L’Ontario a gaspillé des millions de doses de vaccin contre la COVID-19

L’Ontario a gaspillé 38% des doses de vaccin COVID-19 entre février et juin parce qu’il surestimait la demande de rappels, a déclaré le vérificateur de la province, qui a également constaté que le gouvernement utilisait un système de réservation désorganisé et ne suivait pas complètement les vaccinations des adultes.

La vérificatrice générale Bonnie Lysyk a déclaré mercredi dans son rapport annuel que le gaspillage global du vaccin COVID-19 est de 9%, soit 3,4 millions de doses. Environ la moitié de cela aurait pu être évitée avec une meilleure prévision de la demande.

Les taux de gaspillage variaient considérablement entre les bureaux de santé publique, et une entreprise privée a gaspillé 57 % de son approvisionnement entre mai 2021 et mai 2022, mais la province n’a pas déterminé les causes, a déclaré Lysyk.

Elle a également identifié des problèmes avec le système de prise de rendez-vous de vaccination, car la province a créé son propre portail, mais environ la moitié des bureaux de santé publique utilisent le leur, tandis que certains hôpitaux, pharmacies et entreprises privées utilisent également leurs propres méthodes.

“Des systèmes de réservation multiples ont également encouragé les Ontariens à” acheter des vaccins “en s’inscrivant à plusieurs rendez-vous pour essayer d’obtenir soit le rendez-vous le plus rapide, soit une marque de vaccin spécifique”, a écrit Lysyk dans le rapport.

“L’absence persistante d’un système de réservation centralisé (en août 2022) augmente la probabilité de gaspillage inutile à l’avenir, car de tels rendez-vous sans présentation peuvent entraîner davantage de doses de vaccin gaspillées.”

Les réservations multiples ont entraîné environ 227 000 absences en 2021 dans le seul système de réservation provincial, a constaté l’auditeur, ce qui a probablement contribué au gaspillage de vaccins.

L’absence d’un système de réservation centralisé a également conduit à des contrôles et des vérifications incohérents pour s’assurer que lorsque les réservations étaient ouvertes à des groupes particuliers, tels que les travailleurs de la santé ou les personnes immunodéprimées, seules les personnes éligibles prenaient réellement des rendez-vous, a constaté Lysyk.

Les médecins de famille ont été sous-utilisés dans le déploiement du vaccin, a constaté Lysyk, notant que la structure de rémunération les dissuadait d’administrer des injections dans leurs propres bureaux.

Les médecins étaient payés entre 170 $ et 220 $ de l’heure par le gouvernement pour travailler dans des sites de vaccination exploités par un bureau de santé publique ou un hôpital, tandis que les médecins ne recevaient que 13 $ par dose pour vacciner dans leur propre cabinet. les cliniques recevaient des taux beaucoup plus élevés pour administrer les injections que les infirmières, qui étaient payées entre 32 $ et 49 $ de l’heure, et les pharmaciens, qui étaient payés entre 30 $ et 57 $ de l’heure.

Le ministère de la Santé a mené une étude sur les procédures et l’efficacité dans neuf cliniques de vaccination de masse entre l’été 2021 et décembre de la même année et a finalisé l’étude en juillet, a écrit Lysyk, mais n’a pas partagé les résultats avec les bureaux de santé publique pour les aider à planifier le déploiement des vaccins bivalents cet automne.

De plus, le vérificateur affirme que même si le ministère de la Santé a déclaré en 2014 qu’il allait étendre un système utilisé pour suivre les vaccinations des élèves afin de conserver les dossiers de vaccination de tous les Ontariens, cela ne s’est pas produit.

Lysyk a constaté que les contrats de biens et de services liés au COVID-19 étaient opportuns compte tenu de l’urgence de la pandémie, mais une meilleure coordination aurait pu réduire certains coûts.

Environ 18,7 millions de dollars ont été versés à des entreprises privées pour des tests COVID-19 mobiles sous-utilisés, a constaté l’auditeur.

“Les vendeurs ont reçu un paiement quotidien minimum garanti pour couvrir les frais généraux même si un nombre minimum de tests COVID-19 n’ont pas été effectués”, écrit Lysyk dans le rapport.

Un fournisseur a facturé son paiement quotidien minimum garanti de 8 255 $, que zéro test ou 250 tests aient été effectués en une journée, selon le rapport.

L’audit a identifié 105 cas, représentant 800 000 $, dans lesquels les fournisseurs ont obtenu leur paiement quotidien minimum garanti alors qu’ils n’avaient testé personne ce jour-là.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 novembre 2022.