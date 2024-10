Lonnie Walker IV Boston Celtics Alignement de pré-saison NBA Maine

Environ deux heures avant le match préparatoire de dimanche contre les Raptors de Toronto, Lonnie Walker IV se faisait tirer dessus dans un TD Garden presque vide.

Il n’y avait que lui, Ron Harper Jr., quelques entraîneurs de développement des joueurs, ainsi que du personnel et des médias dispersés.

« J’ai entendu quelqu’un dire : ‘Nous ne croyons pas en Lonnie' », a plaisanté un entraîneur.

« Nous ne croyons pas au L ! »

Walker a souri aux plaisanteries légères et a continué à marquer huit corner trois consécutifs. Ce bref échange reflète parfaitement son état d’esprit de pré-saison : se concentrer sur ce qu’il peut contrôler et maintenir une attitude positive.

Ancien choix de première ronde (18e au total) des San Antonio Spurs en 2018, le joueur de 25 ans ne s’attendait jamais à se retrouver dans cette position – dans le cadre d’un contrat de pièce à conviction 10, luttant pour faire ses preuves et gagner une place dans l’équipe. Pourtant, il n’y a aucune trace de ressentiment ou d’apitoiement sur soi. Au lieu de cela, il a relevé le défi, posé des questions et fait tout ce qu’il pouvait pour tirer le meilleur parti de cette opportunité.

« Je ne crois pas vraiment à la pression », a-t-il déclaré. « Tout vient avec la préparation que j’ai faite. Être l’une des premières personnes à entrer dans la salle de sport et l’une des dernières à sortir, à venir le soir pour se faire vacciner. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer d’être préparé mentalement et physiquement à tout ce qui pourrait arriver. Si les choses se passent comme elles sont censées se passer, alors je serai heureux. Si les choses ne se passent pas comme prévu, alors en fin de compte, je peux tirer mon chapeau en tant qu’homme et comprendre que j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour faire ce que je pouvais.

Walker a profité au maximum de ses minutes de pré-saison. Après avoir joué seulement 11 minutes lors des deux premiers matchs et raté ses six tentatives de tir à Abu Dhabi, il a trouvé son rythme lorsque les Celtics sont revenus aux États-Unis. En deux matchs au TD Garden, Walker a marqué 29 points sur 12 tirs sur 22 (54,5 %) et a réussi 5 sur 13 en profondeur (38,5 %), ajoutant quatre rebonds, huit passes décisives et affichant un +24 — avant enregistrer un DNP-CD lors de la finale de la pré-saison.

Son score n’a jamais fait de doute. Le vétéran de la NBA depuis six ans a récolté en moyenne 17,4 points toutes les 36 minutes au cours de sa carrière, dont 11,2 points par match au cours des quatre dernières saisons tout en tirant à 42,3 % sur le terrain et à 35,2 % sur trois.

Cependant, en plus de son score, Walker avait l’air à l’aise en attaque, déplaçait bien le ballon et jouait une défense solide, méritant les éloges de l’entraîneur-chef Joe Mazzulla.

« Je pense qu’il a été vraiment bon », a déclaré Mazzulla. « Je pense que c’est un ajustement à venir ici parce que c’est juste un style de basket-ball différent, et j’aime son ouverture d’esprit à l’apprentissage. J’aime sa patience – C’est drôle quand on a un gars comme lui qui est dans la ligue depuis sept ans – j’ai vu certaines choses de sa part aujourd’hui qu’il ne pense peut-être pas comme importantes, ou que d’autres personnes ne pensent pas, mais elles le sont vraiment. , des choses vraiment importantes, défensivement et offensivement. Qu’il s’agisse de son positionnement ou d’une petite coupure qu’il a faite ou d’une lecture qu’il a faite, ces choses vont très loin car elles ouvrent des opportunités.

Tout au long de la pré-saison, Walker a réaffirmé ce que beaucoup croyaient lorsqu’il a signé avec les Celtics fin août : dans une ligue avec seulement 450 places dans l’effectif, il en mérite une. Pour les Celtics, cela semble être une évidence. C’est un buteur dynamique à trois niveaux avec une vaste expérience de la NBA, et il serait difficile de trouver quelqu’un d’aussi talentueux que Walker avec un contrat minimum pour compléter sa rotation.

Mais ce n’est pas si simple.

Signer Walker pour un accord minimum coûterait aux Celtics environ 10 millions de dollars en salaires et taxes de luxe. Cela vaut-il ce prix pour un joueur qui ne verra probablement pas un temps de jeu constant ?

Le temps nous dira si les propriétaires sont prêts à approfondir une liste qui coûtera plus de 500 millions de dollars la saison prochaine entre les salaires et les pénalités fiscales de luxe.

Sinon, Walker se dirigera probablement vers la filiale de la G-League dans le Maine – à moins qu’il ne soit repris par une autre équipe – une réalité qu’il est prêt à accepter, sachant que cela pourrait éventuellement l’aider à réintégrer une liste de la NBA.

« [Stevens] « J’ai mentionné qu’il était possible que je passe du temps dans la G-League dans le Maine, et honnêtement, cela me convient parfaitement », a déclaré Walker. « Parce qu’en tant qu’homme, il faut le prendre au menton. Vous devez continuer à travailler. Vous devez continuer à être préparé et rester prêt. Je pense que je suis mentalement préparé à presque toutes les conséquences qui pourraient survenir, et je sais que tôt ou tard, le ver se retournera et que la lumière est toujours au bout du tunnel.

Néanmoins, Walker a prouvé ce qu’il pouvait faire. Il a su tirer le meilleur parti de son opportunité et a montré qu’il pouvait encore contribuer à un niveau élevé. Que sa prochaine étape l’amène dans le Maine ou dans une autre équipe de la NBA, il s’est donné une chance de relancer sa carrière et de montrer qu’il appartient à la ligue.