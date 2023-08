L’Ontario et le syndicat des enseignants du secondaire acceptent de procéder pour éviter la grève

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il entamerait un processus avec le syndicat des enseignants des écoles secondaires de la province pour éviter les grèves et maintenir les enfants à l’école, en attendant un vote des membres.

«Cet accord de principe fixe une période de temps pour poursuivre les négociations de bonne foi», a déclaré le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, lors d’une conférence de presse vendredi. « Si un accord négocié ne peut être conclu, les parties entameront un arbitrage exécutoire, ce qui constitue une approche juste et raisonnable pour résoudre toutes les questions en suspens. »

Dans un communiqué de presse publié avant les remarques de Lecce, la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) a déclaré que les présidents de ses unités de négociation et les négociateurs en chef avaient voté « à une écrasante majorité » pour entrer dans le processus vendredi.

« Aujourd’hui représente un point critique dans cette ronde de négociations », a déclaré la présidente de la FEESO, Karen Littlewood, dans un communiqué de presse.

La FEESO a déclaré qu’elle allait maintenant commencer les préparatifs en vue d’organiser un vote pour ses 60 000 membres jusqu’en septembre lors de l’entrée dans le processus.

Littlewood a souligné que même si le processus n’est pas un accord de principe, comme le décrit Lecce, il pourrait contribuer à accélérer les négociations qui durent depuis 13 mois.

La FEESO aura jusqu’au 27 octobre pour poursuivre les négociations sans menace de grève selon les termes de la proposition. Après cela, tous les points qui ne pourront pas être convenus à la table de négociation seront envoyés à l’arbitrage, a indiqué le syndicat.

Lecce a déclaré que le gouvernement de l’Ontario a étendu son offre aux trois autres syndicats du secteur de l’éducation de la province, qui négocient également depuis plus d’un an.

En réponse, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (ETFO), l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglophones de l’Ontario (OECTA) et l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) ont déclaré que la proposition n’est « pas quelque chose » que les conseils scolaires peuvent considérer pour le moment.

« S’engager dans un arbitrage exécutoire à ce stade ne soutiendrait pas les élèves que nous servons dans les écoles primaires et secondaires – car un arbitrage exécutoire garantirait pratiquement que les questions clés que nous avons soulevées à nos tables de négociation respectives, qui sont essentielles à l’apprentissage et aux conditions de travail dans nos écoles, ne serait pas abordée », ont déclaré les conseils scolaires dans un communiqué commun.

La semaine dernière, la FEESO et la FEEO ont toutes deux annoncé qu’elles se dirigeaient vers une grève à l’automne et ont demandé à leurs membres de voter en faveur des débrayages.

Lundi, l’OECTA a emboîté le pas en annonçant son intention d’organiser des votes de grève à l’automne, citant la lenteur des négociations avec le gouvernement.

L’AEFO a également exprimé ses inquiétudes concernant ses négociations avec la province, mais n’a pas encore annoncé son intention de tenir un vote de grève.

« Maintenant que nous avons une entente de principe avec la FEESO, nous venons d’inviter les trois fédérations d’enseignants à nous rencontrer dès lundi afin que nous puissions présenter cette proposition d’entente et leur demander de l’accepter également », a déclaré Lecce. dit. « Cela ne devrait pas prendre des semaines aux syndicats, mais plutôt des jours pour accepter cette proposition incroyablement juste et raisonnable, axée sur les étudiants et qui permet de maintenir les enfants à l’école. »

Littlewood a déclaré que la proposition du gouvernement « garantit » également que les membres de la FEESO recevront une réparation pour « perte de salaire » en raison du projet de loi 124, une loi de 2019 qu’elle a décrite comme une « loi de suppression des salaires qui ciblait injustement les travailleurs du secteur public à prédominance féminine ».

Le projet de loi 124 a été invalidé comme inconstitutionnel par un tribunal de l’Ontario l’année dernière, une décision dont le gouvernement progressiste-conservateur a fait appel.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne