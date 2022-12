Long Walk Hurdle: Miranda s’apprête à monter en classe à Ascot pour le syndicat Paul Nicholls and Owners Group | Nouvelles de la course

Miranda est prête à monter en classe pour le Howden Long Walk Hurdle à Ascot la semaine prochaine, en direct sur Sky Sports Racing.

Le pilote de sept ans a fait un saut réussi à trois milles à Kempton le mois dernier, comptabilisant facilement l’utile Martello Sky de 11 longueurs dans une course de Listed.

Sept fois vainqueur depuis qu’il a rejoint Paul Nicholls en 2019, Miranda a frappé au niveau de la deuxième année, mais passerait à la meilleure entreprise d’Ascot, avec des gens comme Champ et Paisley Park qui devraient être en opposition.

“Le plan est de se diriger vers la longue marche avec Miranda”, a déclaré Dan Downie, directeur des courses du syndicat Owners Group qui possède la jument.

“Après sa dernière victoire à Kempton, nous avons pensé que nous ferions aussi bien d’essayer. Paul était très enthousiaste. Elle a bien pris cette course et il est logique d’y aller.”

Image:

Miranda, montée par le jockey Harry Cobden, remporte le Ladbrokes Football “Acca-Boosty” Handicap Hurdle à Kempton





Une montée en gamme est également au programme pour Maximilien après que l’enfant de six ans formé par Donald McCain a vu son record invaincu prendre fin lorsqu’il était troisième derrière Henri The Second de Nicholls dans le Winter Novices ‘Hurdle à Sandown le week-end dernier.

Ayant déjà gagné comme il l’aimait sur plus de deux milles et sept stades à Bangor, son offre pour un quintuple temps s’est enlisée dans la boue lors du concours de deuxième année sur trois stades plus courts.

Downie a expliqué: “Maximilian veut probablement trois milles. Il détestait le terrain. C’était collant et éprouvant à Sandown et ce n’est probablement pas ce qu’il veut, vraiment.

Image:

Maximilian, monté par Brian Hughes, a subi une première défaite en carrière à Sandown





“Il veut probablement intensifier et il serait mieux vu sur trois milles.

“Il y a la possibilité d’aller à la rivière Don à Doncaster au Nouvel An sur trois miles. Ce serait toujours le plan, d’y aller avec lui, espérons-le. Il y aura peut-être une course à Haydock avant cela, mais nous regarderons aux options.”

Chasseur débutant prometteur Étoile de la scène aura un peu de temps pour se remettre de son effort terne en terminant à cinq longueurs de Sebastopol à Newbury.

Les espoirs étaient grands que le vainqueur de Grade One Challow Hurdle de la saison dernière occuperait un rang élevé dans la division des chasseurs novices, mais après des débuts impressionnants, il a laissé tomber ses soutiens préférés lorsqu’il est passé à la compagnie de Grade Two.

Image:

Stage Star en plein vol à Newbury en terminant deuxième d’une deuxième année derrière Sebastopol





Downie a déclaré: “Stage Star est bon. De toute évidence, sa dernière course était en dessous de la normale. Je n’ai aucun plan de course pour lui.

“Nous l’avons ramené et lui avons donné un peu de temps pour voir si quelque chose se révèle, mais je ne pense pas que nous le précipiterons immédiatement.

“C’est juste un cheval qui a parfois beaucoup montré et parfois il a déçu.”