC)

Ken Brezenski a été exposé à McIntyre Powder pendant deux ans alors qu’il travaillait sous terre comme apprenti au début des années 1970.

“Vous ne pouviez pas ramener vos vêtements à la maison pour les laver”, a-t-il déclaré. “Comme si tu portais tes vêtements jusqu’à ce qu’ils tombent littéralement de ton corps.”

Brezenski a déclaré qu’il avait maintenant plusieurs problèmes de santé, notamment des dommages aux poumons et au cerveau. Son père a travaillé comme mineur pendant 27 ans et Brezenski a déclaré que sa vie avait été écourtée en raison de l’exposition à la poudre McIntyre au travail.

Le père de Chantal Bryce, qui a été exposé à McIntyre alors qu’il travaillait comme mineur, est décédé en juin. Chantal voulait se rendre à Toronto pour entendre les excuses en personne. (Kate Rutherford/CBC)

Chantal Bryce était à l’Assemblée législative pour son père, David St. Georges, décédé il y a six mois d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

En plus de ses problèmes pulmonaires, Bryce a déclaré que son père avait également un cancer de la vessie et des reins.

Elle l’a qualifié de “gentil géant” qui se serait rendu à Queen’s Park mercredi s’il avait vécu assez longtemps.

Bryce a déclaré que son père était en soins palliatifs en avril, lorsque la députée de Nickel Belt, France Gélinas, a poussé la province à présenter des excuses officielles pour les survivants de McIntyre Powder et leurs familles.

À l’époque, le leader à la Chambre, Paul Calandra, avait déclaré que le gouvernement aurait besoin de plus de temps pour présenter des excuses appropriées.

“Les familles méritent des excuses, absolument”, a-t-il déclaré. “Mais nous ne pouvons pas le faire en moins de 24 heures.”

Bryce a déclaré que son père était soulagé que les choses avancent, mais qu’il était également déçu que des excuses ne se soient pas produites en avril.