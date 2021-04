Les chiffres du suicide pour les groupes ethniques minoritaires doivent être publiés dans les chiffres officiels pour la première fois à partir de juin – mais les organisations caritatives affirment que les données ne sont pas suffisamment solides et que des vies sont en jeu en raison d’un manque d’informations.

L’Office des statistiques nationales (ONS) produira une analyse de la mortalité par groupe ethnique, y compris les suicides, dans le cadre d’une initiative obligatoire à la suite des disparités de mortalité Covid-19.

Cependant, l’objectif de publication de juin pourrait changer et la ventilation ne comprendra pas d’informations sur le statut d’immigration, L’indépendant a appris.

Quelque 4902 suicides ont été enregistrés l’année dernière – une baisse par rapport à 2019 – dans les chiffres de l’ONS publiés lundi.

Cependant, la diminution « reflète très probablement les retards dans les enquêtes du coroner, en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus, par opposition à une véritable diminution du suicide », a déclaré l’ONS,

Les militants affirment que les taux de suicide parmi les minorités noires, asiatiques et ethniques sont anecdotiques plus élevés et sans doute exacerbés par des problèmes structurels tels que le racisme, et que le fait de ne pas identifier les groupes à risque met des vies en danger.

Les demandeurs d’asile, un groupe vulnérable présentant des facteurs de risque de suicide tels que la pauvreté et la privation, sont également cachés dans les données globales.

Un porte-parole de l’ONS a déclaré: «Les informations que l’ONS détient sur les décès se limitent à ce qui est consigné sur le certificat de décès par un médecin ou aux informations sur la cause et les circonstances du décès fournies par un coroner.

«L’appartenance ethnique n’est pas prise en compte dans le certificat de décès; à ce titre, l’ONS a lié les enregistrements des décès avec une autre source contenant des informations sur l’appartenance ethnique, le recensement de 2011.

«La ventilation de la mortalité, y compris le suicide, par appartenance ethnique pour les décès en Angleterre et au Pays de Galles est prévue pour juin 2021; cette analyse est complexe et toute mise à jour du calendrier de publication sera communiquée dans notre calendrier de publication. »

Si une personne a été exclue du recensement de 2011 pour des raisons telles que l’itinérance ou le statut de migrant, son appartenance ethnique restera non enregistrée – un problème affectant de manière disproportionnée les groupes non blancs.

(PENNSYLVANIE)

Juliet Cohen, de Freedom from Torture, a déclaré: « Nous nous félicitons de la décision de l’ONS concernant le record des suicides par appartenance ethnique. C’est un début, mais nous sommes toujours préoccupés par l’utilisation limitée des sources qui exclut certaines minorités ethniques, ainsi que des personnes. demander l’asile.

«À une époque où nos vies riches en données sont suivies et mesurées, de la naissance à la mort, il n’y a aucune excuse pour ces lacunes.

« Les données sont vitales pour nous. Non seulement elles identifient les endroits où l’aide est le plus nécessaire, mais elles racontent une histoire sur la vie de personnes marginalisées ou sans voix qui vivent parmi nous. Le Royaume-Uni dépense des millions en campagnes de prévention du suicide, mais jusqu’à présent, nous n’avons aucune idée à quel point cela fonctionne si nous ne racontons pas ces histoires.

«Il suffit de regarder le récent rapport shambolic Sewell du gouvernement rejetant le racisme structurel en Grande-Bretagne pour se rendre compte que le simple examen des données sur l’âge et la privation est loin d’être suffisant pour comprendre les inégalités.»

Elle a ajouté: «Depuis des années, nous demandons deux autres cases sur le formulaire – une pour l’appartenance ethnique et une pour le statut d’asile. Ce n’est pas une grande question – pas si la vie des Noirs compte.

(Fourni)

Deborah Coles, directrice de l’organisation caritative Inquest, a déclaré: «C’est l’intersection de ces questions qui est vitale pour la compréhension sociétale de la façon dont elles sont exacerbées par le racisme structurel, l’environnement hostile et la peur des pouvoirs coercitifs et la méfiance à l’égard des services de santé mentale. Il est choquant qu’au XXIe siècle, les données de l’ONS ne parviennent actuellement pas à résoudre ce problème. »

Marcel Vige, responsable de l’équité chez Mind, a déclaré: «Nous devons d’urgence voir le gouvernement britannique tenir son engagement de publier des données sur le suicide ventilées par groupe ethnique.

«Nous aimerions également pouvoir accéder aux données sur la proportion de suicides par statut d’immigration, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile. Tous les suicides ne sont pas liés à la santé mentale, mais la majorité le sont et peuvent être évités grâce à un soutien opportun et approprié.

«Bien qu’ils courent souvent un risque plus élevé de mauvaise santé mentale en raison de traumatismes, les personnes de différentes communautés racialisées – en particulier les migrants vulnérables qui sont venus au Royaume-Uni pour fuir la persécution – se heurtent souvent à de multiples obstacles pour pouvoir accéder et bénéficier de la santé mentale services, y compris les barrières culturelles et linguistiques. »

En 2018, Marisa Mae Hibbert a créé Beautiful Trauma CIC, une initiative sociale, après que son amie soit décédée par suicide à la suite de problèmes de santé mentale persistants.

Parler à L’indépendant, Le Londonien de 35 ans a déclaré: «L’absence d’ethnicité et de statut d’immigration dans les données sur le suicide signifie qu’il n’y a pas d’image de ce qui déclenche les taux de suicide au sein des communautés noires montre un manque de conscience de l’importance de cela.

«Le parcours de chaque individu est différent, mais il est important de rechercher quelles sont les différences communes entre la race, la religion, les groupes d’âge, le sexe et la sexualité pour être en mesure de fournir un soutien adéquat aux futurs utilisateurs de services de santé mentale.»

Les statistiques établies sur la santé mentale montrent une disparité alarmante déterminée par la race et le statut d’immigration.

Environ 61% des demandeurs d’asile souffrent de détresse mentale et les Noirs sont 40% plus susceptibles d’accéder à un traitement par la police ou la justice pénale.

« L’impact de la race sur la santé mentale doit être mis en évidence comme un contributeur significatif aux résultats de santé disproportionnés pour les Noirs et d’autres groupes opprimés », a déclaré Eugene Ellis, directeur du Black, African, Asian Therapy Network..

«La compilation de données sur le suicide par appartenance ethnique et statut d’asile contribuerait dans une certaine mesure à mesurer l’impact de la race et l’efficacité des stratégies d’inégalité raciale dans ce domaine crucial de la santé mentale.»

Judith Dennis, responsable des politiques au Refugee Council, a ajouté: «Sachant, grâce à notre travail avec les demandeurs d’asile, le préjudice que le processus d’asile cause aux personnes, ce qui aggrave leurs souffrances et, dans de nombreux cas, les traumatise à nouveau, il semble qu’il serait utile de collecter des données supplémentaires pour nous aider à mieux comprendre collectivement ce problème et à éclairer l’élaboration de politiques pertinentes. »