L’Ontario peut-il forcer les patients hospitalisés à se rendre dans des foyers de soins de longue durée? C’est compliqué

Les défenseurs se préparent à des batailles juridiques contre le plan de l’Ontario visant à déplacer les patients âgés et souffrant de maladies chroniques hors des hôpitaux vers des foyers de soins de longue durée, les avocats avertissant que le changement proposé est une violation des droits humains des patients.

En dessous de la législation dévoilée la semaine dernière les patients hospitalisés qui sont réputés ne plus avoir besoin de soins actifs, mais qui ont toujours besoin d’un « autre niveau de soins », pourraient être admis dans un foyer de soins de longue durée choisi sans leur contribution – potentiellement loin des membres de la famille et des proches qui jouent un rôle essentiel dans leurs soins quotidiens.

Craignez-vous que votre proche soit transféré d’un hôpital à un foyer de SLD qu’il n’a pas choisi? Nous voulons avoir de vos nouvelles pour une histoire à venir. Envoyez un courriel à ask@cbc.ca.

Le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, a d’abord déclaré qu’aucun patient ne serait obligé d’aller dans une maison dans laquelle il ne voulait pas vivre, mais a depuis déclaré que ceux qui refusent un placement devrait payer les frais d’hospitalisation pour leur séjour en cours.

Les médecins, les avocats et les défenseurs affirment que le plan du gouvernement obligerait les patients à faire un choix impossible : vivre quelque part qu’ils ne veulent pas ou en subir les conséquences.

Voici un examen plus approfondi de ce qui peut – et ne peut pas – se produire en vertu du projet de loi 7 du gouvernement de l’Ontario, la Loi sur plus de lits, de meilleurs soins.

Qu’est-ce que le projet de loi, s’il est adopté, ferait réellement?

Lorsqu’un clinicien traitant estime qu’un patient n’a plus besoin de soins hospitaliers et qu’il pourrait bénéficier d’un « autre niveau de soins », il pourrait demander à un coordonnateur des placements en soins de longue durée de commencer le processus d’admission dans un foyer de SLD.

Le coordonnateur du placement doit faire des « efforts raisonnables » pour obtenir le consentement d’un patient ou de son mandataire spécial — qui peut être un conjoint, un enfant ou un autre soignant — avant :

Déterminer l’admissibilité du patient aux soins de longue durée.

Sélection d’un foyer de SLD.

Partage d’informations médicales privées avec le titulaire de licence de la maison.

Permettre au titulaire de licence d’approuver l’admission et d’admettre le patient à son arrivée.

Le plan du gouvernement de l’Ontario permettrait aux hôpitaux de transférer plus facilement les patients admissibles vers des foyers de soins de longue durée. Ici, une personne est vue à l’extérieur d’un foyer de soins de longue durée à Toronto le 9 avril 2020. (Evan Mitsui/CBC)

La législation ne précise pas ce que ces “efforts raisonnables” devraient impliquer et précise que ces mesures peuvent être prises sans consentement.

Cependant, le consentement est requis pour transférer physiquement le patient dans un foyer de soins de longue durée.

Que se passe-t-il si quelqu’un refuse de donner son consentement ?

Bien que la législation stipule qu’un patient ne peut pas être physiquement transféré sans son consentement, il peut avoir l’impression qu’il n’a guère le choix, compte tenu des conséquences potentielles d’un refus.

Les défenseurs et les médecins disent que certains hôpitaux ont déjà des politiques selon lesquelles les patients qui refusent d’aller dans un foyer de soins de longue durée sont plutôt renvoyés dans un refuge ou chez un membre de la famille, qui peut avoir peu de capacité à s’occuper d’eux.

Jane Meadus, avocate et défenseure du Advocacy Center for the Elderly, a vu des clients menacés de factures d’hôpital pouvant atteindre 1 800 $ par jour pour des soins continus.

Jane Meadus, avocate et avocate au Advocacy Center for the Elderly, dit avoir vu des patients qui refusaient d’aller dans un foyer de soins de longue durée menacés de factures d’hôpital massives, entre autres sanctions. (David Common/CBC)

Meadus dit qu’elle croit que le plan du gouvernement contraindra les personnes âgées et les autres personnes vulnérables à donner leur consentement. “Si des gens entrent et vous menacent avec des choses, les gens ont peur et ils vont bouger.”

Trudo Lemmens, professeur de droit et de politique de la santé à l’Université de Toronto, affirme que la législation semble violer les droits humains des patients, ainsi que les exigences de consentement éclairé, en vertu desquelles le consentement doit être volontaire.

“Même si le gouvernement peut prétendre que cela donne le choix aux gens, il est clair qu’il s’agit d’une coercition structurelle”, a-t-il déclaré.

Comment fonctionne normalement le processus LTC ?

Normalement, lorsqu’un patient ou son soignant envisagent postuler à un SLD ils peuvent choisir jusqu’à cinq maisons sur liste d’attente.

Les facteurs clés de cette prise de décision peuvent inclure la proximité de la famille, ainsi que les liens culturels ou communautaires.

“Je m’occupe souvent de personnes racialisées, de personnes qui ne parlent peut-être pas l’anglais comme première langue”, a déclaré le Dr Amit Arya, médecin en soins palliatifs et professeur adjoint de clinique à l’Université McMaster de Hamilton.

“Si vous entrez dans un établissement où les gens servent la nourriture qui vous concerne, le personnel parle la langue que vous comprenez, ils célèbrent les fêtes religieuses et culturelles qui sont importantes pour vous, bien sûr, vous ferez beaucoup mieux dans ce long- maison de soins à long terme. Et je suis convaincu que ça vaut la peine d’attendre.

D’autres examineront à qui appartient un foyer de SLD, notamment s’il s’agit d’un foyer public, sans but lucratif ou privé, le niveau de soins qu’il offre et les autres commodités offertes.

REGARDER | Un médecin en soins palliatifs met en garde contre les risques pour les patients du plan de SLD de l’Ontario : Le plan de transfert des SLD de l’Ontario est dangereux pour les patients âgés et fragiles, prévient un médecin Le Dr Amit Arya, médecin en soins palliatifs, affirme que la santé des patients souffrira davantage s’ils sont transférés d’un hôpital à un établissement de soins de longue durée où ils ne reçoivent pas la bonne qualité de soins.

Dans quelles maisons les patients seront-ils envoyés ?

Le gouvernement dit qu’il créera “des lignes directrices obligatoires … pour garantir que les patients continuent de rester proches d’un partenaire, d’un conjoint, de proches ou d’amis”. Mais il n’a pas encore publié de détails.

Arya a réitéré qu’il est important que les patients restent près des membres de la famille, qui effectuent souvent des tâches quotidiennes dans les SLD, comme l’alimentation, le bain et l’administration de médicaments.

“Ne pas avoir votre réseau de soutien à proximité peut aggraver vos problèmes de santé et même entraîner une mort prématurée en soi”, a-t-il déclaré.

Compte tenu des longs délais d’attente pour de nombreux SLD, les défenseurs craignent que les patients finissent par être renvoyés dans des foyers qui n’ont que des lits disponibles parce que leurs conditions de vie sont moins que souhaitables.

“Ce que les gens ne réclament pas d’entrer, ce sont pour la plupart des maisons plus anciennes à but lucratif; beaucoup qui avaient l’une des pires réputations pendant notre pandémie.… Comment forcer quelqu’un dans ce lit dans lequel il ne veut pas aller? Vous créer une loi comme celle-ci », a déclaré le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie au Sinai Health System de Toronto.

Le ministre ontarien des Soins de longue durée, Paul Calandra, a déclaré que les hôpitaux «devraient» facturer les patients qui refusent d’aller dans un foyer de soins de longue durée qui ne fait pas partie de leurs préférences. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Calandra a déclaré que les patients seraient transférés temporairement, “en attendant qu’un lit soit disponible dans leur domicile préféré”, bien qu’il n’y ait aucune garantie à ce sujet dans la législation. Et les experts disent que cela comporte des dangers supplémentaires.

“Le temporaire, à ce stade de la vie, devient en fait dangereux. Parce que ce qui se passe, en particulier avec le déclin cognitif, c’est que tout déménagement s’accompagne d’un risque accru de décès”, a déclaré Tamara Daly, directrice du Centre de recherche et d’éducation sur le vieillissement de l’Université York.

Cela aggravera-t-il la crise des soins de longue durée ?

Le gouvernement n’a pas répondu aux questions sur le financement supplémentaire ou d’autres ressources qui accompagneraient son plan.

L’Ontario Long-Term Care Association (OLTCA), qui représente la plupart des foyers de SLD de la province, dit dans un communiqué que les foyers de SLD ont un besoin urgent de plus de personnel, en particulier d’infirmières autorisées et de préposés aux services de soutien à la personne.

Les partisans veulent voir le gouvernement élargir l’accès et les ressources pour les soins à domicile et les services communautaires, ce qui permettrait à plus de patients de rester chez eux ou avec des êtres chers, tout en allégeant la pression sur le secteur.

Quand entrera-t-il en vigueur ?

La date exacte n’est pas claire, mais le gouvernement — qui détient la majorité — précipite actuellement le projet de loi à travers l’Assemblée législative de l’Ontario.

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a confirmé à CBC Toronto que 200 personnes hospitalisées depuis six mois, en attente de lits de SLD, seront déplacées au cours des trois prochains mois, avec un total de 1 300 déplacées d’ici mars 2023.