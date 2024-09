L’Ontario connaît une augmentation des cas de coqueluche

Une augmentation surprenante des cas de coqueluche en Ontario oblige les experts à travailler au suivi de la maladie contagieuse tout en se préparant à faire face à d’autres maladies respiratoires qui augmentent généralement à l’automne.

« Ce n’est pas seulement un problème ontarien. Ce phénomène a été observé dans de nombreuses autres régions du Canada et dans d’autres parties du monde », a déclaré à CityNews le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses. « Malheureusement, nous assistons à une résurgence mondiale. »

La coqueluche, également connue sous le nom de toux convulsive, est une maladie respiratoire qui rend difficile l’élimination du mucus de la gorge et des poumons.

Au 9 septembre, au moins 1 016 infections ont été signalées en Ontario, selon les données de santé publique. La province est en voie de dépasser son nombre de cas le plus élevé depuis 2012, année où 1 044 infections ont été signalées.

La moyenne sur cinq ans est à ce jour de 98 cas.

« On n’a pas vu grand-chose de ce genre pendant la pandémie », a expliqué le Dr Bogoch. « Cela s’explique en partie par le fait qu’il y en a davantage en circulation […] « Il y a plus de tests qui sont effectués et les gens sont au moins plus conscients du problème. »

Toronto connaît également une augmentation constante du nombre de cas de coqueluche. avec 113 cas confirmés au 16 septembreLes responsables de la santé de Toronto ont déclaré que ce chiffre est trois fois supérieur à la moyenne annuelle.

Selon le Dr Bogoch, on ne sait pas exactement pourquoi il y a une telle augmentation, mais de nombreux facteurs pourraient y contribuer.

« Nous savons que les maladies évoluent normalement au fil du temps, et cela pourrait être en partie lié à cela. L’autre raison est bien sûr que nous devons penser à la vaccination, et certaines personnes pourraient choisir de ne pas se faire vacciner ou de ne pas vacciner leur famille, ce qui est un problème », a-t-il expliqué. « L’autre chose que nous devrions également prendre en compte, c’est d’être immunisé contre les vaccins existants. »

« Nous savons que c’est certainement un élément de ce vaccin particulier », a-t-il ajouté.

D’autres facteurs peuvent expliquer cette hausse, notamment les obstacles rencontrés par certains pour se faire vacciner et les personnes qui n’ont pas reçu de rappel pendant la pandémie. Selon les experts, la coqueluche est difficile à détecter à ses débuts.

« Il est très difficile de distinguer de nombreuses maladies, notamment respiratoires, les unes des autres », explique le Dr Bogoch. « Les symptômes sont une toux sévère, sévère et prolongée, ce qui signifie que cela peut durer des semaines et des semaines et des semaines. »

L’automne étant officiellement arrivé, cela signifie également que les médecins se préparent à une augmentation attendue d’autres maladies respiratoires comme le rhume, la grippe et le VRS.

« Je pense que les deux messages clés ici sont, premièrement, la prévention et, deuxièmement, la détection précoce. La prévention est essentielle », a déclaré le Dr Bogoch.

La coqueluche est plus risquée chez les personnes âgées, les enfants et les nourrissons non vaccinés.

Les vaccins de routine destinés à protéger les enfants contre la coqueluche sont administrés à l’âge de deux mois, quatre mois et six mois, suivis d’un rappel à 18 mois. Des rappels sont également prévus plus tard dans l’enfance et à l’adolescence. Un vaccin est également recommandé pour les adultes et pendant la grossesse.