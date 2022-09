Les adultes de l’Ontario peuvent commencer à réserver une dose de rappel du vaccin bivalent COVID-19 lundi, selon la province.

Les places sont ouvertes à tous à partir de 8 h HE, bien que les rendez-vous pour les personnes particulièrement vulnérables seront prioritaires jusqu’au 26 septembre avant d’être élargis à tous les résidents de 18 ans et plus.

Ces populations vulnérables comprennent :

Ontariens âgés de 70 ans et plus.

Résidents de foyers de soins de longue durée, de maisons de retraite, de résidences pour personnes âgées et de personnes vivant dans d’autres établissements collectifs qui offrent des services d’aide à la vie autonome et de santé.

Les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis et les membres non autochtones de leur ménage âgés de 18 ans et plus.

Individus modérément à sévèrement immunodéprimés âgés de 12 ans et plus.

Personnes enceintes âgées de 18 ans et plus.

Travailleurs de la santé âgés de 18 ans et plus.

La disponibilité des doses de vaccin bivalent sera basée sur les calendriers d’expédition et l’approvisionnement du gouvernement fédéral, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué de presse.

“Tous les rendez-vous de rappel précédemment réservés du 12 au 25 septembre seront honorés et, s’il est disponible, le vaccin bivalent sera offert”, ajoute le communiqué.

Il est recommandé aux personnes d’attendre au moins six mois à compter de la date de leur dernière dose de rappel.

Les rendez-vous peuvent être obtenus via le portail provincial de vaccination contre la COVID-19 ou directement via les bureaux de santé publique qui utilisent leur propre système de réservation, ainsi que via les fournisseurs de soins de santé primaires et les pharmacies participants.

Le premier envoi de vaccin bivalent est arrivé en Ontario la semaine dernière.

Santé Canada a approuvé le vaccin mis à jour de Moderna plus tôt ce mois-ci. Il cible à la fois le virus d’origine et la variante Omicron BA.1 qui est apparue à la fin de l’année dernière et a conduit le plus grande vague d’infection et d’hospitalisation dans la pandémie.

La vague la plus récente de la maladie à avoir frappé l’Ontario – qui a commencé le 19 juin et semble avoir déjà atteint son sommet – est alimentée par d’autres variantes d’Omicron, BA. 4 et BA. 5, a déclaré le médecin-chef de la province.