L’Ontario d’Aidan O’Brien est prêt pour la journée Dee à Chester | Actualités des courses

Aidan O’Brien comptera sur l’Ontario pour lui offrir une neuvième victoire dans le fourre-tout + les plus gros dividendes chez tote.co.uk Dee Stakes à Chester.

Magician (2013), Cliffs Of Moher (2017) et plus récemment Circus Maximus (2019) font partie des anciens résidents de Ballydoyle à remporter le concours reconnu de Derby jeudi sur le Roodee.

Bien que l’Ontario ait jusqu’ici trouvé des victoires difficiles à obtenir – frappant une seule fois en huit départs -, il apporte une forme solide à la table, ayant été placé quatre fois au niveau de Stakes.

Le poulain Galileo a été vu pour la dernière fois à la troisième place du Free Handicap à Newmarket il y a trois semaines – une place derrière Naval Crown de Charlie Appleby, qui a couru une belle course quand quatrième des 2000 Guinées le week-end dernier.

Appleby a également un concurrent de premier plan pour ce concours Listed à Yibir, qui est équipé de pièces de joue pour la première fois après son troisième close-up dans le Sandown Classic Trial.

Sir Michael Stoute, qui a entraîné Kris Kin pour remporter les Dee Stakes et le Derby en 2003, est représenté par Maximal – qui devrait s’améliorer après son retour deuxième à Newbury le mois dernier.

Earlswood (Johnny Murtagh), El Drama (Roger Varian), Foxes Tales (Andrew Balding) et Luther Cee (Henry Spiller) complètent le peloton.

Le Japon formé par O’Brien est l’un des huit coureurs déclarés pour le fourre-tout Groupe 3 + vous paie plus sur tote.co.uk Ormonde Stakes.

Le joueur de cinq ans a les vues sur ses débuts saisonniers après huit sorties consécutives dans la société Group One.

Le Japon a décroché l’or à deux reprises au plus haut niveau en 2019, au Grand Prix de Paris et au Juddmonte International – et s’il n’a pas réussi à se faire la tête la saison dernière, il a été placé dans l’Eclipse à Sandown et le King George à Ascot.

Ses rivaux à Chester incluent Trueshan d’Alan King, qui fait sa première apparition en compétition depuis son arrivée en Coupe longue distance lors de la Journée des champions britanniques Qipco à Ascot en octobre.

Morando de Balding défend sa couronne, après avoir décroché la dernière course des Ormonde Stakes en 2019, tandis que Roger Charlton selle son vétéran Stayer Withhold.

Euchen Glen (Jim Goldie), Kipps (Hughie Morrison), Sextant (Keith Dalgleish) et Sonnyboyliston (Murtagh) sont les autres espoirs.