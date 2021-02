Longue route à parcourir pour des ménés comme Guarani, le Liverpool uruguayen

L’équipe paraguayenne Guarani espère répéter une course de Cendrillon à la Copa Libertadores. NORBERTO DUARTE / AFP via Getty Images

Il y a seulement un peu plus de trois semaines, Palmeiras et Santos se sont disputés une haute finale estivale entièrement brésilienne de la Copa Libertadores 2020 – et le moment est déjà venu pour la compétition 2021 de commencer.

Pendant quelques semaines cependant, aucune équipe du Brésil n’est en action – ni de l’Argentine, de la Colombie et du Chili. La compétition démarre avec le premier tour de qualification.

Une équipe de Bolivie, d’Équateur, du Paraguay, du Pérou, d’Uruguay et du Venezuela s’est lancée dans ce qu’elle espère être la longue route vers la phase de groupes, qui débutera à la fin du mois d’avril.

Les parties qui entrent cette semaine ont trois tours à négocier pour y arriver. C’est une tâche difficile. Mais ils peuvent tous se réjouir de la performance de Guarani la saison dernière. Un club traditionnel qui est au mieux le quatrième plus grand du Paraguay, Guarani a franchi les trois cerceaux – éliminant les puissants Corinthiens du Brésil en cours de route – puis s’est distingué dans la phase de groupes, se qualifiant pour les seize derniers compétition où ils sont tombés avec honneur aux champions du Brésil 2017 Gremio.

La campagne Libertadores 2020 de Guarani a généré des revenus si nécessaires, à la fois de la télévision et des ventes de joueurs – trois membres de leur équipe ont été capturés par Austin FC aux États-Unis. Et Guarani peut rêver de recommencer. Ils sont de retour dans le premier tour de qualification où, comme l’année dernière, ils affrontent des adversaires boliviens, les débutants du tournoi Royal Pari de Santa Cruz de la Sierra. Il y a douze mois, Guarani a dû faire face à une visite difficile en altitude pour affronter San José d’Oruru. Cette fois, ils commencent au niveau de la mer – et peuvent rêver d’atteindre les hauteurs plus tard dans la compétition.

Le match précédent de mercredi aura lieu au Pérou – bien que l’Universidad Cesar Vallejo ne profite pas de tous les avantages de l’avantage à domicile. Ils viennent de la ville septentrionale de Trujillo. Pour le moment cependant, tout le football au Pérou est limité à la capitale, donc ils affronteront Caracas à Lima. Cesar Vallejo porte le nom d’un poète – et à l’époque où il jouait, il y avait de la poésie dans le pied gauche de Jose Del Solar, qui était peut-être l’exportation la plus réussie du football péruvien des années 1990, lorsqu’il a passé la majeure partie de la décennie en Espagne. Il semblait être sur la bonne voie pour une carrière d’entraîneur notable lorsqu’il a remporté le titre de champion du Pérou avec le Sporting Cristal en 2005. Mais une grande partie de ce qui a suivi, y compris un passage à la tête de l’équipe nationale, a été décevante. Il pourrait remettre les choses sur les rails en emmenant Cesar Vallejo dans la phase de groupes pour la première fois – lors de deux participations précédentes de Libertadores, ils ont chuté au tour de qualification. Le premier obstacle est Caracas du Venezuela, une équipe qui l’an dernier n’a raté qu’une place dans les 16 derniers buts à la différence de buts.

L’équipe uruguayenne de Liverpool est en Copa Libertadores dans des circonstances inhabituelles. DANTE FERNANDEZ / AFP via Getty Images

Et ce mardi soir, Liverpool d’Uruguay, qui a chuté lors du tour de qualification de sa seule apparition précédente il y a dix ans. La participation de Liverpool cette année est une histoire en soi – qui a tout à voir avec le fait qu’après une longue fermeture, le football uruguayen a décidé de poursuivre toutes ses compétitions prévues. De nombreux pays d’Amérique du Sud ont improvisé un calendrier pour s’assurer que tout pourrait être terminé d’ici la fin de l’année. Mais l’Uruguay insistera durement pendant un certain temps avec les matches de 2020. Cela a laissé un problème évident. Les places du pays dans les Libertadores devraient être attribuées avant la fin de la saison nationale. Comment faire?

La réponse était bizarre. À un certain moment de la campagne de la ligue, un instantané a été pris. L’Uruguay a quatre places, deux dans la phase de groupes, une dans le deuxième tour de qualification et une, qui devait être remplie de toute urgence, lors de ce premier tour. Un par un, ce dernier créneau a été offert aux quatre meilleures équipes. Ils pourraient le prendre et commencer au bas de la compétition – ou le quitter et avoir confiance qu’ils pourraient obtenir l’un des meilleurs créneaux. Et les quatre premiers ont tous refusé. Ainsi, Liverpool, cinquième du tableau, s’est vu offrir et a accepté l’une des quatre places des Libertadores 2021. Ils sont à domicile mardi soir contre l’Universidad Catolica – pas la plus célèbre équipe du Chili, mais celle de l’Équateur.