L’Ontario fait marche arrière sur son projet d’inclure les terres de la ceinture de verdure à Caledon, en Ontario, et l’ordonnance de zonage malgré les réticences

Le gouvernement de l’Ontario a déclaré que les terres de la Ceinture de verdure ne feraient pas partie d’un nouveau lotissement qu’il propose d’accélérer à Caledon, des semaines après que les résidents ont été avertis que la province prévoyait d’utiliser son autorité pour développer une partie de la zone protégée.

Le canton, situé à environ 45 minutes au nord-ouest de Toronto, a tenu une réunion jeudi soir pour discuter d’un projet de modification d’un arrêté ministériel de zonage (MZO) qui aurait ouvert au développement 141 hectares de terres principalement agricoles à proximité du futur site de l’autoroute 413. — une zone qui comprenait 41 hectares de terres protégées de la ceinture de verdure.

Les MZO sont un outil de planification qui permet à la province de contourner les règles de planification locales et d’accélérer les projets qu’elle souhaite construire.

Peu avant la réunion de jeudi, la province a déclaré à CBC Toronto et à la ville que contrairement à ce qui était inclus dans la proposition, les terres de la ceinture de verdure resteraient protégées. La superficie couverte par l’amendement MZO s’élèvera désormais à 100 hectares.

Le personnel d’urbanisme, le service d’incendie local et l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région ont tous critiqué la proposition de construire sur le terrain le long de la rue Hurontario et du chemin McLaughlin, au sud du chemin Old School.

Ce changement brusque de plans survient alors que le gouvernement Ford continue de faire face à un examen minutieux de son projet de construire des logements sur 15 sites de la région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH) qui ont été retirés de la Ceinture de verdure en décembre dernier.

Il y a deux semaines, le vérificateur général de la province a constaté que le processus gouvernemental de sélection de ces sites favorisait un petit groupe de promoteurs bien connectés qui pourraient désormais gagner des milliards de dollars. La controverse qui a suivi a entraîné la démission du chef de cabinet du ministre du Logement et a déclenché une éventuelle enquête de la GRC sur cette affaire.

REGARDER | La pression monte pour que Ford inverse le développement de la ceinture verte : La pression monte pour que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, annule le développement de la Ceinture de verdure Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, maintient son intention d’ouvrir les terres protégées au développement, malgré la pression politique croissante. Le rapport cinglant du vérificateur général de la semaine dernière a révélé de profondes failles dans le processus d’approbation, déclenchant des appels à une enquête plus approfondie.

Les résidents de Caledon qui ont pris connaissance de la modification proposée du MZO après que le public en a été informé le 3 août ont été indignés de voir les terres de la ceinture de verdure incluses dans la proposition.

Lors de la réunion publique, Cheryl Connors, résidente de Caledon, a exhorté le conseil à s’opposer au MZO.

« Ce n’est pas bon pour les habitants de Caledon, ce n’est pas bon pour nous en tant que contribuables », a déclaré Connors lors de la réunion.

« Les éléments écologiquement sensibles de ce site seront affectés par l’implantation d’un lotissement dense sur place », a déclaré Connors, s’adressant plus tôt à CBC Toronto avant la réunion.

MZO bénéficierait à un membre d’une importante famille de développeurs

La saga a commencé il y a près de trois ans, selon les documents de la Ville de Caledon.

La province a délivré une MZO en juillet 2020 pour permettre à plusieurs promoteurs majeurs de construire un nouveau quartier dans le quartier Mayfield West de Caledon. Les propriétaires fonciers comprenaient Brookvalley Project Management, Fieldgate Developments, Laurier Homes, Mattamy Homes, Paradise Developments et The Conservatory Group.

L’année dernière, Brookvalley Project Management, dirigé par Nick Cortellucci d’une importante famille de développeurs basés à Vaughan, en Ontario. — a soumis une proposition visant à construire 4 551 maisons, pour la plupart unifamiliales, sur des terrains dont elle est propriétaire et adjacents à la zone couverte par le MZO 2020.

Le personnel de la Ville de Caledon a recommandé aux conseillers de rejeter cette proposition plus tôt cette année, arguant que la demande était « prématurée » et « incomplète ». Le Conseil a renvoyé la question au personnel pour davantage de travail de planification.

Dans un avis public publié sur son site Web le 3 août 2023, la ville a déclaré avoir reçu un avis selon lequel la province proposait de modifier la MZO 2020 afin d’élargir la superficie qu’elle couvrait pour inclure 141 hectares actuellement utilisés principalement à des fins résidentielles rurales, agricoles et environnementales. fins. Si elle avait été approuvée, l’ordonnance aurait permis le développement résidentiel et commercial et aurait dévalorisé la protection de l’environnement sur les terres de la Ceinture de verdure.

Un panneau informe le public d’un projet de modification d’un arrêté ministériel de zonage à Caledon, en Ontario. (Patrick Morrell/CBC News)

La Ville de Caledon a clairement indiqué sur son site Internet qu’elle n’avait pas demandé le MZO, affirmant que c’était à la « seule discrétion » du ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark.

Dans des commentaires en réponse à l’amendement MZO proposé, le personnel du service de planification de Caledon a déclaré que le développement « majoritairement à faible densité » proposé pour les terrains conduirait à « des communautés incomplètes et à un étalement étendu » qui favoriseraient la conduite automobile et iraient à l’encontre de la politique climatique officielle de la ville.

« Les résidences à faible densité sont désuètes et ne soutiennent pas les objectifs de Caledon en matière de changement climatique, les normes de développement écologique de Caledon et une bonne planification générale », a déclaré le personnel.

Dans ses commentaires, l’office de protection de la nature a déclaré qu’il s’opposait au développement du site en raison des risques naturels, notamment des plaines inondables associées aux affluents du ruisseau Etobicoke, et de l’inclusion des terres de la Ceinture de verdure.

La Ville de Caledon a fourni cette carte montrant les zones, délimitées par d’épaisses lignes de blocs, couvertes par la modification proposée par la province au MZO. Les zones en vert montrent les zones de la ceinture de verdure incluses dans les zones couvertes par la modification proposée du MZO. Cependant, la province affirme maintenant que l’amendement n’inclura pas les terres protégées situées dans la Ceinture de verdure. (Ville de Calédon)

Chris Poulos, porte-parole du ministère des Affaires municipales et du Logement, a déclaré que le ministère avait reçu une demande de MZO pour les terrains Mayfield West à Caledon le 1er juin 2023 et que, conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, avait commencé à consulter le public. le mois prochain.

« Au cours du processus de consultation, il a été porté à notre attention que l’amendement — tel que soumis par le promoteur — contenait une section de terres situées dans la Ceinture de verdure », a écrit Poulos dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Bien que les commentaires soient toujours à l’étude, toute considération de cet amendement n’inclurait pas les terres protégées situées dans la Ceinture de verdure. »

CBC Toronto a demandé des commentaires à Brookvalley Project Management mais n’a pas reçu de réponse.

« Nous ne planifions pas dans un but précis », déclare un résident

Il ne s’agit que du dernier MZO émis par la province à Caledon, une ville dont la population s’élevait à 76 581 habitants en 2021 et qui devrait atteindre 300 000 habitants d’ici 2051.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a la capacité d’émettre des arrêtés ministériels de zonage (MZO), qui permettent à la province de contourner les règles d’aménagement local et d’accélérer le développement. (Bobby Christova/CBC)

En mars 2022, la province a délivré un MZO pour permettre la construction de 4,5 millions de pieds carrés de bâtiments industriels par le promoteur Tribal Partners. Il en a publié un autre en septembre 2022 pour permettre au Rice Group de construire un immense parc industriel à l’est de Torbram Road.

Selon le média local The Pointer, le gouvernement progressiste-conservateur de Ford a émis quatre MZO à Caledon depuis 2020, dont trois seulement avaient le soutien du conseil local.

« Les municipalités ont perdu leur capacité à gouverner. » – Cheryl Connors, résidente de Caledon

Connors, le résident concerné, a déclaré que le recours de plus en plus fréquent aux MZO par la province supprime la participation du public et le pouvoir décisionnel municipal en matière de planification.

« Les municipalités ont perdu leur capacité de gouverner et se transforment en agences du gouvernement provincial où elles n’ont pas leur mot à dire sur le moment, le lieu et la manière dont le développement aura lieu ni sur qui paie pour cela », a-t-elle déclaré.

Kathleen Wilson, résidente de Caledon, qui milite en faveur d’une bonne gouvernance locale, a déclaré que les MZO de Caledon profitent aux promoteurs individuels et non aux résidents.

« Nous ne planifions pas dans un but précis » a déclaré Wilson, qui s’est également entretenu avec CBC Toronto avant la réunion publique. « Nous planifions parce qu’un promoteur a acheté des terres agricoles à un prix très intéressant et veut gagner beaucoup d’argent avec cela. »

Wilson a déclaré que l’amendement le plus récent du MZO ne mènerait pas à la construction de logements abordables, estimant que les maisons qui y seront construites seront vendues pour au moins 1 million de dollars.

Après la réunion publique de jeudi, le personnel de Caledon préparera un rapport pour le conseil qui comprendra les commentaires des agences municipales, des services et du public.