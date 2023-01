Longstaff sur un triplé mais Adams en retire un en demi-finale de la Coupe Carabao à St James ‘Park

Newcastle est sur le point de se qualifier pour sa première finale de coupe nationale depuis 1999 alors qu’il accueille Southampton à St James ‘Park ce soir.

Les Magpies détiennent une avance de 1-0 sur les Saints en demi-finale de la Coupe Carabao grâce au but de Joelinton en seconde période la semaine dernière.

Les hommes d’Eddie Howe n’ont pas perdu à domicile de toute la saison, tandis que Nick Pope a gardé dix cages inviolées consécutives.

Mais les Saints de Nathan Jones ont remporté quatre de leurs six derniers dans toutes les compétitions et ont percé la défense des Magpies la semaine dernière, seulement pour que VAR exclut le but d’Adam Armstrong pour le handball.

La Premier League est sans doute plus importante pour Southampton, avec la menace de relégation qui se profile, mais la chance de se rendre à Wembley n’est pas quelque chose qui se présente très souvent.

Manchester United ou Nottingham Forest attendront le vainqueur de ce match nul en finale.

Commentaire en direct: diffusion du site Web talkSPORT ICI, via l’application ICI

Onze de départ de Newcastle : Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Guimaraes, Longstaff, Willock, Almiron, Joelinton, Wilson

: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Guimaraes, Longstaff, Willock, Almiron, Joelinton, Wilson Remplaçants : Darlow, Dummett, Lascelles, Saint-Maximin, Ritchie, Lewis, Murphy, Isak, Anderson

Onze de départ de Southampton : Bazunu, Bree, Walker-Peters, Lyanco, Salisu, Bednarek, Alcarez, Diallo, Ward-Prowse, Armstrong, Adams

Bazunu, Bree, Walker-Peters, Lyanco, Salisu, Bednarek, Alcarez, Diallo, Ward-Prowse, Armstrong, Adams Remplaçants : Caballero, Perraud, Caleta-Car, Lavia, Orsic, Elyounoussi, Aribo, Edozie, Mara

