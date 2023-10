Long Point revient sur la célébration du 150e et remercie les donateurs – Shaw Local

Le village de Long Point s’est réuni du 14 au 16 juillet pour célébrer son cent cinquantenaire, soit 150 ans.

Le village, situé à environ 18 km au sud-ouest de Streator, compte moins de 250 habitants, mais son nombre a été multiplié par 10 pour encourager le riche héritage de ses racines agricoles, a déclaré le village dans un communiqué de presse remerciant la communauté et ses donateurs.

La célébration a offert trois jours de souvenirs familiaux à l’ancienne et abordables. Les points forts comprenaient un défilé avec des gardes de couleur, des camions de pompiers, une calèche avec la reine de Long Point, Doris Wickkiser Ragusa, âgée de 95 ans, des chars, des voitures et des tracteurs anciens, l’attelage et un chariot à six attelages de céréales Ruff Brothers, un wagon couvert, entre autres participants. Il comprenait également un feu d’artifice.

D’autres attractions majeures comprenaient deux musées de souvenirs de Long Point, des expositions, une exposition de courtepointes, un spectacle de style à travers les décennies 1873 à 2023, une visite de maisons d’époque, des démonstrations de forgeron et d’épluchage de maïs et un théâtre de lecteurs. Les enfants ont été divertis avec des prix pour des concours et des jeux, un toboggan gonflable et une maison gonflable. Un défilé pour les enfants a été organisé.

L’événement mettait également en vedette quatre groupes, deux chorales de spectacle, des groupes de gospel, des promenades à cheval, un artiste de ballons, un dunk tank et un bingo.

Long a rendu grâce lors de son service religieux communautaire pour ses 150 années de vie rurale heureuse dans le village. Ce service a eu lieu au kiosque à musique commémoratif, désigné en 2023 comme site du Registre national des lieux historiques.

« Il faut un village », indique le communiqué de presse. « La mémorable célébration du cent cinquantenaire a été le point culminant de plus de deux ans de préparation par plus de quelques centaines de personnes, faisant don de leur temps, de leur argent et surtout de leur enthousiasme. Les maisons et les entreprises du village ont été rénovées pour la fête avec l’aide de l’école secondaire Woodland et des groupes d’étudiants communautaires ainsi que des organisations locales, des résidents et des membres du comité. Les dons importants de plus de 200 particuliers et entreprises locales ont été d’une grande aide. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire du cent cinquantenaire de Long Point un succès total.