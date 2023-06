L’Ontario interdira les «maisons flottantes» des nuitées sur les lacs

Le gouvernement du premier ministre Doug Ford imposera des restrictions sur les maisons flottantes, un nouveau style d’hébergement sur le lac qui a déclenché la controverse dans la région des chalets de l’Ontario, a appris CBC News.

Les navires – construits à l’aide de conteneurs d’expédition convertis – ont provoqué l’indignation des propriétaires de chalets et ont été qualifié de « laid » par au moins deux maires locaux.

L’interdiction de la province interdira aux maisons flottantes de passer la nuit sur les voies navigables publiques.

Les restrictions entreront en vigueur le 1er juillet, selon un règlement affiché par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

L’interdiction ne s’appliquera qu’à ce que la province appelle les « logements flottants », définis dans le règlement comme des structures flottantes conçues principalement à des fins résidentielles et non principalement pour la navigation.

Les voiliers, péniches, bateaux de croisière ou autres embarcations traditionnelles ne sont pas interdits de nuitées.

L’interdiction de mouiller la nuit sur les lacs et les rivières de l’Ontario ne s’appliquerait qu’aux structures principalement conçues à des fins résidentielles et ne s’appliquerait pas aux voiliers, aux bateaux de croisière ou aux péniches. (Lotb.ca)

L’interdiction intervient après que la province a demandé au public de commenter une proposition visant à réglementer les maisons flottantes plus tôt cette année.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Graydon Smith, qui est également député provincial de Parry Sound-Muskoka, au cœur de la région des chalets de l’Ontario, affirme que des préoccupations environnementales et de sécurité – et non d’esthétique – sont les raisons des restrictions.

« Nous avons entendu un certain nombre de préoccupations concernant l’utilisation d’hébergements flottants sur les voies navigables de l’Ontario, y compris leurs effets potentiels sur l’environnement ainsi que des préoccupations concernant la sécurité », a déclaré Smith dans un communiqué de presse qui sera rendu public vendredi. Les responsables ont fourni à CBC News une copie préalable.

« Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que les logements flottants pourraient perturber les poissons et la faune locaux en perturbant l’environnement naturel et en augmentant le risque de pollution par les ordures, l’élimination des eaux grises et les déversements », indique le texte du communiqué.

L’interdiction de passer la nuit ne s’appliquerait pas aux logements flottants amarrés dans des plans d’eau privés, comme les marinas, ou sur les voies navigables sous la juridiction d’autres gouvernements, comme des portions du canal Trent-Severn, selon le communiqué de la province.

Les maisons flottantes qui ont d’abord suscité le débat dans la région de Muskoka et au-delà sont l’idée originale de Joe Nimens. À l’aide de quatre conteneurs maritimes, Nimens en a construit un pour y vivre, basé au port de Port Severn, à environ 150 kilomètres au nord de Toronto. Puis il a lancé une entreprise commerciale pour construire des maisons flottantes sur mesure pour aussi peu que 200 000 $.

Nimens a déclaré à CBC News ce printemps qu’il soupçonnait que ses navires étaient la cible des nouveaux règlements proposés par la province. Il n’était pas disponible pour commenter jeudi soir.