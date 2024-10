L’Ontario abaisse l’âge du dépistage par mammographie à 40 ans, élargissant ainsi l’accès à la détection précoce

Les femmes ontariennes âgées de 40 à 49 ans peuvent désormais réserver en ligne leurs propres rendez-vous pour une mammographie de dépistage du cancer du sein. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un effort visant à détecter le cancer du sein à un stade précoce et signifie que plus d’un million de femmes supplémentaires auront la possibilité de subir un dépistage du cancer du sein plus tôt.

« Malheureusement, nous constatons que le cancer du sein touche des femmes plus jeunes appartenant à cette catégorie d’âge et nous savons qu’une détection précoce entraîne de meilleures chances de survie et de guérison. Ainsi, avant d’avoir accès au dépistage, elles se présenteraient plus tard dans l’évolution de leur maladie, à ce moment-là, le traitement peut être plus limité », a déclaré le Dr Cory Ozimok, radiologue diagnostique au Centre de santé régional Royal Victoria à Barrie.

L’âge minimum précédent pour l’auto-orientation en Ontario était de 50 ans. La province a déclaré que les changements refléteront les recherches montrant que la détection précoce peut sauver des vies.

En 2018, Jayne Pritchard, ancienne présentatrice de nouvelles de CTV Barrie, a reçu un diagnostic d’une forme agressive de cancer du sein et a partagé publiquement son combat et son rétablissement avec le public à travers son livre ‘Cancer du sein après le diagnostic.’

Jayne Pritchard partage son parcours dans son nouveau livre, Breast Cancer After the Diagnosis, One Woman’s Story of Overcoming Setbacks.

Pritchard a déclaré que l’augmentation de l’âge donnerait aux femmes plus de liberté pour prendre rendez-vous pour un contrôle.

« Je crois sincèrement que les mammographies peuvent sauver des vies, donc si des femmes plus jeunes – je détesterais voir des femmes plus jeunes confrontées à une situation similaire. Mais si c’est le cas, n’est-il pas préférable de savoir ce que vous avez et d’y faire face parce que le résultat pourrait être bien plus positif », a déclaré Pritchard.

Le Centre régional de santé Royal Victoria élargira l’accès aux rendez-vous en deux phases, ajoutant 68 rendez-vous hebdomadaires pour soutenir l’augmentation prévue des réservations.

Les femmes qui souhaitent prendre rendez-vous pour un dépistage du cancer du sein peuvent contacter le Programme ontarien du sein au 1-800-668-9304 ou la ligne d’assistance téléphonique Simcoe Muskoka Cancer au 1-866-608-6910.