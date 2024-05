L’Ontario enregistre le premier décès dû à la rougeole depuis 1989. Ce que les parents doivent savoir sur la maladie et la vaccination

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne remplace pas un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Contactez un professionnel de la santé qualifié avant de vous lancer dans une activité physique ou de modifier votre alimentation, vos médicaments ou votre mode de vie.

La rougeole a coûté la vie à un enfant canadien, après que des cas ont réapparu dans certaines régions du pays dans un contexte de résurgence du virus dans le monde. (Photo via Getty Images)

L’Ontario a signalé son premier décès dû à la rougeole depuis 1989. La victime, un enfant de moins de cinq ans de Hamilton, était l’un des cinq enfants non vaccinés qui ont contracté la rougeole cette année. Aujourd’hui, les responsables de la santé mettent en garde contre les risques liés à la non-vaccination alors que les cas de rougeole augmentent au Canada.

Depuis la semaine dernière, l’Ontario a enregistré 22 cas de rougeole en 2024, ce qui représente près de un quart du total des cas documentés au cours de la dernière décennie, a rapporté CBC. Santé publique Ontario a révélé une augmentation de la proportion d’enfants de sept ans n’ayant reçu aucune dose de vaccin contre la rougeole, passant de moins de quatre pour cent à près de 17 pour cent entre les saisons 2019-2020 et 2022-2023.

La Dre Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses au Sinai Health System, a déclaré à CBC cette tragédie était prévisiblenotant : « Il y a aussi un certain aspect d’inévitabilité, simplement en raison du terrain que nous avons perdu dans la vaccination contre la rougeole dans le monde ».

La rougeole est notoirement contagieuse, le virus pouvant persister dans l’air pendant des heures. Les enfants non vaccinés sont particulièrement vulnérables. « Si vous regardez les données de n’importe laquelle des provinces », a déclaré le Dr McGeer déclaré« Ce sont les enfants non vaccinés qui posent problème ».

Les efforts visant à freiner la propagation de la rougeole dépendent de l’amélioration des taux de vaccination. Au Québec, des mesures de santé publique agressives, notamment la recherche des contacts et la vaccination post-exposition, ont a contribué à stabiliser la situationmalgré des taux de vaccination initialement faibles dans certaines régions.

Le décès récent en Ontario souligne la nécessité de maintenir une couverture vaccinale élevée pour protéger les membres les plus vulnérables de la société.

Un rapport de novembre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centers for Disease Control a confirmé que les cas de rougeole augmentent dans le monde et que de plus en plus de personnes en meurent. Le rapport indique qu’il y a eu une augmentation de 18 pour cent des cas de rougeole estimés et une augmentation de 43 pour cent des décès estimés par rougeole en 2022 par rapport à 2021.

Les chercheurs ont déclaré que cela était dû au fait que des millions d’enfants n’avaient pas été vaccinés contre la rougeole pendant la pandémie de COVID-19. « La couverture mondiale par le vaccin antirougeoleux (MCV) a diminué pendant la pandémie de COVID-19 pour atteindre ses niveaux les plus bas depuis 2008, et la surveillance de la rougeole était sous-optimale », indique le rapport. rapport dit.

Le spécialiste canadien des maladies infectieuses, le Dr Isaac Bogoch, a déjà déclaré Yahoo Canada il n’a pas été surpris par le rapport, ajoutant qu’il était clair qu’il y avait « une rupture de nombreux programmes de santé publique tout au long de la pandémie ».

Bogoch a décrit le virus comme le « canari dans la mine de charbon » de la santé publique, ajoutant que les épidémies sont « visibles, explosives et, évidemment, elles peuvent être dévastatrices ». Poursuivez votre lecture pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la rougeole et sa prévention.

Qu’est-ce que la rougeole et quels sont ses symptômes ?

Les cas de rougeole augmentent dans le monde, selon un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé. (Photo via Getty Images)

D’après l’OMSla rougeole est une « maladie hautement contagieuse » provoquée par un virus du même nom.

Il « se propage facilement lorsqu’une personne infectée respire, tousse ou éternue », selon l’agence. expliquéajoutant que le virus attaque d’abord le système respiratoire, avant de se propager dans tout le corps.

Symptômes de la rougeole peut inclure:

Les complications de la rougeole sont à l’origine de la majorité des décès, y compris:

cécité

encéphalite (une infection provoquant un gonflement ou des lésions cérébrales)

diarrhée sévère et déshydratation

infections de l’oreille

problèmes respiratoires graves

Ces complications sont plus susceptibles de survenir chez les enfants de moins de cinq ans et les adultes de plus de 30 ans, selon l’OMS. dit.

Bogoch a ajouté qu’il existe une idée fausse : « Certaines personnes pensent que la rougeole n’est pas un problème. … Il est important de noter qu’elle est associée à une morbidité importante. Vous pouvez tomber très, très malade à cause de la rougeole. »

Quelle est la fréquence de la rougeole au Canada?

La rougeole a connu une résurgence au Canada ces dernières années. Depuis 2024, le Canada a signalé une augmentation significative des cas de rougeole par rapport à l’année précédente. Plus précisément, il y a eu 75 cas de rougeole signalés jusqu’à présent en 2024, avec 41 de ces cas actuellement actifs.

Certaines régions du pays connaissent une baisse du taux de vaccination, notamment l’Alberta, où les taux de vaccination en 2022 ont chuté par rapport à 2018.

Bogoch a noté que les cas observés au Canada sont principalement importés ou liés à des voyages. Santé Canada évaluation des risques à partir de mars a déclaré qu’il existe « une forte probabilité que des voyageurs infectés par le virus de la rougeole continuent d’entrer au Canada et une forte probabilité de multiples éclosions de rougeole ». Il a ajouté impacts majeurs sont « attendus dans les établissements de soins de santé, en particulier dans les établissements pédiatriques, ainsi que dans les communautés non/sous-vaccinées ».

Vaccin contre la rougeole au Canada : ce qu’il faut savoir

Deux doses d’un vaccin contre la rougeole offrent une protection de près de 100 % contre le virus. (Getty)

Recommandation actuelle pour vaccins systématiques contre la rougeole consiste en deux doses, la première étant administrée entre 12 et 15 mois et la deuxième dose à 18 mois ou après, mais avant l’école. Il est également recommandé aux jeunes qui n’ont pas reçu la vaccination de routine et aux adultes sensibles nés en 1970 ou après.

Au Canada, le le vaccin contre la rougeole n’est disponible que en association avec le vaccin contre les oreillons et la rubéole (ROR) ou le vaccin contre les oreillons, la rubéole et la varicelle (RORV).

Selon Santé Canada, une dose unique de vaccin antirougeoleux administrée à l’âge de 12 ou 15 mois est estimée être efficace à 85 à 95 pour cent. « Avec une deuxième dose, l’efficacité chez les enfants approche les 100 pour cent. »

Mais comme la rougeole est très contagieuse, des épidémies se sont produites malgré des taux de vaccination élevés. C’est pourquoi au moins 95 pour cent de la population « doit être immunisé pour développer l’immunité collective. »

Le vaccin est sûr, efficace et fait un travail remarquable dans la prévention de l’infection.Dr Isaac Bogoch

« Pourrions-nous assister à la propagation de cas au Canada après avoir eu un cas important, si nous constatons des lacunes dans la vaccination ? » demanda le Dr Bogoch, y répondre ne serait pas surprenant. « Il y a si peu de marge de manœuvre avec la rougeole. »

Bogoch a déclaré que certaines personnes, bien qu’elles soient pro-vaccin, pourraient ne pas être à jour car elles n’ont reçu qu’une seule dose, en particulier celles nées avant les années 1990. Il a encouragé ceux qui ont des doutes à consulter des prestataires de soins de santé, notamment des médecins, des infirmiers praticiens ou des pharmaciens.

« Une dose offre une assez bonne protection contre la rougeole, mais deux doses, c’est bien mieux », a-t-il affirmé.

