L’Ontario étendra les pouvoirs de «maire fort» aux petites villes et lancera un fonds d’incitation à la construction domiciliaire de 1,2 milliard de dollars

Le gouvernement de l’Ontario étendra les soi-disant pouvoirs de «maire fort» à près de deux douzaines de petites villes et lancera un fonds de 1,2 milliard de dollars pour récompenser les municipalités qui atteignent les objectifs de construction de maisons prescrits par la province, a déclaré lundi le premier ministre Doug Ford.

S’exprimant lors de la conférence annuelle de l’Association des municipalités de l’Ontario, Ford a déclaré que les mesures aideront les villes à atteindre l’objectif de la province de construire 1,5 million de logements d’ici 2031 pour faire face à la pénurie de logements, à la crise de l’abordabilité et à la croissance démographique rapide entraînée par l’immigration.

« Cette lutte est ressentie le plus par les jeunes et les nouveaux arrivants, qui sont privés du prix du rêve d’accession à la propriété », a déclaré Ford aux représentants des 444 municipalités de la province réunis à London, en Ontario.

« Ne pas agir aggraverait la crise de l’abordabilité de l’offre de logements. »

Ses remarques interviennent juste une semaine et demie après que son gouvernement a fait face à d’intenses critiques concernant sa gestion de la décision d’ouvrir des parties de la ceinture de verdure protégée pour le logement, une décision pour laquelle Ford a cité le même raisonnement.

21 villes supplémentaires obtiendront des pouvoirs de maire forts

Il y a un an et demi, les progressistes-conservateurs de Ford ont déposé objectifs de logement spécifiques pour 29 des municipalités les plus grandes et à la croissance la plus rapide de la province d’ici 2031.

Ford a annoncé lundi que des objectifs avaient été assignés à 21 municipalités supplémentaires dont la population devrait dépasser 50 000 habitants d’ici 2031, notamment Aurora, Sarnia, Thunder Bay et Belleville.

Si les chefs de conseil de ces 21 municipalités s’engagent par écrit à atteindre leurs objectifs d’ici le 15 octobre de cette année, ils recevront de solides pouvoirs de maire d’ici la fin de ce mois, selon un document d’information fourni par la province.

Les pouvoirs forts du maire incluent le fait de permettre aux maires de proposer des règlements relatifs au logement et de les adopter avec le soutien d’un tiers des conseillers, ainsi que d’annuler l’approbation par le conseil de certains règlements et de préparer le budget de leur ville, au lieu du conseil.

Ford affirme que la décision d’étendre les pouvoirs du maire à 21 autres villes garantira que les municipalités pourront respecter leurs engagements en matière de logement alors que la province s’efforce de construire 1,5 million de maisons en 10 ans. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Ces nouveaux pouvoirs ont été accordés pour la première fois à Toronto et à Ottawa en décembre 2022. En juin de cette année, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a étendu les pouvoirs à 26 autres municipalités où les conseils ont signé les objectifs de logement de la province, notamment Oakville, Milton, Londres, Windsor, Hamilton et Niagara Falls.

L’annonce de lundi porte à 49 le nombre total de municipalités ontariennes ayant accès à de puissants pouvoirs de maire. Newmarket s’est vu refuser ces pouvoirs malgré l’attribution d’un objectif de logement, car la ville ne s’est pas engagée à atteindre son objectif de 12 000 logements d’ici 2031.

Les pouvoirs, qui permettent effectivement à la minorité de gouverner sur des questions de « priorités provinciales », y compris le logement, ont été critiqués par certains comme étant antidémocratiques.

Les municipalités sur la bonne voie pour atteindre les objectifs peuvent accéder aux fonds

Ford a également déclaré lundi que les municipalités qui montrent des progrès vers la réalisation de leurs objectifs en matière de logement deviendront éligibles au financement d’un nouveau programme triennal de 1,2 milliard de dollars appelé le « fonds pour la construction plus rapide ».

Les municipalités doivent atteindre 80 % des objectifs annuels de logement pour accéder aux fonds, selon la province. La performance sera déterminée en comparant le nombre de mises en chantier d’une municipalité et d’unités résidentielles supplémentaires créées au cours d’une année par rapport à son objectif annuel.

« Ce sont des sommes d’argent incroyables qui récompenseront les municipalités pour la construction de maisons et aideront à payer d’importants projets d’infrastructure et de construction communautaire », a déclaré Ford.

Les paramètres exacts sur lesquels l’argent pourrait être dépensé doivent encore être déterminés, a déclaré Ford, mais l’argent est destiné à être utilisé pour payer les infrastructures pour répondre aux besoins des nouveaux résidents, y compris les routes, les conduites d’eau et d’égout.

REGARDER | Ford affirme que de nouvelles mesures en matière de logement résoudront la crise de l’abordabilité : Le premier ministre Doug Ford affirme que de nouvelles mesures en matière de logement résoudront la crise de l’abordabilité Le premier ministre Doug Ford a déclaré que l’élargissement des pouvoirs du «maire fort» et le lancement d’un fonds d’incitation à la construction domiciliaire aideront la province à atteindre ses objectifs en matière de logement et d’abordabilité en Ontario. Il a pris la parole lors d’une réunion de l’Association des municipalités de l’Ontario.

Dans son discours, Ford a cité en exemple les villes de Vaughan et de Pickering dans la région du Grand Toronto. Selon le premier ministre, ces villes sont sur la bonne voie pour dépasser leurs objectifs de logement de 150 % et 140 %, respectivement, ce qui donnerait droit à Pickering à plus de 5 millions de dollars de nouveau financement et à Vaughan à plus de 17 millions de dollars.

Dix pour cent de l’argent du nouveau fonds seront réservés aux petites communautés rurales et du Nord, a déclaré Ford, qui n’ont pas encore reçu d’objectif de logement par la province.

Les municipalités ont soulevé des inquiétudes au sujet d’une loi provinciale qui réduit certains des frais payés par les promoteurs, que les communautés utilisent pour financer ces infrastructures.

La loi sur la construction plus rapide de maisons, votée en novembre 2022, a gelé, réduit ou exempté les promoteurs du paiement des redevances que les municipalités leur facturent pour certains types de logements.

L’Association des municipalités de l’Ontario a averti que les changements pourraient laisser les municipalités à court de 5 milliards de dollars et voir les contribuables payer la facture – soit sous la forme d’une augmentation des impôts fonciers ou de réductions de services – et que rien dans le projet de loi ne garantirait une meilleure abordabilité du logement.

La province vérifie actuellement les finances de six municipalités pour savoir comment leurs budgets seront affectés par la loi.

Villes responsables des permis, pas de la construction de logements : les maires des grandes villes

Les maires des grandes villes de l’Ontario (OBCM), une organisation composée des maires de 29 villes de plus de 100 000 habitants, ont accueilli favorablement l’introduction d’un programme de financement axé sur les infrastructures.

L’organisation a déclaré que si les villes faisaient de leur mieux pour délivrer rapidement des permis de construire, « nous ne construisons pas de maisons ».

« Nous demandons à la province de travailler avec nous pour s’assurer que les objectifs sont liés aux domaines sous contrôle municipal, qui sont les politiques et les permis », a déclaré la mairesse de Burlington, Marianne Meed Ward, qui préside l’OBCM, dans un communiqué de presse.

« Nous attendons également avec impatience d’autres discussions pour nous assurer que toutes les municipalités sont maintenues entières pour les crédits de redevances d’aménagement pour le logement abordable. »

S’exprimant quelques heures seulement après Ford, la chef du NPD de l’Ontario, Marit Stiles, a déclaré à la conférence que le nouveau fonds « temporaire » n’est pas suffisant pour remplacer les revenus permanents des municipalités perdus avec l’adoption de la loi.

« C’est plus qu’un peu rétrograde de punir efficacement les municipalités pour ne pas construire de logements alors qu’elles n’ont pas le financement ou le partenaire provincial dont elles ont besoin pour le faire », a déclaré Stiles, selon des remarques préparées.

Le chef libéral par intérim, John Fraser, a convenu que le financement provincial n’aura pas assez d’impact.

« Je ne dis pas que c’est une mauvaise chose. Je dis juste que c’est beaucoup trop vendu », a déclaré Fraser. « Mais c’est le gouvernement Ford. C’est Doug Ford. Beaucoup de grésillement, pas beaucoup de steak. »