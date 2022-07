L’Ontario fournit une mise à jour sur l’accès aux 4e doses de vaccin COVID-19 et aux tests rapides

Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario fait une annonce mercredi concernant l’élargissement de l’accès aux quatrièmes doses de vaccins contre la COVID-19 et l’avenir du programme de tests antigéniques rapides gratuits de la province.

Le Dr Kieran Moore prend la parole à 11 h HE depuis Queen’s Park.

Le gouvernement de l’Ontario a subi des pressions ces dernières semaines pour élargir l’âge d’admissibilité aux quatrièmes doses de vaccin alors que la province fait face à une septième vague de la pandémie alimentée par la sous-variante hautement infectieuse Omicron BA.5.

Actuellement, seules les personnes âgées de 60 ans et plus, les résidents de maisons de retraite ou de soins de longue durée et les Autochtones font partie des groupes sélectionnés qui peuvent recevoir une quatrième dose ou un deuxième rappel dans la province.

Quelque six millions d’Ontariens qui ont reçu une troisième dose de vaccin n’ont pas pu en obtenir une quatrième, a déclaré Moore.

Les injections de rappel augmentent temporairement la protection contre les conséquences graves de la maladie à environ 90 %, a déclaré Moore la semaine dernière, mais cette protection diminue de mois en mois. Au bout de cinq mois, la protection contre les problèmes de santé graves tombe à environ 70 %.

Moore avait précédemment déclaré que l’objectif principal de la province était d’obtenir des troisièmes doses pour tous les adultes éligibles. Environ cinq millions d’Ontariens n’ont pas encore eu de premier rappel, dont environ un million d’Ontariens de plus de 50 ans, a déclaré Moore.

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses au Toronto General Hospital, a déclaré qu’il s’attend à ce que la province ouvre l’admissibilité aux quatrièmes injections à tous les adultes qui ont reçu une troisième dose il y a au moins six mois. Il a ajouté, cependant, qu’il n’était peut-être pas logique que tous les adultes se précipitent pour obtenir un deuxième rappel pour l’instant.

“Nous savons que des vaccins mis à jour arrivent très bientôt dans le pipeline, qui seront probablement disponibles ici au Canada à l’automne. Et ils sont également adaptés à la variante Omicron”, a-t-il déclaré à CBC Radio. Métro matin.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a déclaré qu’environ cinq millions de personnes éligibles dans la province n’avaient pas reçu leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19. (Alex Lupul/CBC)

La question de savoir si une quatrième dose convient à un individu particulier en ce moment dépend d’un ensemble complexe de considérations, notamment les antécédents de vaccination, les antécédents d’infection et les facteurs de risque sous-jacents.

“Il y a probablement beaucoup de gens pour qui il vaut mieux ne pas recevoir de quatrième dose maintenant et attendre l’automne”, a déclaré Bogoch.

Il a ajouté que l’objectif principal devrait rester d’obtenir une troisième dose pour toutes les personnes éligibles et une quatrième pour les personnes les plus susceptibles de contracter une infection grave.

“Si vous vouliez proposer le plus grand effort en termes de ce qui nous aiderait en ce moment, en juillet, ce serait d’offrir cette troisième dose aux personnes éligibles et de se concentrer vraiment sur les communautés à risque et les personnes à risque qui ont des facteurs de risque d’infection grave pour cette quatrième dose », a déclaré Bogoch.

“C’est de loin, de loin, le meilleur rapport qualité-prix en ce moment.”

Pendant ce temps, Moore devrait également fournir une mise à jour sur le programme de tests antigéniques rapides gratuits de l’Ontario, qui doit expirer à la fin de juillet.

Dans sa dernière mise à jour sur la pandémie, publiée le 7 juillet, la province indique que 712 personnes étaient hospitalisées avec le COVID-19, contre 585 la semaine précédente. Il y avait 110 patients en soins intensifs en raison du virus, contre 95 la semaine précédente.

Santé publique Ontario, dans son résumé épidémiologique hebdomadaire du 7 juillet, qui contient des données jusqu’au 2 juillet, a déclaré que la septième vague de COVID-19 dans la province avait commencé dès le 19 juin.

Selon le résumé, les taux de cas avaient augmenté dans 25 des 34 bureaux de santé publique de l’Ontario au 2 juillet et dans tous les groupes d’âge.