L’Ontario dissoudra la région de Peel en 2025, mais les maires signalent que cela pourrait être un mauvais divorce

La région de Peel sera dissoute au début de 2025, selon le gouvernement de l’Ontario, bien que des questions clés demeurent quant à la forme que prendra finalement la rupture.

Le ministre des Affaires municipales, Steve Clark, a déposé jeudi un projet de loi qui amorcera le processus de restructuration de Mississauga et Brampton – les troisième et quatrième plus grandes villes de l’Ontario – et de la ville de Caledon en municipalités indépendantes.

Clark commente le projet de loi lors d’une conférence de presse aux côtés de la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, et du maire de Brampton, Patrick Brown. Vous pouvez regarder cette conférence de presse dans le lecteur en haut de cette histoire.

S’exprimant jeudi à Queen’s Park, Clark a déclaré que la région de Peel, qui compte déjà 1,5 million de personnes, augmentera sa population d’un demi-million au cours des 20 prochaines années, et que ces personnes auront besoin de maisons pour vivre.

« Pour construire ces maisons à l’échelle et à la vitesse requises, les habitants de ces trois municipalités auront besoin de gouvernements locaux non seulement agiles mais suffisamment efficaces pour y parvenir », a-t-il déclaré.

Le projet de loi a été surnommé la loi Hazel McCallion, du nom de l’ancien maire qui a servi Mississauga pendant 36 ans. Elle est décédée en janvier à l’âge de 101 ans.

Crombie a longtemps réclamé un divorce avec le reste de la région, et plus tôt jeudi, il l’a qualifié de « jour historique » pour Mississauga. Brown a déclaré qu’il y avait « des avantages légitimes et réels » à éliminer le deuxième niveau de gouvernement au niveau régional.

Mais les maires ont signalé qu’ils étaient prêts à mener une longue bataille sur les retombées financières d’une rupture, les deux exposant des idées radicalement différentes de ce à quoi ressemblerait un « accord équitable ».

Interrogé sur les préoccupations du maire Patrick Brown selon lesquelles Brampton mérite un soutien financier pour l’infrastructure qu’il a aidé à construire à Peel, Clark a déclaré qu’il pense qu’un accord viendra qui fonctionnera pour les trois municipalités.

« Le conseil de transition s’occupera des questions financières, nous pensons que des services municipaux de bonne qualité sont fournis de manière équitable et juste maintenant », a déclaré Clark lors de la conférence de presse.

Crombie a déclaré qu’elle croyait qu’un accord pouvait être conclu à l’amiable.

Un conseil de transition composé de cinq membres nommés par la province dirigera la dissolution de la région de Peel, qui abrite actuellement quelque 1,5 million de personnes.

Le gouvernement prévoit également de nommer des facilitateurs régionaux dans les semaines à venir pour déterminer si les villes et villages constitutifs des régions suivantes pourraient se tenir de manière indépendante :

Durham.

Halton.

Niagara.

Simcoe.

Waterloo.

York.

Dans une présentation décrivant les détails de la nouvelle législation, le gouvernement a déclaré que son objectif était de s’assurer que Mississauga, Brampton et Caledon « disposent des outils et de l’autonomie dont ils ont besoin pour répondre aux priorités locales, y compris les engagements ambitieux en matière de logement qu’ils ont acceptés ».

Le pont note que la population collective de la région devrait dépasser les deux millions d’ici 2041. Mississauga et Brampton se sont également engagées à plus que quadrupler et tripler les mises en chantier d’ici 2031, respectivement, par rapport à leurs moyennes de 2013 à 2022.

ÉCOUTEZ | Ce que les maires de Brampton et de Mississauga pensent de la séparation :

Métro matin15:25Gérer « le divorce » : les maires de Brampton et de Mississauga se prononcent sur la séparation de la région de Peel Bonnie Crombie et Patrick Brown expliquent ce qu’ils attendent d’un règlement « équitable » alors que la province prévoit la dissolution de la région de Peel.

Conseil pour surveiller la prise de décision locale

La nomination du conseil de transition sera une prochaine étape clé, ont déclaré des responsables gouvernementaux lors d’un briefing technique pour les médias plus tôt jeudi. Son travail sera de fournir des recommandations pour un processus de dissolution qui « respecte les contribuables et protège les services existants », selon la présentation provinciale.

Entre-temps, les services locaux devraient se poursuivre sans interruption dans toute la région, ont déclaré des responsables.

Le conseil surveillera également toutes les mesures financières ou contractuelles prises par les gouvernements locaux dans les années précédant la dissolution, ont déclaré des responsables. Il aura le pouvoir de « prendre des directives » pour empêcher toute décision qui pourrait compliquer le processus de restructuration à long terme, a déclaré un responsable, sans donner plus de détails.

Le conseil analysera et formulera des recommandations sur :

Problèmes de relations de travail.

La réglementation régionale et le démêlage des services régionaux.

Finances régionales et de niveau inférieur et leur viabilité financière.

Nouveaux arrangements potentiels en matière d’impôt foncier.

L’avenir des régies et commissions régionales.

Ces recommandations sont attendues à l’été ou à l’automne 2024. Un autre projet de loi sera déposé à l’automne 2024 pour régler toute question en suspens avec la dissolution, ont déclaré des responsables.

En vertu du projet de loi, le conseil de transition sera « dissous » le 31 janvier 2025.

La région de Peel a été créée en 1974 par le gouvernement de l’ancien premier ministre Bill Davis, et la région est responsable de services tels que la police, les ambulanciers paramédicaux, le traitement des eaux usées, les programmes de santé et le recyclage.

Les maires divergent sur les détails d’un accord équitable

Crombie a fait valoir qu’une trop grande partie de l’assiette fiscale de sa ville sert à soutenir le développement à Brampton.

Dans une entrevue avec CBC Radio Métro matin Jeudi, elle a déclaré que depuis la création de la région de Peel il y a près de 50 ans pour aider à partager les coûts des grands projets d’infrastructure, Mississauga a supporté le poids du fardeau financier.

Au cours de la croissance explosive de la ville dans les années 1970 et 1980, Mississauga couvrait environ 70 % des coûts des projets à Peel. Au cours des dernières années, ce chiffre est tombé à environ 60 %, dit Crombie.

REGARDER | Crombie dit que la région a été une « relation inéquitable » :

Le maire de Mississauga dit que la région de Peel était «très inéquitable» pour sa ville La mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, affirme que sa ville, la plus grande de la région de Peel, a payé plus que sa part pour gérer la vaste région de l’Ontario. Elle appelle sa dissolution imminente une réalisation « historique ».

« Cela n’a pas été une relation équitable pour Mississauga », a-t-elle déclaré Métro matin. « En fin de compte, nous voulons investir l’argent de nos impôts dans nos besoins en infrastructure, et non dans la construction de Brampton. »

Mais Brown conteste les chiffres de Crombie, chaque maire s’appuyant sur des rapports d’audit contradictoires de deux entreprises différentes qui ont exploré les coûts et les défis de la séparation de la région de Peel.

Dans une interview séparée, Brown a déclaré Métro matin que Brampton a soutenu la croissance à Mississauga et a demandé à la province de veiller à ce que sa ville soit rétablie dans toute dissolution de la région de Peel. Il a dit qu’il y a actuellement plusieurs projets majeurs en cours à Brampton, y compris un nouveau poste de police tentaculaire, que Mississauga doit aider à couvrir.

REGARDER |Brown dit que Mississauga « ne peut pas abandonner ce projet de loi »:

Le maire de Brampton veut que «chaque cent» de la ville soit dépensé pour les infrastructures de la région de Peel Le maire de Brampton, Patrick Brown, affirme que depuis des décennies, des infrastructures clés pour la région de Peel ont été construites à Mississauga. Maintenant, il dit que sa ville devrait être «compensée pour ce que nous y investissons» afin que Brampton puisse construire sa propre infrastructure après la dissolution de la région par la province.

« Tout ce que nous voulons, c’est le même modèle de financement par habitant que celui que nous avons utilisé pour construire des infrastructures à Mississauga », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il serait « fondamentalement scandaleux » pour les résidents de Brampton de payer les factures de divers développements déjà en cours.

« Imaginez que vous alliez dîner avec quelqu’un et qu’il mange toute la nourriture et qu’il dise qu’on partage l’addition ? » dit Brown.

Le premier ministre Doug Ford a promis qu’aucune ville ne serait traitée injustement lors d’un éclatement de la région, a déclaré Brown.

« Tout s’est passé très vite. Et [Ford’s] l’assurance pour moi est que Mississauga ne pourra pas s’enfuir sans payer sa facture », a-t-il déclaré à l’hôte invité Piya Chattopadhyay.

Malgré leurs différences évidentes, les deux maires conviennent que la suppression du gouvernement régional aiderait à accélérer les développements et la prise de décision dans les deux villes, d’autant plus que la province fait face à une crise historique du logement.

« Il y a des avantages légitimes et réels, et je salue ces avantages », a déclaré Brown. « Avec la mise en garde que cela ne peut pas être de retour sur le dos des contribuables de Brampton. »