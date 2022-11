Long Walk Hurdle : Not So Sleepy s’apprête à monter à Ascot ; évite le choc de Constitution Hill dans Christmas Hurdle | Nouvelles de la course

Les connexions de Not So Sleepy souhaitent éviter un autre affrontement avec la perspective passionnante de Constitution Hill dans le Christmas Hurdle et pourraient plutôt se diriger vers le Long Walk Hurdle à Ascot.

Tentant de décrocher le Fighting Fifth Hurdle pour une deuxième année consécutive après avoir échauffé la saison dernière, Not So Sleepy a terminé troisième derrière le favori du Champion Hurdle de Nicky Henderson, à environ 14 longueurs et demie derrière.

L’entraîneur Hughie Morrison était satisfait de la performance de l’enfant de 10 ans, bien qu’il ait remis en question la sagesse d’affronter à nouveau l’impressionnant vainqueur.

“Je pense qu’il a couru près de son meilleur et nous savons que lorsque le terrain est presque bon, ils peuvent s’éloigner de lui”, a déclaré Morrison.

“C’est arrivé dans le Champion Hurdle et ça arrive quand c’est bon à doux, à la limite du collant. Il n’a pas ce coup de pied, mais il est bien resté.

“Si Constitution Hill n’avait pas été là, nous aurions couru la course différemment et nous serions passés très près. Nous avions juste besoin que le sol soit un peu plus mou.

“Cette fois, nous étions heureux de prendre les devants, comme s’il (Constitution Hill) était aussi bon que tout le monde l’avait dit – ce qu’il était – nous ne voulions pas le prendre en tête-à-tête et donner le cheval un moment très difficile.”

Image:

Colline de la Constitution





Epatante a partagé les lauriers avec Not So Sleepy dans la course l’année dernière, mais a été battue de 12 longueurs par son compagnon d’écurie cette fois. Morrison pense que Constitution Hill, qui faisait un arc saisonnier tardif, n’ayant pas couru depuis qu’il a battu Jonbon dans le Supreme Novices ‘Hurdle au Festival de Cheltenham en mars, est la vraie affaire.

Il a ajouté: “Il a l’air très impressionnant. C’était un temps assez rapide, peut-être seulement deux ou trois secondes plus rapide que l’an dernier sur un sol mou. Visuellement, il était très impressionnant. Il a fait la même chose à Cheltenham.

“Dans un grand peloton, contre d’autres chevaux qui l’affronteront plus tôt, sera-t-il découvert ? C’est le seul “si” pour le moment. Il avait l’air très en forme samedi.”

Avec la star de Henderson prête à courir dans le Christmas Hurdle à Kempton le lendemain de Noël, le gestionnaire d’East Ilsley se dirigera ailleurs avec Not So Sleepy, avec un voyage à Ascot le 17 décembre une destination potentielle.

Image:

Parc Paisley





“Je pense que l’obstacle de Noël est probablement hors de question”, a-t-il ajouté. « Qui affrontera Constitution Hill ?

“La seule raison de le prendre est d’obtenir une deuxième ou une troisième place. Si vous avez un très bon cheval et que vous voulez gagner une course, vous ne le prenez pas, n’est-ce pas ?

“Not So Sleepy n’a pas très bien couru là-bas l’année dernière pour une raison quelconque. Il n’aime pas le sol collant et mou. Nous pourrions regarder un peu en dehors de la boîte avec lui, donc il a une entrée pour le Long Walk Hurdle.

“Le jockey (Jonathan Burke) et moi sommes arrivés à cette opinion indépendamment. Nous pourrions changer d’avis, mais nous allons y réfléchir au cours des trois prochaines semaines.

“Cela pourrait nous en dire beaucoup. Cela signifie qu’il n’a qu’un mois entre les courses, et j’ai tendance à aimer qu’ils aient un peu plus de temps entre les courses.

“Nous le placerons également dans le Betfair Hurdle (à Newbury en février) et, si nous sommes satisfaits de lui, nous prendrons une décision. Les propriétaires ont hâte d’essayer.”

Not So Sleepy est l’une des neuf entrées pour le Howden Long Walk, avec le champion formé à Henderson et Paisley Park d’Emma Lavelle en tête après avoir été séparés par juste un cou lors du Long Distance Hurdle à Newbury la semaine dernière.

Gary Moore a à la fois Goshen et Botox Has en lice avec Dashel Drasher, Wholestone, Miranda et un éventuel challenger irlandais Queens Brook complétant les entrées.

Morrison a également inscrit Not So Sleepy pour le Betfair Exchange Trophy, le point culminant du handicap sur la même carte Ascot.