L’Ontario dévoilera les prochaines étapes du “Plan to Stay Open” jeudi

Le gouvernement de l’Ontario dévoilera jeudi les prochaines étapes de son «plan pour rester ouvert», ce qui, selon la ministre de la Santé, Sylvia Jones, créera de la stabilité dans le système de santé de la province et contribuera à la reprise après la pandémie.

S’exprimant lors de la conférence de l’Association des municipalités de l’Ontario à Ottawa, Jones a fourni de vagues détails sur ce que ces prochaines étapes pourraient impliquer.

Les objectifs du gouvernement, a-t-elle dit, sont de « fournir les meilleurs soins possibles aux patients et aux résidents tout en veillant à ce que les ressources et les soutiens soient en place pour garder notre province et notre économie ouvertes ».

“Après des décennies d’inaction, nous ne pouvons plus rester les bras croisés et soutenir un statu quo qui ne peut pas répondre aux défis actuels auxquels le secteur est confronté”, a-t-elle déclaré à la foule. « Au lieu de cela, guidé par les meilleures données probantes et les succès d’autres juridictions, le gouvernement prendra des mesures audacieuses qui accordent la priorité aux patients et à leur santé par-dessus tout.

Une partie du plan impliquera une expansion d’un programme qui permet aux ambulanciers paramédicaux de transporter des patients ailleurs qu’une salle d’urgence ou de les traiter sur place.

CTV News Toronto a appris que plus de détails sur le plan seront publiés jeudi, mais on ne sait pas ce qu’il comprendra d’autre.

Jones doit faire une annonce aux côtés du ministre des Soins de longue durée Paul Calandra et du PDG de Santé Ontario Matthew Anderson à 9 h.

Le gouvernement progressiste-conservateur a été critiqué pour avoir déclaré qu’il n’excluait pas la privatisation des soins de santé en Ontario comme moyen de faire face aux importantes pénuries de personnel dans les hôpitaux.

Ces pénuries ont incité certains hôpitaux à fermer leurs services d’urgence et les chirurgies non essentielles à être retardées.

Mardi, le premier ministre Doug Ford a été parsemé de questions de l’opposition officielle sur la possible privatisation de certains services de santé.

Alors qu’il a déclaré catégoriquement que “personne n’aura à payer (pour les soins de santé) avec une carte de crédit”, il a également reconnu – sans fournir de détails – que le système devait changer.

« Nous ne pouvons pas faire le même statu quo », a déclaré le premier ministre à l’Assemblée législative. « Nous allons le réparer. Nous allons fournir des soins de santé d’une manière différente, grâce aux conseils du secteur, et non aux conseils de notre gouvernement, grâce aux experts.

Les travailleurs de la santé et les défenseurs ont demandé au gouvernement un soutien supplémentaire au cours des derniers mois, mais Jones et Ford ont tous deux éludé le problème, renvoyant les journalistes à leurs engagements antérieurs plutôt que d’adopter de nouvelles politiques.

Cette tactique a de nouveau été utilisée mercredi lorsque des députés de l’opposition ont présenté le projet de loi 124, une loi qui plafonne les salaires des employés du secteur public. Les partisans ont déclaré que l’abrogation de ce projet de loi contribuerait à la rétention du personnel. En réponse, Ford a noté que son gouvernement a déjà fourni aux infirmières des primes de rétention d’une valeur de 5 000 $ et a investi des fonds importants dans la formation et la création de plus de lits d’hôpitaux.

Le gouvernement a également réitéré que la pénurie n’est pas une crise, mais une réalité qui se fait sentir partout au Canada. Le gouvernement fédéral, a déclaré Ford, devrait donc fournir à la province une aide financière plus importante.

« Ce n’est pas propre à l’Ontario », a-t-il dit.

Le “Plan to Stay Open” a été présenté fin mars comme une stratégie pour “construire un système de santé plus fort, plus résilient et mieux préparé à répondre à la crise”.

Il comprenait une augmentation permanente des salaires des préposés aux services de soutien à la personne, la création de deux nouvelles écoles de médecine, un investissement financier dans les programmes de soins infirmiers, le renforcement de la production nationale d’équipements de protection individuelle et la création de 3 000 nouveaux lits d’hôpitaux au cours de la prochaine décennie.