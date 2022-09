Longue inégalité de covid et connexion des communautés autochtones

Liza Fisher se prépare pour une journée bien remplie. Dans environ une heure, sa mère la conduira à une clinique, où elle recevra des liquides intraveineux et des traitements au fer pour son anémie. Lorsque le sac IV sera vide, elle se dirigera vers une salle de sport adaptée, où elle enfilera un pantalon de compression et suivra un cours pour personnes handicapées. Elle consultera également un thérapeute familier avec le syndrome de tachycardie posturale, une condition qui fait battre son cœur lorsqu’elle se lève.

Fisher, qui vit à Houston, était autrefois un steward athlétique. Maintenant, sa vie est occupée par des thérapies et des exercices quotidiens ainsi que par les soins offerts par sa mère, une infirmière qui a quitté l’Ohio pour prendre soin d’elle. C’est comme ça depuis plus d’un an, après qu’elle ait contracté le covid-19 et développé des symptômes chroniques de long covid.

Le cas de Fisher est malheureusement loin d’être unique. Elle fait partie des nombreuses personnes de couleur qui sont aux prises avec une longue covid – et nous commençons à peine à comprendre à quel point c’est un problème. Lire l’histoire complète.

—Elaine Shelly

Le financement du haut débit pour les communautés autochtones pourrait enfin connecter certains des endroits les plus isolés d’Amérique

Les communautés rurales et autochtones des États-Unis ont depuis longtemps des taux de connectivité cellulaire et à large bande inférieurs à ceux des zones urbaines, où vivent quatre Américains sur cinq. En dehors des villes et des banlieues, qui occupent à peine 3 % du territoire américain, un service Internet fiable peut encore être difficile à trouver.

Pendant des décennies, les personnes qui vivent dans des endroits comme la réserve indienne des Pieds-Noirs se sont contentées d’une faible bande passante fournie par des fils de cuivre obsolètes, ou tout simplement s’en sont passées.

La pandémie de covid-19 a mis en évidence le problème alors que les communautés autochtones se sont enfermées et ont déplacé l’école et d’autres activités quotidiennes essentielles en ligne. Mais cela a également déclenché une augmentation sans précédent des fonds de secours pour le résoudre. Lire l’histoire complète.