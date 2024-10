L’Ontario nomme l’ancien ministre libéral fédéral de la Santé pour diriger l’équipe de soins primaires

L’ancienne ministre fédérale de la Santé, la Dre Jane Philpott, dirigera une nouvelle équipe dont le mandat sera de connecter chaque personne en Ontario à un fournisseur de soins primaires au cours des cinq prochaines années, a annoncé la province lundi.

Cet été, plus de 2,5 millions d’Ontariens n’avaient pas de médecin de famille, selon l’Association médicale de l’Ontario.

Philpott, doyenne de la Faculté des sciences de la santé de l’Université Queen’s et directrice de l’École de médecine de l’Université Queen’s, a déclaré dans un communiqué qu’elle souhaite voir 100 pour cent des Ontariens attachés à un médecin de famille ou à une infirmière praticienne travaillant dans une équipe financée par l’État.

« L’Ontario peut bâtir un système de santé dans lequel la garantie de l’accès à une équipe de soins primaires est aussi automatique que l’assurance que chaque enfant sera affecté à une école publique de son quartier », a-t-elle déclaré.

Le nouveau rôle de Philpott en tant que présidente d’une nouvelle équipe d’action en soins primaires au ministère de la Santé débute le 1er décembre et le gouvernement affirme qu’elle s’inspirera d’un modèle interprofessionnel de soins primaires qu’elle a conçu avec des collègues de l’équipe Santé Ontario de Frontenac, Lennox et Addington. .

Le gouvernement affirme que le plan comprendra la garantie d’un meilleur service les fins de semaine et après les heures normales, la réduction du fardeau administratif des médecins de famille et autres professionnels de soins primaires et l’amélioration des connexions avec les spécialistes et les outils numériques.