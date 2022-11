Loni Love fait face à sa peur des requins lors de la finale de “Oh Hell No”

Loni Love est l’une de nos préférées à la télévision, mais peut-elle rester drôle alors qu’elle fait face à ses pires peurs ?

Marlon Wayans aide Loni Love à affronter sa peur des requins

C’est difficile à croire, mais la finale de Oh putain non avec Marlon Wayans est ce mercredi et il a un invité très spécial pour l’épisode – Loni Love. Nous avons un aperçu exclusif de Loni se préparant à relever le défi de Marlon. Découvrez-le ci-dessous :







Il s’avère que Marlon utilise Loni Love comme appât pour les requins alors qu’elle tente de surmonter sa peur des grands blancs ! Son plongeon VR l’aura à quelques centimètres de certaines des créatures marines les plus agressives de l’océan. Relevez vous-même le défi de la plongée profonde en utilisant votre casque Meta Quest dès maintenant.

Regardez l’épisode final de Oh Hell No avec Marlon Wayans ce mercredi 30 novembre à 9h PT/12h HE. Vous pouvez regarder sur Marlon Facebook et Instagram ou Messenger Regarder ensemble. Les utilisateurs de Meta Quest 2 peuvent vivre les mêmes frayeurs VR que les invités célèbres de l’émission sur Meta Quest TV.

Quel a été votre épisode préféré de Oh Hell No avec Marlon Wayans? Nous attendons cet épisode de Loni Love avec impatience, mais Kelly Rowland a définitivement été un moment fort pour nous.