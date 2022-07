L’Ontario annonce un plan de retour à l’école | Nouvelles de CTV

Le gouvernement de l’Ontario a publié un plan pour aider les élèves à rattraper leur retard après deux années d’apprentissage interrompu en raison de la pandémie de COVID-19.

Le plan vise principalement à ramener les élèves en classe pour une “expérience scolaire complète”, mais les progressistes-conservateurs affirment qu’ils “permettront également l’option d’apprentissage à distance” pour les parents qui estiment que c’est la meilleure option pour leur enfant.

«Notre plan commence par un retour à l’apprentissage en personne, à temps et avec toutes les expériences dont les étudiants ont besoin et méritent comme les sports, les clubs et les sorties éducatives. Rien n’est plus important », lit-on dans le document.

Peu de nouveaux détails ont été publiés sur la manière dont le gouvernement prévoit de garantir la poursuite de l’apprentissage en personne tout au long de l’année, en particulier si une autre vague de COVID-19 frappe la province. Au lieu de cela, le gouvernement a vanté ses investissements antérieurs dans l’amélioration de la ventilation et les unités de filtrage HEPA, la fourniture de tests COVID-19 rapides pour le personnel et les étudiants et le financement des parents pour compenser les coûts de l’apprentissage en ligne.

Les responsables affirment que ces mêmes mesures resteront en place pour l’année scolaire 2022-23. Plus tôt ce mois-ci, le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, a déclaré que des tests rapides continueront d’être distribués dans les écoles et certains lieux de travail jusqu’au 31 décembre.

Le plan comprend également du tutorat supplémentaire, du financement pour la construction de nouvelles écoles ainsi que des soutiens en santé mentale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que son gouvernement restait “déterminé” à maintenir les enfants à l’école, même en cas de nouvelle vague de COVID-19.

“Nous annonçons aujourd’hui des plans de rattrapage qui reposent sur le maintien des enfants à l’école tous les jours, sans perturber leur vie, que ce soit à cause des négociations ou autrement”, a-t-il déclaré, faisant référence au processus de négociation actuellement en cours avec les syndicats de l’éducation.

“Nous avons besoin que ces enfants soient à l’école.”

La promesse de Lecce que les activités parascolaires restent ouvertes dépend en grande partie des conseils scolaires et des enseignants, qui donnent principalement de leur temps pour offrir du sport, de la musique et d’autres programmes académiques. Il a dit qu’il avait “une grande confiance” dans le fait qu’un accord sera conclu avec les syndicats de l’éducation qui permettra aux activités scolaires de reprendre normalement.

Le ministre de l’Éducation n’a pas donné plus de détails sur la question de savoir si une loi sera déposée qualifiant les travailleurs de l’éducation de services essentiels, une désignation qui empêcherait certaines actions syndicales, comme une grève par exemple, d’avoir lieu.

“C’est notre seul objectif au cours des prochains mois, c’est de conclure un accord volontaire avec les syndicats d’enseignants”, a déclaré Lecce. “Il faut être deux pour danser le tango comme vous le savez, nous avons besoin qu’ils soient à la table et beaucoup d’entre eux le sont, et nous voulons qu’ils soient tous là tout l’été afin que nous puissions conclure un accord dès que possible.”

Les investissements annoncés dans « Un plan pour rattraper le retard » de l’Ontario se trouvent dans le budget du gouvernement, publié avant les élections provinciales dans le cadre de la plate-forme progressiste-conservatrice. Il comprend des modifications du programme de mathématiques et de sciences pour inclure des compétences essentielles en finance et en codage, ainsi que des cours déclassés en 9e année.

La province affirme qu’environ 26,6 milliards de dollars ont été alloués à l’enseignement primaire et secondaire en Ontario pour l’année scolaire 2022-2023.