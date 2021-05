L’Ontario autorise le golf et annonce une réouverture par étapes

En vertu des mesures pandémiques actuelles, les magasins de détail en Ontario ne sont ouverts que pour le ramassage sur le trottoir, tandis que les gymnases et les restaurants – y compris ceux qui ont des patios extérieurs – sont fermés. La plupart des travailleurs non essentiels travaillent à domicile et Toronto, la plus grande ville et capitale financière du Canada, est en grande partie fermée depuis six mois.