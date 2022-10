Longs délais d’attente pour la chirurgie ; prix des épiceries surgelées: aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché rassemble les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Cet adolescent a attendu près de 2 ans pour une chirurgie de la scoliose alors que sa colonne vertébrale empirait

L’épreuve que Cael Perry de Peachland, en Colombie-Britannique, a endurée est exactement la raison pour laquelle les experts disent que les longs délais d’attente au Canada pour les chirurgies électives sont à un point de « crise ».

En novembre 2020, la mère de Perry a remarqué une torsion dans son dos. Les radiographies ont confirmé que le jeune de 15 ans avait une scoliose et que la courbe en forme de C de sa colonne vertébrale était déjà considérée comme grave à un angle de 58 degrés.

Il a fallu attendre mai 2021 pour un rendez-vous chez un spécialiste, lorsque de nouvelles radiographies ont montré que sa colonne vertébrale s’était tordue à un angle de 80 degrés. Cinq mois de plus se sont écoulés avant que Perry ne soit vu par un chirurgien orthopédique pédiatrique en novembre 2021.

Ce n’est qu’en septembre 2022 qu’il a été réservé pour une opération. À ce moment-là, sa colonne vertébrale était à une courbe de 108 degrés.

Le parcours de Perry dans le système de santé de la Colombie-Britannique met en évidence les lacunes des soins de santé publics pour de nombreux types de chirurgies électives, selon les experts. Selon les données fournies par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et analysées par CBC, près de 30 % des Canadiens n’ont pas subi leur arthroplastie ou leur chirurgie de la cataracte dans des délais médicalement acceptables en 2019, même avant la pandémie de COVID-19. arrivé. Aujourd’hui, de nombreux Canadiens attendent encore plus longtemps qu’il y a trois ans pour ces procédures. Lire la suite

Dans l’épisode de ce soir, nous explorons pourquoi certains médecins demandent plus de financement pour les soins de santé privés, tandis que d’autres exhortent les Canadiens à garder leur foi dans le système public.

À gauche : Une radiographie de la colonne vertébrale de Cael après son opération en septembre 2022. À droite : Cael Perry, maintenant âgé de 17 ans, à la maison avec son chien, Olli. (David MacIntosh/CBC)

Cet expert qualifie la décision de Loblaw de geler les prix de tous les produits sans nom jusqu’en janvier de “stratégie de relations publiques”

La plus grande chaîne d’épiceries du Canada gèle les prix de tous ses produits sans nom pour les trois prochains mois.

Loblaw Companies Ltd. – qui exploite des épiceries telles que Loblaws, Zehrs, No Frills et Real Canadian Superstore – affirme avoir bloqué les prix de la marque maison populaire, qui comprend plus de 1 500 articles d’épicerie, jusqu’au 31 janvier 2023.

Jim Stanford, économiste et directeur de l’institut de recherche Center for Future Work, a déclaré que si de nombreuses entreprises canadiennes ont tenté de se présenter comme les victimes de l’inflation, leurs résultats financiers montrent qu’elles y contribuent en fait.

“Les bénéfices des entreprises ont grimpé en flèche parallèlement aux prix à la consommation, et ce n’est pas une coïncidence”, a-t-il déclaré à CBC News lors d’une interview lundi. “Il est clair que les entreprises font bien plus que répercuter des coûts plus élevés.”

Les bénéfices de Loblaw ont en effet augmenté ces derniers temps, la société révélant un bénéfice net de 387 millions de dollars au cours de son dernier trimestre. C’est une augmentation de 12 millions de dollars par rapport à la même période l’an dernier et de 121 millions de dollars par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie de COVID-19.

D’autres épiceries ont signalé des tendances similaires.

Pendant ce temps, le président-directeur général de Loblaw, Galen G. Weston, a déclaré que la hausse du coût des produits d’épicerie était “de manière exaspérante” hors du contrôle de l’entreprise, indiquant des prix plus élevés pour tout, des matières premières à l’énergie et au transport. Lire la suite

La police de Toronto a procédé à plusieurs arrestations et porté des centaines d’accusations dans une escroquerie d’entreprise de déménagement

Selon la police, quatre personnes ont été arrêtées cette semaine en lien avec une fraude d’une entreprise de déménagement à Scarborough, en Ontario.

En juin, des agents ont exécuté un mandat contre plusieurs entreprises de déménagement à petit budget à la suite d’une enquête secrète menée par Place de marché de CBC dans un groupe d’entreprises nationales de déménagement accusées de prix trompeurs.

Selon la police, et comme révélé dans le Marché enquête, les entreprises citent les clients pour de faibles montants lorsqu’ils les contactent en ligne.

Cependant, après que les entreprises aient récupéré les effets personnels d’un client, elles retenaient les articles jusqu’à ce qu’un montant plus élevé soit payé, généralement des milliers de plus que prévu.

Dans certains cas, les entreprises détenaient des biens et menaçaient de les vendre à moins que le montant le plus élevé ne soit payé.

La police a répertorié 13 entreprises de déménagement dans le mandat de juin. R lisez Plus.

Un agent de police de Toronto est vu dans l’entrepôt de Scarborough, en Ontario, d’une entreprise de déménagement accusée de prix trompeurs. (Radio-Canada)

Que se passe-t-il d’autre ?

Santé Canada a rappelé cette semaine des couvertures pour bébés, des hommes de l’armée et des filets à papillons

Les couvertures pour bébés de Mittal International Brand présentaient des risques de piégeage et d’étouffement, tandis que l’ensemble de figurines d’action de l’armée et les filets à papillons de Juvo Plus contenaient du plomb et des phtalates.

Le prix de l’huile végétale a augmenté plus que les autres produits alimentaires

Certains disent que cela peut être attribué à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, car l’Ukraine est le premier exportateur mondial d’huile de tournesol.

Les aides auditives sont devenues considérablement moins chères aux États-Unis

Les grands détaillants et les pharmacies sont désormais autorisés à les vendre sans ordonnance, et les experts pensent que le Canada suivra… éventuellement.

