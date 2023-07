Longue fin de semaine occupée pour la recherche et le sauvetage du centre de l’Okanagan

À la manière des longs week-ends, beaucoup ont envahi les plages, les sentiers et les eaux du centre de l’Okanagan pendant le week-end de la fête du Canada, ce qui a également signifié une période chargée pour l’équipe locale de recherche et de sauvetage.

L’équipe a répondu à six tâches au total au cours de la fin de semaine, à partir du matin du 1er juillet, avec un appel pour aider la GRC de Kelowna à retrouver un nageur disparu à City Park. Le nageur a été retrouvé alors que les membres arrivaient sur les lieux.

Plus tard dans l’après-midi, la recherche et le sauvetage ont été appelés pour aider à l’incendie de forêt sur Knox Mountain, avec 22 membres aidant à évacuer les résidents et frappant aux portes. La recherche et le sauvetage avaient également leur bateau sur les eaux du lac Okanagan et ont pu aider à nettoyer la zone pour que des hélicoptères puissent ramasser de l’eau pour combattre l’incendie.

Sur le chemin du retour vers la marina dans le cadre de la même tâche, l’équipe du bateau a pu sauver deux pagayeuses qui avaient été emportées par le lac et tentaient de revenir en ville via le rivage.

À 18 heures. Samedi, l’équipe a été appelée pour secourir un conducteur de VTT blessé dans la région de Greystokes, tirant dix membres de l’incendie. Un hélicoptère a été appelé, ainsi qu’une équipe de VTT, pour secourir le cycliste et l’amener à l’hôpital général de Kelowna.

Plus tard dans la soirée, l’équipe du bateau a de nouveau été déployée pour sauver un plaisancier échoué, bien qu’elle ait pu se rendre à terre sans assistance.

Enfin, juste après minuit le lundi 3 juillet, un appel a été reçu au sujet d’une femme âgée portée disparue dans la région de Postill Lake. Alors que les membres déployaient une mission de recherche, l’équipe a appris que la femme était en sécurité avec sa famille.

