L’Ontario a laissé tomber des ex-détenus à Barrie pendant des années. Maintenant la ville paie pour changer ça

Au cours des 15 dernières années, les détenus libérés d’une prison voisine sans personne pour les récupérer sont déposés à la gare routière de Barrie avec un tarif pour se rendre dans leur communauté d’origine.

Maintenant, la ville a décidé que cela devait cesser, invoquant un manque de services sociaux, une augmentation des sans-abrisme et des problèmes de sécurité publique.

À partir de septembre, Barrie paiera la facture d’un projet pilote, avec une aide logistique de la province, qui viendra chercher les détenus du Centre correctionnel du Centre-Nord (CNCC), situé à Penetanguishene, en Ontario, et les déposera plus près de leur villes d’origine, au lieu d’être laissés à la gare routière centrale de Barrie.

Et tandis que les défenseurs des services sociaux disent qu’ils espèrent que le projet pilote sera un succès, certains craignent qu’il ne fasse peu pour remédier à ce qu’ils disent être un manque de soutien et de programmation, conduisant les détenus à retourner en prison.

« Cela rend les choses très difficiles lorsqu’il n’y a pas de plan solide en place et qu’ils sont abandonnés sans soutien », a déclaré Ryan McPhail, le fondateur de PeerConnex, un programme de la ville qui offre des conseils en toxicomanie et en santé mentale.

Ryan McPhail, le fondateur de PeerConnex, un programme à Barrie qui offre des conseils en toxicomanie et en santé mentale, a déclaré que les anciens détenus avaient besoin de soutien pour se réintégrer après leur incarcération. (Angelina King/ Radio-Canada)

McPhail a été libéré du CNCC en 2019.

Si le fait de renvoyer d’anciens détenus dans leur ville natale serait un « énorme pas en avant », il doit également y avoir « une communication accrue entre les prisons et les prestataires de services qui offrent un soutien à ces personnes qui sont libérées », a-t-il déclaré.

La prison manque de personnel pour la planification des libérations: agent de correction

Un agent correctionnel du CNCC a déclaré que la prison ne disposait pas de suffisamment de personnel pour aider à soutenir correctement les détenus dans leur plan de libération.

Richard Dionne a déclaré que c’est la province qui libère d’anciens détenus à Barrie sans ces soutiens et qui quitte la ville pour ramasser les morceaux. Dionne est également présidente de la section locale 369 du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), qui représente les travailleurs de la prison.

Il a déclaré que la province devait embaucher plus de personnel pour mettre en place des programmes et planifier le jour de la libération d’un détenu, afin qu’ils soient correctement connectés aux services.

« Le ministère ne fait pas assez pour les ramener dans leur communauté d’origine », a-t-il déclaré. Toutes les navettes du ministère devraient «les ramener chez eux» plutôt qu’à Barrie, a-t-il déclaré.

Dionne, qui a déclaré avoir conduit la navette à Barrie plus de 20 fois, a déclaré que les anciens détenus sont déposés et qu’ils peuvent avoir un autre billet pour leur ville natale, mais où ils vont dépend d’eux. « Nous essayons de faciliter leur planification de sortie. La dotation en personnel continue d’être un problème année après année », a-t-il déclaré.

Richard Dionne, agent correctionnel au CNCC, a déclaré que la prison manquait de personnel et avait besoin de plus de soutien de la part de la province. (Sue Goodspeed/CBC)

Le syndicat a « disputé » avec le ministère du Solliciteur général, demandant plus de personnel pour donner aux détenus qui vont être libérés plus de programmes pour réduire les taux de récidive, a déclaré Dionne. « Cela ne s’est tout simplement pas produit », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration à CBC Toronto, le ministère a déclaré qu’il embauchait plus de personnel correctionnel dans toute la province et « lorsque cela est possible sur le plan opérationnel » aide les détenus à planifier leur retour dans leur ville natale et à les mettre en contact avec des ressources.

Il a déclaré qu’il « fera des efforts raisonnables pour aider les détenus à se rendre dans leur communauté d’origine s’ils n’ont pas leurs propres moyens de rentrer chez eux », notamment en organisant le transport jusqu’à la gare routière ou en achetant un billet de bus.

Il a également déclaré qu’il continuerait d’exploiter sa propre navette vers Barrie à partir du centre correctionnel.

En réponse aux commentaires de Dionne sur le manque de personnel, il a déclaré que « le recrutement de nouveaux agents correctionnels est en cours et depuis juillet 2020, plus de 1 800 nouveaux agents correctionnels ont suivi une formation et ont été déployés pour travailler ». Il a indiqué qu’il dispose d’un « personnel dédié » qui aide à la réintégration et que le ministère rencontre « régulièrement » le SEFPO pour discuter de la programmation des détenus, y compris la réintégration.

Il n’a pas expliqué le fonctionnement de la navette ni la raison d’être de celle-ci à la demande de CBC Toronto, ni pourquoi elle s’est appuyée sur le débarcadère de Barrie lorsque la ville s’est plainte à la province de cette pratique.

Les ressources de Barrie sont épuisées, dit le maire

Alex Nuttall, le maire de Barrie, a déclaré à CBC Toronto que la libération d’anciens prisonniers dans la communauté pendant de nombreuses années a mis à rude épreuve les ressources de la ville et a eu un impact sur les entreprises locales. C’est un problème qu’il a promis de régler lorsqu’il s’est présenté à la mairie.

En moyenne, environ trois à quatre personnes sont déposées à Barrie depuis la navette plusieurs fois par semaine. Parmi ceux-ci, environ la moitié restent à Barrie, bien qu’ils ne soient souvent pas originaires de la ville, a déclaré Nuttall. Selon la ville, il y a environ 700 sans-abri dans le comté de Simcoe et la moitié s’identifient comme vivant à Barrie. Environ 38% citent des «problèmes de santé ou correctionnels» pour expliquer pourquoi ils vivent dans la rue, selon la ville.

« Après 15 ans, vous pouvez voir l’effet que vous pouvez avoir », a déclaré Nuttall.

« Nous voulons que les premières interactions après la libération soient avec des personnes qui peuvent aider à planifier un avenir meilleur », a-t-il déclaré. « Ce que nous ne voulons pas, ce sont les premières interactions avec des membres du crime organisé.

« Nous avons un ensemble incroyable de services sociaux, mais nous sommes en surcapacité », a-t-il déclaré. Nuttall a ajouté que la ville demandait du soutien à la province depuis une décennie avant de s’associer avec eux pour lancer le projet pilote de navette.

À l’heure actuelle, la province fournit aux anciens détenus un laissez-passer Metrolinx ou Ontario Northland afin qu’ils puissent prendre un autobus de correspondance de Barrie à leur destination.

Mais des défenseurs comme Hayley Murdoch-Fyke, directrice exécutive de la Société John Howard de Simcoe et Muskoka, une organisation de défense des prisonniers libérés, ont déclaré que le simple fait de fournir des tarifs n’est pas suffisant. Le processus consistant à prendre plusieurs bus pour rentrer à la maison peut constituer des obstacles pour les anciens détenus ayant des problèmes de santé mentale, a-t-elle ajouté.

Barrie n’a pas finalisé la façon dont la navette reliera les passagers aux services sociaux. Mais cela devrait coûter plusieurs centaines de milliers de dollars, a déclaré Nuttall.

La ville doit avoir ces détails cloués pour que la navette soit un succès, a déclaré McPhail. Il a dit qu’il avait besoin de voir Barrie s’assurer que le nouveau bus reliera les gens aux services afin de soutenir les anciens détenus dans leurs projets après leur libération.

« Ils ont des objectifs sur lesquels ils veulent travailler, ils veulent soit maintenir leur sobriété, soit leur santé mentale », a-t-il déclaré. « Je connais beaucoup de gens qui n’ont pas le soutien familial que j’ai eu. »

Les anciens détenus viendront toujours à Barrie: travailleur de service

Murdoch-Fyke a déclaré à CBC Toronto que le système de navette actuel qui dépose les gens à Barrie le fait avec un « manque extrême de dignité ».

« Tous leurs biens sont mis dans un sac en plastique transparent et vous êtes libéré avec vos chaussures de prison », a-t-elle déclaré. « Vous êtes frappé par cette stigmatisation des gens qui savent que vous avez été incarcéré. »

Hayley Murdoch-Fyke, directrice exécutive de la Société John Howard de Simcoe et Muskoka, a déclaré que les anciens détenus continueront d’avoir besoin de soutien à Barrie, même si le pilote de la navette est un succès. (Angelina King/CBC)

La Société John Howard travaille avec d’anciens détenus pour fournir un soutien, y compris des vêtements, de la nourriture, un abri si possible et du matériel de consommation sûr pour les personnes aux prises avec une dépendance, a-t-elle déclaré.

Beaucoup de gens restent à Barrie parce qu’il y a des obstacles pour monter dans le prochain bus, surtout si votre ville natale est à plusieurs bus, a-t-elle déclaré. « Certaines personnes n’ont pas les compétences nécessaires pour suivre toutes ces étapes », a-t-elle déclaré.

« Vous n’avez peut-être pas non plus de nourriture. Vous ne portez peut-être pas les vêtements appropriés pour la météo. Allez-vous faire une randonnée pour essayer de trouver un autre bus si vous avez froid? » dit-elle.

Alors que Murdoch-Fyke espère que la navette pilote sera un succès, cela n’empêchera pas beaucoup de venir à Barrie, a-t-elle déclaré.

« Nous avons toujours une population sans abri et en conflit avec la loi et ils resteront ici, donc le soutien doit toujours être en place pour eux aussi », a-t-elle déclaré.