Long Lost Family réunit un fils abandonné dans les toilettes d’un stade de football avec un père qui n’a jamais su qu’il existait

LONG Lost Family: Born Without Trace s’est terminé sur une bonne note ce soir alors qu’un homme abandonné dans les toilettes d’un stade de football alors qu’un bébé rencontrait son père – qui n’avait jamais su qu’il existait.

Steve, 32 ans, a été retrouvé en mars 1989 par une femme qui a mordu dans les toilettes publiques à côté du stade Wolverhampton Wanderers.

Steve a été laissé bébé dans les toilettes à côté du stade Wolverhampton Wanderers[/caption]

Rob s’est excusé de ne pas être là pour son fils[/caption]

Nommé d’après leur attaquant vedette, Steve Bull, le bébé « enfant trouvé » a finalement été adopté et élevé dans une maison aimante, mais en grandissant, il a toujours eu envie d’en savoir plus sur sa famille biologique.

Ce soir, Nicky Campbell et Davina McCall ont pu retrouver les deux parents de Steve – avec son père Rob, prêt à le rencontrer devant la caméra.

Au cours de la réunion émotionnelle, aucun des deux ne pouvait croire à quel point ils se ressemblaient et ont découvert un amour mutuel pour l’art.

Rob s’excuse plus tard de ne pas être là pour lui et de ne jamais savoir qu’il existait, expliquant pendant ces années qu’il s’était « retrouvé en difficulté et devait partir ».

Steve a également reçu une lettre de sa mère biologique[/caption]

La demi-sœur de Steve a fondu en larmes lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois.[/caption]

Dans un moment encore plus réconfortant, Steve découvre alors qu’il a deux demi-sœurs, l’une d’elles devenant émotive après avoir également accepté de le rencontrer devant la caméra.

Les fans ont été ravis de la fin heureuse et ont de nouveau été laissés en larmes par la révélation.

Une semaine de #LongLostFamily Il ne me reste littéralement plus aucune larme. Je pleure du sel pur. – Rob Mitchell (@ RobMitch92) 26 mai 2021

Tellement heureux que Stevie ait retrouvé ses parents biologiques. Moment très émouvant lors de la rencontre avec son père et sa sœur biologiques #LongLostFamily – Sophia Goldsmith 索菲亚 (@ dinglette1972) 26 mai 2021

Eh bien c’est @ITV, @ThisisDavina et @NickyAACampbell faire pleurer le Royaume-Uni pour la troisième journée consécutive. En même temps déchirant et réchauffant le cœur #LongLostFamily – Laura (@MissLauraMG) 26 mai 2021

Comme la demi-soeur de Steve était heureuse! Joyful TV, tout simplement merveilleux. Je leur souhaite tout ce qu’il y a de mieux! #BornWithoutTrace #LongLostFamily – Généalogie du dragon vert (@ greendragongen1) 26 mai 2021

Alors que la mère biologique de Steve ne voulait pas être vue à la caméra, Davina a remis à Steve une lettre écrite par elle, dans laquelle elle explique brièvement pourquoi elle l’a quitté.

« C’est dur. Je ne peux pas expliquer les circonstances. Ils n’étaient pas gentils et c’est tout ce que je peux dire », a-t-elle écrit.

«Je ne me suis jamais, jamais remis de toi. J’allumerais une bougie pour vous tous les 17 mars. »





«J’ai trouvé une histoire sur vous, il y a des années dans un magazine. Vous avez l’air si heureuse de votre famille et j’en suis heureuse », a-t-elle ajouté.

«Je suis désolé d’avoir fait ce que j’ai fait. Soyez toujours heureux, je vous aimerai toujours. Béni soit, toujours.

