L’Ontario et le Québec maintiennent toujours le contrat de détention des migrants avec l’ASFC

Des migrants sont actuellement détenus dans des prisons provinciales partout au Canada même s’ils ne sont pas accusés d’un crime.

En vertu d’ententes avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de nombreuses provinces emprisonnent des migrants pour des raisons administratives, une pratique qui viole le droit international.

Alex, un nom fictif que CBC lui a donné pour des raisons de sécurité, dit avoir subi plusieurs fouilles à nu lors de sa détention à la prison provinciale de Rivière-des-Prairies à Montréal.

“Ils m’ont demandé de me déshabiller, de me pencher”, raconte-t-il.

Cet étranger, qui n’a été inculpé d’aucun crime, a passé environ six mois derrière les barreaux l’an dernier.

Son cas est loin d’être unique.

Quelque 2 000 des quelque 8 000 migrants que l’ASFC a détenus en moyenne chaque année de 2015 à 2020 ont été envoyés dans des prisons provinciales partout au Canada.

Ces migrants, y compris les demandeurs d’asile, sont détenus en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Récemment, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse ont annoncé qu’elles mettaient fin à leurs contrats avec l’ASFC.

Mais l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, l’Alberta et la Saskatchewan maintiennent leur entente pour le moment.

Un trou dans le sol pour une salle de bain

Alex, un demandeur d’asile débouté, a été renvoyé l’année dernière dans son pays d’Europe de l’Est, où CBC l’a rejoint. Il a déclaré avoir souffert de graves problèmes de santé mentale pendant sa détention.

Selon un document de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Alex a été détenu à l’isolement “dans une très, très petite cellule… il n’y a pas de toilettes dans la cellule, il y a un trou dans le sol”.

Ce sont de véritables drames humains. – France-Isabelle Langlois, Amnistie internationale Canada

“Cela vous fait en quelque sorte vous sentir impuissant”, a déclaré Alex. “C’était un système comme pour vous briser.”

En détention, il a cessé de manger pendant plusieurs semaines.

Son avocate Chantal Ianniciello a déclaré que son client, initialement fort physiquement, est devenu squelettique et a failli mourir.

Menotté et enchaîné

Spécialisée en droit de l’immigration, Ianniciello représente souvent des migrants envoyés en prison, une pratique qu’elle qualifie de “terrible”.

Elle a déclaré que ces migrants sont traités comme des criminels condamnés, ce qui a été confirmé par la Croix-Rouge canadienne, qui visite régulièrement les prisons provinciales pour vérifier les conditions de détention des migrants.

Quelque 2 000 des quelque 8 000 migrants détenus par l’ASFC en moyenne chaque année de 2015 à 2020 ont été envoyés dans des prisons provinciales. (Radio Canada)

Lorsqu’ils sont emmenés à des rendez-vous à l’extérieur de la prison, les détenus de l’immigration sont menottés, enchaînés et soumis à des fouilles à nu, y compris des fouilles rectales, a déclaré Ianniciello.

“J’ai des clients qui m’appellent en pleurant et me disent ‘Qu’est-ce que je fais ici ? Pourquoi suis-je avec ces gens ?”

Les prisons provinciales abritent des criminels purgeant des peines de moins de deux ans, ainsi que des accusés en attente de jugement et des condamnés en attente de transfert.

L’ASFC peut détenir des migrants si elle croit :

leur identité n’a pas été clairement établie ;

ils présentent un danger pour le public;

ou ils sont un risque de fuite.

La plupart des détenus de l’immigration ne présentent pas de danger pour le public, selon les propres données de l’ASFC. Pourtant, 85 % des migrants détenus en 2019-2020 l’ont été en raison du risque de fuite.

C’était le cas d’Alex.

Il a été détenu parce qu’il craignait de ne pas se présenter aux rendez-vous en raison de ses problèmes de santé mentale, selon les documents de la commission de l’immigration.

Les documents notent également qu’Alex s’est battu avec des gardes. Mais selon Ianniciello, les troubles de santé mentale et les problèmes de comportement sont souvent causés ou aggravés par la détention elle-même.

Appels à mettre fin aux contrats

“C’est extrêmement choquant, c’est même scandaleux qu’on puisse traiter des êtres humains de cette façon dans un pays comme le Canada”, a déclaré France-Isabelle Langlois, directrice générale de la branche francophone d’Amnistie internationale Canada.

Amnistie internationale et Human Rights Watch sont à l’origine de la campagne #WelcometoCanada appelant les provinces à mettre fin à leurs contrats avec l’ASFC, en vertu desquels elles acceptent de détenir les migrants dans leurs prisons.

Langlois affirme que le droit international interdit l’emprisonnement des migrants pour des raisons administratives liées à l’immigration. (Olivier Plante/Radio Canada)

L’ASFC refuse de préciser quel type d’arrangement est en place avec les provinces qui ne sont pas liées par un contrat.

“Ce sont de véritables tragédies humaines”, a déclaré Langlois. “Si on pense que ces gens ont des sentiments, des réactions comme nous, on ne peut pas agir de cette façon”.

Elle rappelle que le droit international interdit l’emprisonnement des migrants pour des raisons administratives liées à l’immigration.

Payé pour emprisonner les migrants

Le gouvernement fédéral paie les provinces pour l’incarcération des migrants.

L’Ontario reçoit 356,69 $ par jour pour détenir des immigrants, selon une copie de l’accord obtenue par Human Rights Watch.

Le Québec reçoit 301,18 $ par jour pour les femmes et 270,28 $ pour les hommes.

L’ASFC possède également trois de ses propres centres de surveillance de l’immigration fédéraux à Toronto, Laval, au Québec, et Surrey, en Colombie-Britannique.

À l’intérieur du centre de surveillance de l’immigration à Laval en 2016. (ASFC)

L’agence a déclaré qu’elle utilise les établissements correctionnels provinciaux en dernier recours lorsque les migrants sont détenus dans une zone où il n’y a pas de centre, ou lorsqu’une personne présente un comportement qui ne peut être géré dans un centre.

L’agence détient également “ceux qui ont de graves problèmes de santé mentale”, selon des documents internes de 2018 que Radio-Canada a obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Pendant la pandémie et la fermeture des frontières, le nombre de migrants détenus est tombé à environ 1 600, mais 40 % d’entre eux ont été envoyés dans des prisons provinciales alors que l’ASFC vidait ses propres centres pour éviter les épidémies de COVID-19.

Alternatives à la prison

Ianniciello a déclaré qu’elle était d’accord avec la campagne #WelcometoCanada parce que l’incarcération des immigrants les rend «invisibles».

“En tant que société, nous devons aider les personnes les plus vulnérables. Mais je pense que nous échouons de ce côté-là”, a-t-elle déclaré.

Ianniciello est un avocat spécialisé en droit de l’immigration et des réfugiés basé à Montréal. (Olivier Plante/Radio Canada)

À court terme, Ianniciello a déclaré que l’ASFC devrait utiliser ses trois centres de détention pour détenir les cas les plus graves, à condition que l’agence s’entoure de professionnels de la santé capables de les traiter.

Elle a déclaré que de nombreuses personnes actuellement détenues dans des centres fédéraux pourraient facilement vivre dans la communauté sous certaines conditions pendant que leur dossier d’immigration est en cours de traitement, comme cela a été fait pendant la pandémie.

Cependant, Ianniciello et les organisations de défense des droits de l’homme soulignent que les centres de détention sont également un problème car ils fonctionnent comme des prisons, sauf que les migrants sont hébergés ensemble et non avec des criminels.

Leur objectif ultime est l’abolition de toutes les formes de détention des migrants.