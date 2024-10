L’Ontario abaisse l’âge d’auto-référence à une mammographie de 50 à 40 ans

Les femmes dans la quarantaine peuvent réserver une mammographie en Ontario sans avoir besoin d’une recommandation médicale à partir de mardi.

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, a annoncé l’année dernière que la province abaisserait de 50 à 40 ans l’âge requis pour les demandes de dépistage du cancer du sein, et elle a déclaré mardi que le changement était désormais entré en vigueur.

« Le cancer du sein touche une femme sur neuf en Ontario et nous savons qu’une détection précoce et un accès accru au traitement et aux soins sauvent des vies », a déclaré Jones dans un communiqué.

« C’est pourquoi aujourd’hui, notre gouvernement est fier de franchir cette étape historique en permettant à un million d’Ontariens supplémentaires d’accéder aux soins dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin.

Le gouvernement estime que sur le million de femmes âgées de 40 à 49 ans qui peuvent désormais se présenter elles-mêmes à une mammographie, environ 305 000 solliciteront ce dépistage.

La province dépense près de 20 millions de dollars pour accroître la disponibilité des rendez-vous et former du personnel supplémentaire.





Les personnes admissibles peuvent appeler n’importe quel site du Programme ontarien de dépistage du cancer du sein pour prendre rendez-vous, et une liste des sites est disponible sur le site Web de Santé Ontario.

Les personnes âgées de 30 à 69 ans considérées comme à haut risque, comme celles qui ont des antécédents familiaux de cancer du sein ou qui sont porteuses de certains gènes connus pour augmenter le risque de cancer du sein, peuvent déjà passer régulièrement des mammographies et des IRM du sein.

Il a été démontré que la détection précoce du cancer du sein réduit considérablement la mortalité, a déclaré la Dre Supriya Kulkarni, présidente de la Société canadienne d’imagerie mammaire, dans un communiqué.

« Cette mise à jour importante constitue une étape majeure dans notre engagement en faveur de la santé des femmes et de la détection proactive du cancer », a écrit Kulkarni dans un communiqué.

« En permettant aux femmes de commencer le dépistage plus tôt, nous améliorons le potentiel d’un diagnostic et d’un traitement précoces, améliorant ainsi les résultats pour beaucoup. »