L’Ontario abaisse à 40 ans l’âge du dépistage du cancer du sein par mammographie sur demande

Le gouvernement de l’Ontario a abaissé l’âge du dépistage régulier du sein par mammographie afin de permettre à toutes les femmes âgées de 40 à 49 ans de s’adresser elles-mêmes au service.

La province a publié mardi un communiqué de presse annonçant que le changement entrerait en vigueur immédiatement et donnerait à un million de femmes supplémentaires en Ontario la possibilité de se faire dépister plus tôt.

« Le cancer du sein touche une femme sur neuf en Ontario et nous savons que la détection précoce et l’accès accru aux traitements et aux soins sauvent des vies », a déclaré la ministre de la Santé, Sylvia Jones.

« C’est pourquoi aujourd’hui, notre gouvernement est fier de franchir cette étape historique en permettant à un million d’Ontariens supplémentaires d’accéder aux soins dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin.

La province a déclaré que sa décision s’appuie sur des recherches démontrant qu’un dépistage régulier par mammographie peut aider à détecter le cancer du sein avant qu’il n’ait la possibilité de se propager.

Il est recommandé de faire une mammographie tous les deux ans au Canada.

L’âge minimum précédent pour l’auto-référence pour une mammographie en Ontario était de 50 ans. Une auto-référence signifie qu’une patiente peut demander une mammographie en ligne ou par téléphone sans avoir besoin d’une référence d’un fournisseur de soins primaires.

La province a déclaré que sur le million de femmes âgées de 40 à 49 ans qui sont désormais admissibles à une mammographie, on estime que 305 000 autres se présenteront elles-mêmes pour un dépistage.

Lorsqu’elle est détectée tôt, la province a déclaré que de nombreuses personnes survivent au cancer du sein, avec un taux de survie relative de 100 pour cent sur cinq ans pour celles diagnostiquées au stade 1. Cependant, le taux de survie tombe à moins de 30 pour cent pour celles diagnostiquées au stade 1. 4.

« Le dépistage du cancer du sein est essentiel pour détecter le cancer à un stade précoce, alors qu’il est plus facile à traiter. Il est extrêmement important que l’Ontario élargisse l’accès au dépistage du cancer du sein grâce à l’auto-référence pour les personnes de 40 ans et plus, ce qui contribuera sans aucun doute à réduire le risque de mourir d’un cancer du sein. pour plus de personnes en Ontario », a déclaré mardi Andrea Seale, directrice générale de la Société canadienne du cancer, dans le communiqué de presse.

« Tout le monde au Canada devrait avoir un accès équitable et rapide au dépistage du cancer du sein, peu importe où il vit ou qui il est. »