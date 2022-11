L’Ontario adopte une nouvelle loi sur le logement

Le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi sur le logement qui annule certaines lois municipales de zonage et élimine certains frais d’aménagement dans le but de donner suite à l’objectif de la province de construire 1,5 million de maisons.

La législation – également connue sous le nom de projet de loi 23 ou « More Homes Built Faster Act » – a été proposée pour la première fois par le gouvernement Ford il y a environ un mois.

En plus de fixer des objectifs de logement pour 29 grandes villes de l’Ontario, les progressistes-conservateurs ont proposé de nombreuses modifications législatives, notamment autorisant jusqu’à trois unités, ainsi que des duplex et des triplex, sur un seul terrain résidentiel sans modifications aux règlements ni autorisations municipales.

Ces unités, ainsi que les logements abordables, les logements à but non lucratif et les “unités de zonage inclusif”, seront exemptées de frais supplémentaires tels que les redevances d’aménagement, les redevances d’affectation de parcs et les redevances d’avantages communautaires.

Les redevances d’aménagement, qui sont perçues par les villes pour aider à payer le coût des services municipaux ou des infrastructures touchées comme les routes et le transport en commun, seront également réduites jusqu’à 25 % pour les logements locatifs de taille familiale.

L’Association des municipalités de l’Ontario a déjà déclaré que ces changements pourraient laisser les collectivités à court d’environ 5 milliards de dollars. Cela pourrait entraîner une augmentation des impôts fonciers ou des réductions de services.

À Toronto seulement, la perte des redevances d’aménagement pourrait entraîner une perte de revenus d’environ 230 millions de dollars, selon un rapport du personnel présenté au conseil municipal.

« Cela aurait un impact négatif sur la capacité de la ville à fournir les services nécessaires pour soutenir la croissance à long terme », indique le rapport.

Le projet de loi gèle également temporairement les frais des offices de protection de la nature tout en réduisant le pouvoir de l’agence. Les offices de protection de la nature n’auront plus à tenir compte de facteurs tels que la pollution ou la conservation des terres lors de l’approbation des exigences en matière de permis.

Les groupes environnementaux ont exprimé des inquiétudes quant à la limitation de la capacité des autorités de conservation à bloquer le développement pour des raisons environnementales, d’autant plus que le gouvernement cherche à ouvrir certaines terres protégées pour le développement.



C’est une nouvelle de dernière minute. Plus à venir.