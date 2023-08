L’Ontario interdit les publicités sur les jeux d’argent en ligne mettant en vedette des athlètes et des célébrités

Les athlètes, ainsi que certaines célébrités, ne seront plus autorisés à apparaître dans des publicités faisant la promotion du jeu en ligne en Ontario.

Les nouvelles règles, proposées par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO), entreront en vigueur à la fin de février 2024.

L’ACGO soutient qu’une interdiction de l’utilisation des athlètes et des célébrités « aiderait à protéger les enfants et les jeunes qui peuvent être particulièrement sensibles à un tel contenu publicitaire ».

Le PDG et registraire de la CAJO, Tom Mungham, a déjà déclaré à CTV News Toronto que la quantité de publicité associée aux jeux de hasard a augmenté depuis que la province a légalisé les paris sportifs en ligne sur un seul jeu il y a un peu plus d’un an.

En mai, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, ainsi que d’autres organisations, ont déclaré qu’ils soutenaient une première proposition visant à restreindre la participation des athlètes et des célébrités à la publicité sur les jeux de hasard, car « les enfants et les jeunes, ainsi que ceux qui éprouvent déjà des problèmes de jeu, sont particulièrement susceptibles ». à ces effets.

« Les enfants et les jeunes sont fortement influencés par les athlètes et les célébrités qu’ils admirent », a déclaré Mungham dans un communiqué.

« Nous augmentons donc les mesures visant à protéger la jeunesse ontarienne en interdisant le recours à ces personnalités influentes pour promouvoir les paris en ligne en Ontario. »

Depuis le 28 février, aucun athlète, qu’il soit actif ou retraité, ne peut être utilisé dans la publicité et le marketing des jeux sur Internet en Ontario, à l’exception de la promotion de pratiques de jeu responsables.

Les mêmes règles s’appliquent à l’utilisation de célébrités, de modèles, d’influenceurs sur les réseaux sociaux, d’artistes, de personnages de dessins animés et de symboles qui « seraient susceptibles de plaire aux mineurs », a déclaré l’ACGO.

Les changements n’affectent pas les réglementations concernant le volume, l’emplacement ou le style de la publicité, a précisé Mungham.

La proposition de la CAJO fait suite à d’importantes critiques de la part de défenseurs, d’experts et de parents concernant l’augmentation notable des publicités pour les jeux d’argent en ligne, en particulier lors des événements sportifs en direct. Par exemple, lors d’un match des séries éliminatoires de 2023 entre les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride, près de huit minutes et demie de publicités étaient consacrées aux jeux de hasard sportifs en ligne.

Auston Matthews des Maple Leafs de Toronto, Connor McDavid des Oilers d’Edmonton et Wayne Gretzky, membre du Temple de la renommée du hockey, font partie des athlètes de haut niveau qui ont joué dans les récentes promotions de paris sportifs en ligne.

Bruce Kidd, ancien olympien et professeur émérite de l’Université de Toronto, a déclaré à CTV News en mai qu’ils avaient récemment lancé la « Campagne pour interdire les publicités pour les jeux d’argent et de hasard » parce que « les regarder à la télévision aujourd’hui me donne l’impression d’être dans un casino ».

Et Kidd n’est pas le seul à exprimer son inquiétude. Le sénateur canadien Marty Deacon a présenté un projet de loi pour obliger le gouvernement à réglementer les publicités sur les jeux de hasard, notamment en limitant ou en interdisant la participation d’athlètes célèbres.

Les paris sportifs sur un seul jeu ont été légalisés au Canada en 2021, mais chaque province doit déterminer comment réglementer l’industrie.

En Ontario, iGaming – une filiale de la CAJO – gère environ 30 opérateurs tiers.



Avec des fichiers de Daniel Otis de CTVNews.ca