L’Ontario déposera un projet de loi pour éviter la grève des travailleurs de l’éducation

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario a l’intention de présenter lundi un projet de loi qui évitera une grève imminente du personnel de soutien et leur imposera un contrat, une proposition que le syndicat s’est dit prêt à combattre.

L’annonce de Stephen Lecce est intervenue quelques heures après que le Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente environ 55 000 travailleurs de l’éducation, a annoncé qu’il donnerait le préavis de cinq jours requis pour déclencher une grève complète vendredi. Ils sont en position de grève légale jeudi.

“Parce que le SCFP refuse de retirer son intention de faire la grève, afin d’éviter de fermer les classes, nous n’aurons d’autre choix que de présenter demain une loi qui garantira que les élèves restent en classe pour rattraper leur retard d’apprentissage”, a déclaré Lecce. dit dans un communiqué tard dimanche.

Le gouvernement avait offert des augmentations de 2 % par an aux travailleurs gagnant moins de 40 000 $ et de 1,25 % pour tous les autres, mais Lecce a déclaré que le nouvel accord accorderait des augmentations annuelles de 2,5 % aux travailleurs gagnant moins de 43 000 $ et 1,5 % par an. cent pour tous les autres.

Le SCFP demande des augmentations salariales annuelles de 11,7 % ainsi que des heures supplémentaires à deux fois le taux de rémunération normal, 30 minutes de temps de préparation payées par jour pour les aides-enseignants et les EPE, une augmentation des avantages sociaux et du perfectionnement professionnel pour tous les travailleurs.

Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP, a déclaré que la décision du gouvernement n’est pas seulement une attaque contre les travailleurs de l’éducation les moins bien rémunérés, mais contre la main-d’œuvre en général.

“C’est préoccupant non seulement pour nos alliés enseignants, mais je pense pour chaque travailleur de cette province”, a déclaré Walton. “C’est un gouvernement qui ne travaille pas pour les travailleurs et c’est clair.”

Walton a déclaré que le SCFP “examinera toutes les avenues pour riposter” et a noté que des mesures similaires avaient été prises par l’ancien gouvernement libéral.

Il y a plusieurs années, les syndicats de l’éducation ont remporté une contestation judiciaire contre le gouvernement libéral au sujet d’une loi connue sous le nom de projet de loi 115, qui a gelé une partie de leurs salaires et limité leur capacité à faire la grève.

Le juge a statué que le gouvernement « s’était considérablement ingéré dans des négociations collectives significatives » et que l’Ontario devait payer plus de 100 millions de dollars en réparations aux syndicats.

Au moins trois conseils scolaires de l’Ontario ont déclaré qu’ils fermeraient des écoles si le personnel de soutien retirait complètement ses services.

Le Toronto Catholic District School Board, le Kawartha Pine Ridge District School Board et le Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic School Board ont tous déclaré qu’ils ne pourraient pas fonctionner en toute sécurité si les membres du SCFP cessent de travailler.

Le conseil scolaire du district de Toronto a dit aux parents qu’il évaluait l’impact d’une éventuelle grève du SCFP, mais que le maintien d’une routine normale serait “très difficile” et que les familles devraient être “préparées à toutes les possibilités”.

En 2019, le SCFP et le gouvernement ont conclu un accord de dernière minute la veille du jour où les travailleurs devaient déclencher une grève totale.

Les pourparlers médiatisés entre la province et le syndicat ont échoué plus tôt ce mois-ci.

Outre la proposition sur les salaires, l’offre du gouvernement vise à maintenir tous les autres domaines identiques à ceux de l’accord précédent, à l’exception d’une réduction des indemnités de congé de maladie.

La province veut instituer ce qu’elle appelle une «période d’attente» de cinq jours pour une invalidité de courte durée, pendant laquelle un travailleur recevrait 25% de son salaire normal et 90% pour le reste des 120 jours.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 octobre 2022.