Longue liste d’infractions passées pour un homme arrêté dans une impasse à Merritt

Un homme arrêté à Merritt après une confrontation avec la police le 23 novembre n’est pas étranger au système judiciaire de la Colombie-Britannique.

L’un des rares incidents de la GRC à secouer la communauté de Nicola Valley à la mi-novembre, Ron Karlson a été placé en garde à vue et inculpé de violation de probation, dont une partie déclare qu’il n’est pas autorisé dans un rayon de cinq kilomètres de Merritt .

Cela ne faisait que quelques mois depuis le dernier accrochage de Karlson avec la loi – en juin de cette année, il a fui la police de Merritt après avoir été aperçu en train de briser la verrière d’un camion, a été arrêté, inculpé et reconnu coupable de possession d’une arme. dans un but dangereux.

Sa longue liste d’accusations en Colombie-Britannique remonte à 2005, lorsqu’il a été accusé de manquement à un engagement ou à un engagement.

En mars 2020, Karlson a été accusé de plus d’une douzaine d’infractions, notamment de vol qualifié, de séquestration et de vol de véhicule.

En 2012, Karlson et son père, Ronald Karlson Sr., ont été arrêtés après que le jeune Karlson ait battu un homme dans le coma, lui causant des lésions cérébrales et la perte d’un œil. Pour cette infraction, il a été condamné à 18 mois de prison dont 347 jours purgés.

Il sera de retour au tribunal de Kamloops le 2 décembre pour son enquête sur le cautionnement.

