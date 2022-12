Long Walk Hurdle: Ascot affronte une piste gelée et de la neige avant le week-end de course de Noël de Howden | Nouvelles de la course

Ascot se bat dans des conditions “difficiles” pour tenter d’organiser son week-end de course de Noël Howden, avec des parties de la piste encore gelées et sous la neige.

Le match de deux jours, qui comprend le Grade One Long Walk Hurdle samedi en direct sur Sky Sports Racing, est incertain car le temps froid continue d’avoir un impact sur les courses de sauts en Grande-Bretagne et en Irlande.

Dans une déclaration sur Twitter lundi matin, Ascot a déclaré: “Nous travaillons dur pour que le week-end de course de Noël de Howden puisse se dérouler ce week-end.

“Le temps froid et les prévisions récentes sont difficiles et la piste est actuellement gelée par endroits avec une légère couche de neige.

“D’autres mises à jour seront fournies tout au long de la semaine.”

Les responsables de Newbury ont pris une décision rapide d’abandonner la réunion de mercredi, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de course de sauts en Grande-Bretagne avant jeudi au plus tôt.

Une action irlandaise de qualité à Cork a maintenu le spectacle sur la route pour les fans de National Hunt dimanche, mais avec les cartes de Market Rasen et Plumpton déjà annulées, le programme de course de lundi a été limité à tous les temps.

Même ces matches à Lingfield et Wolverhampton étaient incertains, mais Lingfield a passé une inspection préventive, tandis que Wolverhampton est prêt pour un deuxième contrôle préventif lundi à midi.

Image:

Lingfield a passé une inspection à 7h30 lundi après que deux pouces de neige soient tombés pendant la nuit





Le parcours de Catterick aurait été “90%” praticable dimanche avant la réunion de mardi, mais une autre nuit de températures glaciales a conduit la directrice du parcours Fiona Needham à ne pas avoir d’autre choix que de dessiner des souches après une inspection à 8 heures du matin.

Elle a déclaré: “En fait, il n’a pas fait aussi froid pendant la nuit que je le pensais – pendant une grande partie de la nuit, il n’a fait que moins 1 ° C.

“Mais les températures ont chuté tôt ce matin, il fait actuellement moins 3°C et ça baisse, ce qui, pour être juste, selon les prévisions, se produirait et il ne devrait pas dépasser le point de congélation toute la journée aujourd’hui.

“Une grande partie du parcours était praticable dimanche – là où il y a une bonne couverture d’herbe, tout va bien.

“Mais il y a des moments dans la ligne droite que nous ne pouvons pas éviter et ça s’aggrave à mesure qu’il fait plus froid, ce qui est très ennuyeux, mais compte tenu des prévisions, je ne pense pas que quiconque soit surpris.”

C’est une histoire similaire à Newbury, où une inspection devait avoir lieu à midi – environ 48 heures avant la course.

Mais alors que des couvertures de gel ont été déployées la semaine dernière pour tenter de protéger les décollages et les atterrissages et d’autres zones vulnérables, le directeur de course Keith Ottesen a lancé un appel précoce pour abandonner la carte.

Il a déclaré: “C’était une décision assez facile. Nous avons eu pas mal de jours de températures très froides et inférieures à zéro.

“Samedi matin, il faisait moins 6,35 ° C à 7 h 39 et bien qu’il soit revenu au-dessus de zéro pendant quelques heures dans la journée, nous sommes en dessous de zéro depuis 16 heures samedi.

“Il y a trop de givre dans le sol maintenant et par endroits, il est à peu près gelé. Il est très affecté par le gel, donc ce n’est plus un terrain normal pour la course.

“Malheureusement, avec la perspective de deux autres nuits en dessous de zéro – nous sommes prévus en dessous de moins 4C ce soir et demain soir jusqu’à mercredi – et il n’y a qu’une très courte période de temps dans la journée où nous sommes au-dessus de zéro, cela ne donnera pas temps de récupération suffisant maintenant.

“Nous avons avancé l’inspection de midi à avant la clôture des déclarations aujourd’hui juste pour clarifier la situation pour les formateurs.”

Newbury devait organiser mercredi une chasse aux juments Listed. Lorsqu’on lui a demandé si le concours pouvait être conservé pour leur prochaine réunion le soir du Nouvel An, Ottesen a ajouté: “C’est une possibilité. Nous n’y sommes pas encore entrés. Nous verrons s’il y a un appel à cela.

“Le problème est qu’au cœur de l’hiver, avec les opportunités qui se présentent, nous devons préserver ce que nous avons. Mais nous allons certainement y réfléchir, cela ne fait aucun doute.”

À plus long terme, l’équipe d’Exeter a annoncé une inspection pour midi mardi avant son match prévu jeudi.

Il n’y a pas eu de courses de sauts en Grande-Bretagne depuis les réunions de Cheltenham et Doncaster vendredi.