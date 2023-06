L’Ontario étend les pouvoirs du «maire fort» aux villes de la province

Le gouvernement Ford étend les pouvoirs des maires à davantage de villes de l’Ontario, une décision qui avait auparavant alimenté la controverse lors de l’adoption d’une loi visant à renforcer les pouvoirs des maires à Toronto et à Ottawa à la fin de l’année dernière.

Lors d’une annonce vendredi, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a déclaré que la province accordait ce qui a été surnommé des pouvoirs de « maire fort » à 26 autres municipalités, dont Oakville, Milton, Hamilton et Niagara Falls.

Clark a déclaré que cette décision visait à aider les régions à mettre en chantier plus rapidement les travaux pour aider à atteindre l’objectif de la province de construire 1,5 million de maisons d’ici 2031.

« Les 26 municipalités qui devraient recevoir ces pouvoirs sont parmi les plus importantes et celles qui connaissent la croissance la plus rapide dans notre province », a déclaré Clark.

« Notre gouvernement est déterminé à ce que ces municipalités soient prêtes à réussir et qu’elles disposent des outils nécessaires pour respecter les engagements qu’elles ont pris en matière de logement.

L’annonce a été faite après une réunion avec les maires des grandes villes de l’Ontario (OBCM), un groupe composé de 29 maires à la tête de villes de 100 000 habitants ou plus.

En décembre, Toronto et Ottawa étaient toutes deux donné de forts pouvoirs de maire dans le cadre du projet de loi 39, également connu sous le nom de Loi sur l’amélioration de la gouvernance municipale. L’ancien maire de Toronto, John Tory, a exprimé son soutien aux nouveaux pouvoirs à l’époque, tandis que le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a déclaré qu’il n’était pas intéressé à les utiliser.

Les pouvoirs comprennent la capacité de promulguer certains règlements même si une minorité de conseillers municipaux sont en faveur et de nommer des membres du personnel de haut niveau au sein de la bureaucratie municipale.

Au moment de l’annonce initiale, quinze conseillers municipaux de Toronto ont demandé à la province de suspendre la législation du projet de loi, invoquant des préoccupations selon lesquelles ils n’avaient pas été consultés et ajoutant que le conseil et les résidents devraient décider de tout changement à la gouvernance de la ville.

Le premier ministre Doug Ford avait précédemment déclaré que Toronto et Ottawa agiraient comme une «zone test» avant que les pouvoirs ne soient étendus à d’autres municipalités.

La liste des régions dotées de nouveaux pouvoirs de maire comprend: