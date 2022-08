L’Ontario n’exclut pas la privatisation des soins de santé. Voici à quoi cela pourrait ressembler

La ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, affirme que les Ontariens ne devraient pas avoir peur de l’innovation.

Les commentaires du ministre surviennent alors que le gouvernement dit qu’il envisage diverses façons de faire face aux pénuries de personnel de santé qui ont entraîné la fermeture des services d’urgence de toute la province pendant des heures ou des jours à la fois.

Jeudi, un jour après avoir été critiquée pour avoir refusé d’exclure une plus grande privatisation du système, Jones a souligné que les habitants de la province pourront toujours accéder aux soins de santé sans payer de leur poche.

L’accès aux soins de santé par le biais des cartes OHIP “ne changera jamais”, a déclaré Jones, en réponse à une question du chef de l’opposition du NPD, Peter Tabuns, pendant la période des questions.

Tabuns a demandé si les patients devraient commencer à payer les soins qu’ils reçoivent maintenant comme un droit.

Cependant, Jones n’a pas exclu – lorsqu’on lui a demandé – un rôle plus important pour les sociétés privées dans la prestation de services publics, ce qui se produit déjà dans une certaine mesure dans le système ontarien.

À quoi pourrait ressembler une nouvelle privatisation

L’Ontario compte déjà des fournisseurs privés de services de santé, comme les soins dentaires, dit Cathryn Hoy, présidente de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Dans ces contextes, dit-elle, les gens paient généralement une prime à leur compagnie d’assurance pour accéder à ces services.

REGARDER | La privatisation est « à l’opposé » de la résolution de la crise des urgences en Ontario, selon un médecin : La privatisation est “opposée” à la résolution de la crise des urgences en Ontario, selon un médecin L’urgentologue de Toronto, la Dre Lisa Salamon, affirme que le gouvernement de l’Ontario devrait se concentrer sur le soutien et la rétention des travailleurs de la santé au lieu d’envisager la privatisation pour résoudre la pénurie de personnel dans la province.

La porte-parole du NPD en matière de soins de santé, France Gélinas, affirme que l’expansion de cette mesure signifie que les Ontariens devront payer plus de frais pour continuer à accéder aux services de santé.

« Vous voyez le résultat dans des soins médiocres, dans des obstacles à l’accès, et ceux-ci ne feront que se multiplier », a déclaré Gélinas.

Certaines salles d’urgence des hôpitaux ont fermé tout au long de l’été en raison des récentes pénuries de personnel. Pendant ce temps, les données du College of Nurses montrent qu’environ 15 000 infirmières autorisées à travailler en Ontario ne pratiquent pas actuellement.

Selon le NPD, l’Ontario a le plus faible ratio d’infirmières par habitant au Canada, soit 665 infirmières autorisées pour 100 000 habitants, et le plus petit nombre de lits d’hôpitaux par habitant parmi tous les pays de l’OCDE.

Certains hôpitaux comptent sur des infirmières d’agences privées pour combler les lacunes en personnel, qui, selon Hoy, peuvent les payer quatre fois plus que les infirmières du système public.

« C’est un abus de l’argent des soins de santé et c’est un abus de la population de l’Ontario parce que c’est nous qui payons la facture », a déclaré Hoy.

Gélinas dit qu’un système de santé privatisé permet aux riches d’obtenir des soins plus rapidement, mais la « grande majorité » des Ontariens attendra encore plus longtemps pour les soins parce que le personnel quittera le secteur public pour travailler dans le secteur privé à la place.

Pourquoi ne pensons-nous pas que tout le monde devrait être égal et que votre chèque de paie ne devrait pas dicter si vous avez le droit de vivre ou de mourir? – Cathryn Hoy, Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Elle a également souligné le début de la privatisation des soins à domicile et des soins de longue durée en 1996, dirigée par le premier ministre conservateur Mike Harris, dans le but de faire les choses « mieux, plus rapidement [and] moins cher.”

« Avance rapide jusqu’en 2022, diriez-vous que notre système de soins à domicile est bon ? Il laisse tomber plus de personnes qu’il n’en aide chaque jour. Même chose avec les soins de longue durée.

L’état des soins de longue durée en Ontario a été mis à l’honneur au début de la pandémie, alors que lors de la première vague, les experts ont trouvé la province a enregistré 78% de décès de plus chez les personnes atteintes de COVID-19 dans les maisons à but lucratif que dans leurs homologues publics.

Réparer le système actuel

Pendant ce temps, l’opposition officielle de l’Ontario a présenté jeudi sa première motion de la session à l’Assemblée législative de l’Ontario visant à résoudre la pénurie de personnel de santé dans la province et demande à tous les membres du gouvernement de l’appuyer, quelles que soient les lignes de parti.

Tabuns dit que la motion demande des programmes de recrutement et de rétention dans le secteur de la santé qui incluent la fin de la politique de plafonnement des salaires des fonctionnaires, le projet de loi 124, plus d’augmentations, de meilleures conditions de travail et des partenariats avec des syndicats comme l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

“Cette crise des soins de santé est la pire que nous ayons vue depuis des générations”, a déclaré Tabuns lors d’une conférence de presse jeudi.

“Mais il existe des solutions, et des solutions qui n’incluent pas la privatisation d’un système qui doit rester public.”

Pour sa part, Hoy a dit qu’elle est opposée à un système privatisé.

“Pourquoi la privatisation est-elle si importante pour les autres ? Pourquoi ne travaillons-nous pas avec le système que nous avons ? Pourquoi ne le réparons-nous pas ?” dit Hoy.

“Pourquoi ne pensons-nous pas que tout le monde devrait être égal et que votre chèque de paie ne devrait pas dicter si vous avez le droit de vivre ou de mourir?”

Le chef par intérim du NPD de l’Ontario, Peter Tabuns, la porte-parole en matière de soins de santé France Gélinas et la présidente de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario, Cathryn Hoy, veulent réparer le système de santé actuel de l’Ontario sans le privatiser davantage. (CBC Toronto)

Au cours de la dernière décennie, dit Hoy, le syndicat est en pourparlers avec la province sur la façon d’améliorer le système de soins de santé. Bien qu’elle affirme que la pénurie de travailleurs de la santé ne s’est pas produite du jour au lendemain, elle a été aggravée par les deux dernières années de la pandémie de COVID-19 et la perte des droits de négociation collective des infirmières après l’introduction du projet de loi 124 en 2019.

“Nous avons besoin d’un gouvernement qui va travailler avec nous, un gouvernement qui veut apporter des changements et investir de l’argent là où l’argent devrait être investi”, a déclaré Hoy.

« Il s’agit d’une crise sanitaire en Ontario, et nous mettons les soins aux patients en danger en raison du manque d’infirmières et de professionnels de la santé pour fournir correctement ces soins.

‘Pourquoi partent-ils ?’

Le NPD et l’ONA ont qualifié de crise l’état actuel des soins de santé dans la province, contrairement à ce que le premier ministre Doug Ford et la ministre de la Santé Sylvia Jones ont déclaré plus tôt cette semaine.

L’urgentologue de Toronto, la Dre Lisa Salamon, dit qu’il est « étrange » que Jones n’ait pas déclaré que la pénurie de personnel était une crise, mais qu’il étudie toujours des options comme la privatisation pour améliorer les soins de santé.

“Ce sur quoi le gouvernement doit se concentrer, c’est vraiment de comprendre : pourquoi partent-ils ?” dit Salamon.

Salamon dit qu’au lieu de privatiser, il devrait autoriser les infirmières et les médecins formés à l’étranger à accéder plus rapidement aux établissements de soins de santé et à parler directement aux travailleurs de première ligne qui ne se sentent pas soutenus dans leur travail.

Jones a déclaré que la province cherchait à faire en sorte que des infirmières formées à l’étranger travaillent en Ontario le plus rapidement possible.

« Nous avons déjà des gens ici au Canada qui n’ont pas les moyens d’acheter des médicaments, qui n’ont pas les moyens de payer des soins dentaires, et ces gens se retrouvent souvent aux urgences avec de graves problèmes », a déclaré Salamon.

“Je pense que si vous vous engagez dans cette voie de privatisation, cela deviendra simplement une spirale descendante.”