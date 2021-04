Les nouvelles restrictions de voyage entreront en vigueur le 19 avril et seules les personnes qui doivent entrer en Ontario pour travailler, recevoir des soins médicaux ou livrer des marchandises seront autorisées à traverser les frontières provinciales, a annoncé vendredi le premier ministre Doug Ford. Ford a également prolongé une ordonnance de maintien à la maison pour les résidents de l’Ontario de quatre semaines à six semaines et a donné à la police de nouveaux pouvoirs pour intensifier l’application de ses restrictions en cas de pandémie.

Premier ministre Ford, ministre @celliottability, Ministre @SylviaJonesMPPet ministre @MonteMcNaughton faire une annonce https://t.co/JoZCYWuavV – Doug Ford (@fordnation) 16 avril 2021

Les nouvelles dispositions renforcent les règles de verrouillage du Covid-19 que Ford décrit comme étant déjà les plus strictes en Amérique du Nord. Les rassemblements en plein air avec des personnes d’autres ménages sont interdits en vertu des nouvelles ordonnances, et les limites de capacité des grands détaillants seront ramenées à 25% de la normale. Les rassemblements religieux en salle seront limités à un maximum de 10 personnes et les projets de construction non essentiels sont suspendus. Il existe également de nouvelles restrictions sur les sites de loisirs extérieurs, tels que les terrains de football et les terrains de jeux.

Ford a appelé le gouvernement fédéral du Canada à resserrer le contrôle des frontières internationales et à restreindre davantage les voyages aériens dans le pays. Le Canada a établi un nouveau record en une seule journée pour les nouveaux cas de Covid-19 jeudi, avec 9 561 cas. Près de la moitié de ces cas se trouvaient en Ontario, qui fait face à des hospitalisations record au Covid-19 à mesure que de nouvelles variantes du virus se propagent.

«Nous perdons la bataille entre les variantes et les vaccins», Dit Ford. «Le rythme de notre approvisionnement en vaccins n’a pas suivi la diffusion des nouvelles variantes de Covid. Nous sommes sur nos talons. Mais si nous creusons, restons fermes, nous pouvons inverser la tendance. »

Bien que les limites imposées aux rassemblements et aux restrictions de séjour à la maison ne soient pas nouvelles pour les Canadiens, la fermeture des frontières provinciales est perçue par certains observateurs comme un pont trop loin dans la violation des libertés individuelles.

«Vous ne pouvez donc pas traverser d’autres provinces… rejeter la Charte des droits et libertés, Dougie?» un commentateur Twitter demandé. Les droits à la mobilité en vertu de la Constitution canadienne garantissent que les citoyens et les résidents permanents peuvent déménager dans n’importe quelle province et poursuivre «L’acquisition d’un moyen de subsistance» dans n’importe quelle province.

Sauf votre respect madame, si vous êtes pris à l’extérieur de votre domicile, chaque personne dans ce véhicule sera condamnée à une amende. M. Ford fait de son mieux, il suffit d’écouter. & aucun de nous ne l’a fait. C’est pourquoi nous en sommes là où nous en sommes actuellement. – Cora Searles (@searles_cora) 16 avril 2021

Mais certains Canadiens ne se lassent pas des nouvelles restrictions, car certains observateurs se demandent pourquoi Ford n’interdit pas également les déplacements entre les régions de l’Ontario, pas seulement entre les provinces.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!