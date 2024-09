L’Ontario a connu sa première infection à la rage depuis 50 ans. Voici ce que vous devez savoir sur cette infection

Pour la première fois depuis 50 ans, une personne en Ontario a contracté la rage.

Il provient d’une chauve-souris du district de Temiskaming, dans le nord de l’Ontario.

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, a déclaré que une personne a été infectée après un « contact direct » avec une chauve-souris dans un communiqué publié vendredi.

Et bien que l’unité de santé du comté de Brant affirme que la personne est traitée à l’hôpital, certains se demandent ce que nous devons savoir sur la rage.

La plupart des gens ont probablement des connaissances générales sur l’infection, et même si elle n’a infecté personne au cours des cinq dernières décennies, le Dr Scott Weese, vétérinaire à l’Université de Guelph, affirme que la rage reste néanmoins toujours une préoccupation.

« Nous devrions toujours nous inquiéter de la rage, et cela ne change rien à cela. C’est juste un rappel », a-t-il déclaré. « La rage n’a pas changé, nous n’avons simplement pas eu de chance d’être infectés par elle. »

« Mais nous devrions nous en inquiéter car le virus circule dans la faune sauvage et si vous développez la rage, c’est presque toujours mortel. »

Dans ce cas, l’exposition à une chauve-souris par rapport à un autre animal, comme une mouffette ou un raton laveur, est légèrement différente.

Weese explique que les morsures de chauves-souris sont très différentes parce que leurs dents sont très petites, ce qui signifie qu’une petite perforation peut même passer inaperçue.

« Nous sommes exposés à la rage par la salive et les morsures sont la principale façon de la contracter. Et si vous êtes mordu par un chien, c’est un événement évident, vous êtes plus susceptible d’y prêter attention et de recevoir des soins de santé », a-t-il déclaré.

« Si vous êtes mordu par une chauve-souris… cela ne cause pas beaucoup de traumatisme. Vous n’irez pas chez le médecin à cause de la morsure. Vous devez donc être conscient de la rage pour même initier ce traitement. »

Il dit qu’une fois que quelqu’un présente des symptômes, c’est presque toujours fatal.

Mais les médecins peuvent intervenir avec un traitement post-exposition avant l’apparition des symptômes, pour empêcher le développement des radiations, a-t-il dit, avec une série de plusieurs vaccins.

Ce que vous devez savoir

Plus tôt cet été, l’unité de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark a émis un avertissement concernant les chauves-souris porteuses de la maladie infectieuse.

En Ontario, les chauves-souris sont la seule espèce « qui est systématiquement porteuse de la rage », a déclaré la Dre Linna Li, directrice médicale de la santé de l’unité.

La province ne surveille pas activement les chauves-souris, mais Li affirme qu’environ cinq pour cent d’entre elles ont été testées positives à la rage.

Bien que les chauves-souris soient les principaux mammifères porteurs de la rage, d’autres mammifères comme les chiens et les ratons laveurs peuvent être porteurs de l’infection, bien que cela soit rare.

Comme Weese, elle admet qu’il est possible de ne pas remarquer une éruption cutanée due à une morsure de rage.

« En règle générale, nous ne recherchons pas nécessairement explicitement une morsure ou une égratignure pour une chauve-souris, mais plutôt n’importe quel type d’exposition », a-t-elle déclaré.

« Je veux dire, s’ils se balancent dans la pièce, ce n’est pas une exposition. S’ils atterrissent sur quelque chose et que vous touchez ensuite cette chose, ce n’est pas non plus une exposition. Mais en cas d’exposition directe, vous devez absolument vous faire tester. »

Actuellement, l’unité de santé propose une clinique de vaccination contre la rage à faible coût. Selon elle, il s’agit d’un doux rappel de faire vacciner vos animaux de compagnie contre l’infection.

« La loi exige qu’ils soient vaccinés », a-t-elle déclaré. « Nous travaillons avec des vétérinaires de notre région… si vous avez un animal de compagnie et que vous vivez dans la région de LGL, vous êtes le bienvenu. »