Longtemps resté à l’écart des projecteurs, le crédit d’impôt pour enfant est salué par les deux partis

Le Crédit d’impôt pour enfant Ce n’est pas un sujet auquel on s’attendrait à ce qu’il reçoive beaucoup d’attention au milieu d’une campagne présidentielle houleuse.

De nature quelque peu technocratique, invisible pour une grande partie de l’électorat, cette prestation a été instaurée en 1997 pour venir en aide aux parents pendant que leurs enfants étaient jeunes. Sa portée est impressionnante, jusqu’à 2 000 $ par enfant à environ 40 millions de foyers américains, mais ce n’est pas vraiment le genre de politique qui prend de l’importance dans les mois qui précèdent Jour d’élection.

Mais si c’est vrai, personne n’en a parlé à Washington.

Kamala Harris et Donald Trump ont tous deux déclaré leur intention d’augmenter le crédit s’ils étaient élus. Le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance, a ouvertement évoqué la possibilité d’en augmenter la valeur. jusqu’à 5 000 $un engagement qui coûterait des milliers de milliards au cours de la prochaine décennie. Et la Chambre des représentants des États-Unis approuvé une extension beaucoup plus modeste sur une base bipartite en janvier, seulement pour voir sa progression stoppée par les républicains au Sénat.

Au cœur du problème se trouvent les débats qui remontent aux origines du crédit, à savoir qui devraient en être les principaux bénéficiaires : les ménages de la classe moyenne ou ceux ayant peu ou pas de revenus.

Les progressistes cherchent depuis longtemps à utiliser le CTC comme une arme contre les inégalités ; leurs efforts ont culminé en 2021 avec une expansion temporaire qui a réduit massivement la pauvreté infantile pendant un an, puis a expiré à la déception des militants. Mais les conservateurs, tant au niveau national qu’international, L’ère Clinton et aujourd’huiont craint que l’augmentation du montant du crédit et son découplage des exigences de travail pourraient le transformer en un programme d’aide sociale en espèces du type ils ont contribué à mettre sur la touche il y a presque 30 ans.

Les positions de longue date des deux partis se dirigent toutefois vers une échéance difficile. L’année prochaine, de nombreuses dispositions de la réduction d’impôts de 2017 signée par Trump expireront, notamment une mesure qui a fait passer le crédit d’impôt pour enfant de 1 000 $ à 2 000 $ actuellement. Déjà affaibli par l’inflation, cet avantage serait réduit de moitié si rien n’est fait. Alors que 2025 se profile de plus en plus à l’horizon, les républicains et les démocrates ont tous deux avancé des idées pour stabiliser le CTC. La seule question est de savoir si l’un ou l’autre parti aura suffisamment de pouvoir pour mettre en œuvre sa vision.

Pendant six mois brillants en 2021, nous avons enfin traité les enfants en situation de pauvreté comme s’ils étaient nos enfants, et non ceux de quelqu’un d’autre. Michael Bennet, sénateur américain

Le sénateur du Colorado, Michael Bennet, un démocrate qui a passé des années plaidant pour un CTC plus puissant, a déclaré dans une déclaration à The 74 qu’il était heureux d’entendre la récente proposition de Harris pour rétablir les paramètres de l’extension de 2021.

« Pendant six mois brillants en 2021, nous avons enfin traité les enfants pauvres comme s’ils étaient nos enfants, et non ceux de quelqu’un d’autre », a déclaré Bennett. « Je pense que cela devrait être notre modèle pour 2025. »

L’administration Biden, y compris la vice-présidente Kamala Harris, a fait pression pour que l’extension du crédit d’impôt pour enfant de 2021 soit permanente. (Getty Images)

Mais Robert Greenstein, président émérite du Centre sur le budget et les priorités politiques, un organisme de gauche et un vétéran des débats sur la pauvreté, a déclaré qu’il pensait que le résultat le plus probable des élections de cette année serait un gouvernement fédéral divisé, nécessitant probablement un consensus bipartisan sur l’avenir du crédit.

Le Sénat échec ce mois-ci agir sur la législation déjà adoptée par la Chambre a suggéré que toute mesure visant à la modifier ou à l’étendre devrait être liée à d’autres réductions d’impôts favorisées par le GOP, a-t-il ajouté.

J’ai du mal à imaginer que nous aurons l’année prochaine un projet de loi fiscale dont le coût net s’élèvera à 3 ou 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Robert Greenstein, défenseur de la lutte contre la pauvreté

« Ils ne voulaient pas que cette question soit négociée séparément », a déclaré M. Greenstein. « Ils veulent que cela fasse partie des négociations sur la prolongation de la loi fiscale de 2017, qui aura lieu l’année prochaine. »

Un débat sur les droits

Après des débuts relativement modestes, le crédit d’impôt pour enfant est devenu beaucoup plus généreux au fil du temps. Il valait seulement 400 $ par enfant en 1997, et est passé à 500 $ l’année suivante. Ce montant a grimpé à 1 000 $ par enfant lors des réductions d’impôts de Bush en 2001, puis doublé à nouveau à 2 000 $ dans la loi de 2017 dirigée par Trump.

Le CTC est devenu accessible à un plus grand nombre de personnes. Conçu à l’origine comme un crédit « non remboursable » (c’est-à-dire qui ne pouvait être réclamé que par les personnes qui payaient un certain montant d’impôt fédéral), il est ensuite devenu « partiellement remboursable », de sorte que les familles à faibles revenus pouvaient en percevoir une partie. Après 2021, elles pourraient recevoir un crédit égal à 15 % de leurs revenus supérieurs à 10 000 $, un seuil qui a été abaissé successivement à 3 000 $, puis à 2 500 $ en 2017.

Les républicains se sont davantage concentrés sur l’octroi d’une réduction d’impôt aux familles de la classe moyenne et sur l’instauration d’une condition de revenus. Scott Winship, Institut américain des entreprises

Bien que bon nombre de ces changements aient eu lieu sous les présidences républicaines de George W. Bush et de Trump, les conservateurs sont restés réticents à l’idée d’adopter une nouvelle « allocation familiale » de type social.

« Pendant la majeure partie des années 1990 et 2000, les démocrates étaient favorables à un crédit d’impôt entièrement remboursable, qui ne dépendait pas du revenu imposable », explique Scott Winship, chercheur en politique familiale pour l’American Enterprise Institute, un organisme conservateur. « Les républicains étaient davantage en faveur d’une réduction d’impôt pour les familles de la classe moyenne et d’une condition de revenus. »

Les habitants de la région de Washington DC, Cara Baldari et sa fille de neuf mois, Evie (à gauche), et Sarah Orrin-Vipond et son fils de huit mois, Otto (à droite), ont participé à un rassemblement devant le Capitole américain le 13 décembre 2021, pour demander l’adoption de la loi Build Back Better et l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants. (Alex Wong/Getty Images)

Mais après leur victoire aux élections de 2020, les démocrates ont agi presque immédiatement pour transformer le CTC en une sorte d’allocation familialeaugmentant sa valeur annuelle à 3 600 $ pour les enfants de moins de six ans et à 3 000 $ pour ceux âgés de six à 17 ans et permettant aux ménages les plus pauvres de recevoir son montant intégral.

L’expansion n’a duré que jusqu’à la fin de l’année, mais de nombreux membres du Parti démocrate ont prôné haut et fort pour le restaurer, soulignant un taux national de pauvreté infantile qui a chuté de 9,7 % en 2020 à 5,2 % en 2021. Bien que quelques années seulement se soient écoulées depuis l’adoption de cette politique, quelques premières preuves indique que le CTC de taille gigantesque a permis aux familles pauvres de dépenser davantage dans des domaines qui sont probablement utiles au développement de l’enfant. Ses effets ont été particulièrement importants dans les États à forte pauvreté du Midwest et de la Sun Belt, un rapport de la Brookings Institution trouvé.

Pourtant, certaines des propositions de grande envergure visant à transformer le programme en un programme de prestations sociales beaucoup plus important semblent irréalisables pour certains observateurs. Dans une récente interview, Vance a déclaré qu’il serait favorable à un crédit de 5 000 dollars par enfant, ce que l’association à but non lucratif a fait. Fondation pour la fiscalité estimé pourrait coûter jusqu’à 300 milliards de dollars par an. Greenstein a rejeté cette idée comme étant « extrêmement coûteuse », en particulier compte tenu du fait que le sénateur de l’Ohio a précisé que toutes les familles américaines, y compris les pauvres et les ultra-riches, devraient être considérées comme des bénéficiaires éligibles.

« J’ai du mal à imaginer que nous aurons l’année prochaine un projet de loi fiscale dont le coût net sur dix ans sera de 3 ou 4 000 milliards de dollars », a-t-il déclaré. « À un moment ou à un autre, les préoccupations budgétaires limiteront l’ampleur de ce projet. »

Une « évidence » ?

Toute évolution future concernant le crédit d’impôt pour enfant dépendra du résultat des prochaines élections.

Atout semble soutenir proposition de son colistier, en soulignant que c’est pendant son administration que le CTC a atteint sa taille actuelle. Entre-temps, dans son premier grand discours sur la politique, Harris a contre-proposé une augmentation considérable elle-même, les parents de nouveau-nés recevant 6 000 $.

Il convient de noter qu’un projet de loi bipartisan visant à étendre le crédit a déjà été adopté par la Chambre des représentants cette année, recueillant 357 voix en faveurCoparrainé par le président républicain du Comité des voies et moyens de la Chambre, le projet de loi abaisserait considérablement le seuil de revenu pour recevoir la valeur totale du CTC, pouvant potentiellement accueillir 400 000 enfants au dessus du seuil de pauvreté.

Malgré sa marge considérable à la Chambre, la proposition a été critiquée comme étant bien moins efficace que l’expansion de 2021 de la représentante démocrate Rose DeLauro, partisane de longue date d’un crédit plus généreux. Winship et ses collègues de l’AEI, d’autre part, ont fait valoir que l’expansion pourrait dissuader les parents à faible revenu de poursuivre un travail à temps pleinou même mariage.

Winship a déclaré qu’il était « un peu nerveux » à l’idée que l’affaiblissement des conditions d’emploi puisse nuire aux chances des familles d’échapper à la pauvreté – de la même manière, selon lui, que l’avaient fait les programmes d’aide sociale en espèces moins conditionnels des années 1970 et 1980.

« Ces programmes ont des effets dissuasifs sur le travail des parents, mais ils ont aussi des effets dissuasifs sur l’épargne, le mariage et l’investissement dans les compétences des parents », a-t-il déclaré. « Ce sont des comportements qui favorisent la mobilité sociale et nous craignons que vous ne rendiez pas service aux enfants à long terme en donnant de l’argent à leurs parents sans conditions. »

(Le crédit d’impôt pour enfant) transcende la géographie, la démographie, les partis politiques… C’est quelque chose dont tout le monde s’accorde à dire qu’il doit se produire. Keri Rodriguez, Institut américain des entreprises

Mais Keri Rodrigues, la chef de la Union nationale des parentsa déclaré que les républicains ont laissé tomber les enfants américains en bloquant l’adoption de l’accord au Sénat. s’est rendu à Washington début août avec des membres Les membres de son organisation, qui défend les familles et les écoles, ont tenté de rassembler des soutiens en faveur du projet de loi de compromis. Ils ont connu un certain succès – trois républicains ont voté en faveur, dont le sénateur conservateur du Missouri Josh Hawley – mais sont rentrés chez eux découragés face à l’obstruction systématique menée par le GOP.

Rodrigues a qualifié l’expansion du CTC d’« une évidence », ajoutant que les familles déjà touchées par l’inflation ne pouvaient pas se permettre de voir cette prestation disparaître également.

« Cela transcende la géographie, la démographie, les partis politiques », a-t-elle déclaré. « C’est quelque chose que tout le monde s’accorde à dire qu’il faut faire. »